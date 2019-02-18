شرح مفصل لعقود بيتكوين الآجلة Bitcoin Futures فأكيد كل مهتم بالعملة المشفرة يعلم بخصوص عقود بيتكوين الآجلة Bitcoin Futures كخبر متداول، ولكن العديد لا يعرف ما هي العقود الآجلة في الأساس، حتى نفهم عقود بيتكوين الآجلة Bitcoin Futures. اليكم كل المعلومات في الأسطر القادمة، و فيها شرح ل العقود الآجلة، كيف تعمل العقود الآجلة؟، عقود بيتكوين الآجلة؟ و كيف تعمل عقود بيتكوين الآجلة؟.

شرح مفصل لعقود بيتكوين الآجلة Bitcoin Futures

العقود الآجلة

العقود الآجلة ھي اتفاقیة لشراء أو بیع أصل في تاریخ مستقبلي محدد بسعر محدد. وبمجرد أجل العقد، يتعين على الطرفين شراء وبيع الأصل بالسعر المتفق عليه، بصرف النظر عن سعر السوق الفعلي في تاريخ تنفيذ العقد.

الهدف ليس بالضرورة جعل هامش الربح كبير. و انما هي هي عقود لإدارة المخاطر، غالبا ما تستخدم في الأسواق المالية للتحوط ضد مخاطر تغير أسعار الأصول التي يتم شراؤها وبيعها على أساس منتظم.

كما تستخدم العقود الآجلة في المحافظ لتحقيق التوازن بين تقلبات الأسعار على الاستثمارات، حيث يكون الأصل الأساسي متقلبا بشكل خاص. و يتم التفاوض على هذه العقود وتداولها في بورصة العقود الآجلة التي تعمل كوسيط بين الأطراف.

كيف تعمل العقود الآجلة؟

هناك نوعان من المواقف يمكنك أن تأخذ على العقود الآجلة: موقف للعقد الآجل الطويل أو قصيرة.

عندما يختار المستثمر الموقف الطويل الآمد، فإنه يوافق على شراء أصل في المستقبل بسعر محدد عند انتهاء العقد. و عندما يختار الموقف القصير الآمد، فإنه يوافق على بيع الأصل بسعر محدد عند انتهاء العقد.

للفهم جيدا كيف يكوت ذلك نستخدم مثال شركة الطيران التي تريد التحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود عن طريق الدخول في العقود الآجلة.

كمثال لنفرض ان ثمن تداول وقود الطائرات دولارين للغالون الواحد. شركة طيران توقعت ارتفاع سعر النفط بعد اشهر محددة، الشركة تقوم بشراء عقدا مستقبلا بمدة ثلاثة أشهر مقابل 1000 غالون بالأسعار الجارية حاليا و هي دولارين للغالون. وبالتالي مجموع العقد هو 000 2 دولار. فبعد ثلاثة أشهر، عندما ينتهي العقد، قد يكون سعر غالون واحد من وقود الطائرات هو 3 $، هنا الشركة وفرت 1000 $ من الارباح بدون ان تخزن الوقود في مخازنها عندما كان ثمنه دولارين.

المورد دائما ما يكون اجابيا نحو العقود الآحلة من أجل ضمان سوق ثابت للوقود، حتى عندما تكون الأسعار مرتفعة. فنفس العقد أيضا يحمي المورد في حالة إنخفض سعر الوقود بشكل غير متوقع.

وفي هذه الحالة، يحمي الطرفان أنفسهم من تقلب أسعار الوقود.

هناك أيضا مستثمرون يتصورون العقود الآجلة استثمارا بدلا من استخدامها كآلية للحماية.

فهم يتعاقدون في المواقف الطويلة الآمد عندما يكون سعر السلعة منخفضا. ومع ارتفاع الأسعار، يصبح العقد أكثر قيمة، ويمكن للمستثمر أن يقرر تداول العقد مع مستثمر آخر قبل انتهاء صلاحيته، بسعر أعلى.

ما هي عقود بيتكوين الآجلة Bitcoin Futures؟

العقود الآجلة ليست فقط للأصول المادية الملموسة، أيضا يمكن تداولها على الأصول المالية، الاصول الرقمية.

مع العقود الآجلة للبتكوين، سوف يستند العقد إلى سعر بتكوين ويمكن للمضاربين وضع “الرهان” على ما يعتقدون بخصوص سعر البيتكوين في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين المضاربة على سعر بيتكوين دون الحاجة فعلا إلى امتلاك البيتكوين.

لعقود بيتكوين الآجلة عاملين اساسيين مهمين

أولا، في حين أن بيتكوين لا يوجد له اي تنظين قانوني، يمكن تداول العقود الآجلة بيتكوين في البورصات المنظمة قانونيا. هذا هو الخبر السار لأولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر المتعلقة بعدم وجود تنظيم قانوني في صناعة العملات المشفرة.

ثانيا، في المناطق التي يتم حظر التداول بيتكوين، العقود الآجلة بيتكوين تسمح للمستثمرين بالمضاربة على سعر البيتكوين.

كيف تعمل عقود بيتكوين الآجلة Bitcoin Futures ؟

تعمل عقود بيتكوين الآجلة على نفس مبدأ العقود الآجلة للأصول المالية التقليدية.

فمن خلال توقع ما إذا كان سعر بيتكوين سوف يرتفع أو يهبط، فإن المضاربين يمن اختيار عقود بيتكوين الآجلة الطويلة أو قصيرة الآمد.

قعلى سبيل المثال، إذا كان الفرد يملك بيتكوين واحد بسعر 18،000 دولار ويتوقع أن سعر البيتكوين سينخفض في المستقبل، من اجل حماية انفسهم من تقلبات سعر البيتكوين، فإنهم يمكنهم بيع عقود بيتكوين الآجلة بالسعر الحالي، والذي هو 18،000 دولار. فعند مقربة تاريخ تسوية عقد بيتكوين الآجل المتفق عليه، و سعر بيتكوين، جنبا إلى جنب مع سعر عقود بيتكوين الآجلة، قد انخفض. المستثمر سيقرر إعادة شراء عقود بيتكوين الآجلة. فإذا كان العقد يتداول مقابل 16،000 دولاز على مقربة من تاريخ التسوية المحدد، المستثمر له ان يستعيد 2000 دولار ثمن + السعر الحالي للبيتكوين، وبالتالي حماية استثماراتهم من البيع العالي والشراء المنخفض.

هذا هو مثال أساسي لكيفية عمل العقود الآجلة للبتكوين وقد تكون الشروط المحددة لكل عقد مستقبلي أكثر تعقيدا اعتمادا على التبادل، والذي سيشمل الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار.