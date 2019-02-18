10 شخصيات تغيرت حياتهم المالية ودخلوا نادي الملايين بسبب البيتكوين

تثبت قصص نجاح هؤلاء الأشخاص في مجال البيتكوين أنه لا يوجد شيء مستحيل وأن الاستثمار الذكي الذي حدث في وقت ما يمكن أن يجعلك تنتقل من الصفر إلى الملايين. دعونا نعرف كيف تمكن مجموعة من أنجح الأشخاص من جمع ثروة عبر البيتكوين.

جنبا إلى جنب مع إحداث ثورة في الاقتصاد العالمي، غيرت عملة البيتكوين حياة العديد من الناس بشكل لا رجعة فيه، ومعظمهم كانوا من الذين آمنوا بها وراهنوا عليها منذ انطلاقتها. لقد حان الوقت للحديث عن عشرة أشخاص تمكنوا من امتلاك اعمالهم الخاصة واصبحوا أغنياء بأعتبارهم أصحاب عملات بيتكوين.

في هذه القائمة سنقارن الإيرادات التي تم الحصول عليها من التداول والاستثمار في البيتكوين.

جيريد كينا

بدأ هذا المليونير الشاب طريقه كمتداول من خلال شراء عملات البيتكوين بسعر 0.20 دولار لكل وحدة. بعد بضع سنوات، باع عملات البيتكوين الخاصة به بسعر 258 دولارًا لكل وحدة.

يعترف الرجل أنه فقد ما يقرب من 200,000 دولار عندما قام بحذف البيانات من على محرك الاقراص المحمول الذي كان يحتفظ بالعملات الرقمية عليه. لذلك، كان يمكن للمليونير في الواقع كسب أكثر من 30 مليون دولار إذا لم يرتكب بعض الأخطاء وانتظر ارتفاعات السوق. على أي حال الإيرادات التي حصل عليها – لا يستطيع العديد من المتداولين تحقيقها.

التوأم وينكلفوس

“الأخوين وينكلفوس” من بين الأوائل الذين انضموا إلى البيتكوين حتى عندما لم تكن عملة البيتكوين مشهورة على الإطلاق. بدأوا المسار الوظيفي في الفيسبوك واهتموا بالعملة الرقمية في المرحلة الأولى من التطور. بفضل الاستثمار الحكيم، تمكنوا من تحقيق ملايين الدولارات مما ساعدهم على إطلاق منصة تداول خاصة بهم.

مؤسس تويتر يشرح لماذا لا يمكن لأي عملة رقمية استبدال مكانة البيتكوين

تشارلي شريم

هو واحد من أصغر مشاهير البيتكوين، بدأ “تشارلي شريم” في الواقع طريقه كشريك في ملكية “Evr” وهو مطعم في مدينة نيويورك الأمريكية. بالمناسبة، كان هذا المكان من بين أول المطاعم التي قبلت بالبيتكوين كمدفوعات.

في البداية، قام “شريم” بشراء وحدات من البيتكوين مقابل 3-4 دولارات. في النهاية، اشترى بضعة آلاف أخرى عندما وصل سعر البيتكوين إلى 20 دولارًا. وفي وقت لاحق، قام بتنظيم منصة Bitinstant لتداول البيتكوين.

غافن أندريسن

هناك الكثير من الشائعات وراء قصة هذا المليونير: مبتكر البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو ، اختاره ليكون “خليفته” للحفاظ على رمز التكنولوجيا. يقول البعض أن “أندريسن” هو ناكاموتو الغامض نفسه – الرجل ينكر مثل هذه الإدعاءات. في هذه الأثناء، يواصل عمله بجعل البيتكوين أسهل في العمل. وقد تم الدفع له من قبل مؤسسة بيتكوين للحصول على المساعدة التي قدمها وقام بصرفها عدة مرات. بالطبع، تم قبول المدفوعات في البيتكوين.

روجر فير

مقالات ذات صلة Advertisements

استثمر روجر فير أيضًا في Bitistant مع تشارلي شريم وجنبا إلى جنب مع شراء عملة البيتكوين. لماذا ا؟ لجعل الناس يتعلمون عن هذه التكنولوجيا: يرى “روجر” أنها طريقة موثوقة لتخزين الأموال ويطمح إلى جعلها تمحو العملات الورقية. لذلك ، كان “فير” رائدًا في استثمارات الشركات الناشئة. وكونه رجل أعمال ناجح قبل موجة شعبية البيتكوين وبعدها انتقل إلى تطوير بيتكوين كاش، استطاع أن يعزز ثرواته بشكل كبير ويتبرع الآن بثرواته للمشاريع الخيرية.

مستثمر في أبوظبي يروي قصة حصوله قرض استثماري وخسارته في سوق العملات الرقمية

ويفو جيو

دخل هذا المليونير للبيتكوين من خلال عمليات تعدين البيتكوين عندما كان طالبا يعيش في نيويورك. بعد ذلك بقليل، قام بإنشاء شركة أفالون Avalon – الشركة المتخصصة في تصنيع أجهزة التعدين. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تعزيز تطوير البيتكوين والحفاظ على توافر الشبكة الرئيسية على طول الطريق.

طوني غالبي

لقد أصبح طوني منذ فترة طويلة مليونيراً: لقد كانت بيتكوين مجرد مبادرة أخرى ساعدته على مضاعفة دخله. لدى “غالبي” خبرة غنية في المجال المالي، فقد أسس شركة تعالج المدفوعات. في الواقع ، تركز شركة “غالبي” على:

مدفوعات التجزئة

العقارات

السندات والأسهم.

شركته الحالية هي “BitPay” التي تقوم بمعالجة ما قيمته 1 مليون دولار يومياً وهي من بين الشركات الأولى التي تبرم اتفاقيات ذات صلة بالبيتكوين مع متاجر التجزئة.

ديف كارلسون

ديف كارلسون هو مليونير عصامي: لقد استثمر في المعدات والتعدين. بعد الحصول على ما يكفي من المال وجد “MegaBigPower” الذي يسمح بالتعدين على نطاق صناعي – يتم وضع المرافق في الطابق السفلي له. واليوم، يمتلك أكثر من 2,000 قدم مربع من المساحة التي توجد بها معدات التعدين وقد أعلن أنه يكسب 8 ملايين دولار شهريًا على الأقل في عام 2016.

روس أولبريخت

هذه قصة حزينة لمليونير البيتكوين. فعلى الرغم من طبيعتها الرقمية، فإن عملة البتكوين هي عملة مشفرة من جانبين، كما أن طبيعة المعاملات المجهولة تجعل من المستحيل تعقب العملة. وقد أدى ذلك إلى ظهور عمليات مظلمة وغير مشروعة تتم عن طريق شبكة الإنترنت. كان موقع “Silk Road” عبارة عن سوق سوداء أنشأها شخص اسمه المستعار هو “Dread Pirate Roberts”.

مشروع PDATA: منصة لتداول البيانات الشخصية مقابل العملات الرقمية

لقد نجح في كسب الملايين حتى قبل أن يصل البيتكوين إلى ألف دولار. في عام 2013، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أخيرا من كان الرجل خلف هذا المشروع – انه روس أولبريخت. وحكم على الرجل بالسجن مدى الحياة، تم إغلاق السوق السوداء الخاص به. وبالتالي ، فإن ما يقرب من 150,000 بيتكوين تم حيازتها وتسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ساتوشي ناكاموتو

لن تكون قائمتنا كاملة بدون ساتوشي ناكاموتو – الشخصية الغامضة (أو مجموعة من المبرمجين) الذين قاموا بإنشاء البيتكوين. فيما يلي بعض الحقائق عنه: