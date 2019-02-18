هل العملات الرقمية هي المستقبل ؟

ما لا يدركه الناس عند مقارنة العملات الرقمية مع العملة الورقية ، هو أن هناك موثوقية أقل في العملة التي تسيطر عليها الحكومة.

فمنذ أن تم فصل قيمة الدولار الأمريكي عن معيار الذهب من قبل الرئيس الأمريكي نيكسون في عام 1971 ، حين إدراكه ضعف الدولار مقارنة بالشركات التي لم تكن مرتبطة بسعر الذهب ، عزز ذلك من قلة الثقة. وفي حين أن الناس غالباً ما تتخيل أن قيمة النقود مرتبطة بسلعة مادية ، فإن هذا لم يعد صحيحاً.

يعتمد أغلب الناس العملة الورقية بشكل كامل لأن الحكومة تقف خلفها وبالتالي يعتقدون أن هناك المزيد من تدابير السيطرة أو السلامة – ومن الواضح أن هناك – ولكن المسافة بين الإثنين أقرب مما كنت تعتقد في البداية.

تعتمد القيمة الإجمالية للعملة الورقية لبلد ما على نزواته و تقلباته و نجاحاته. ويمكن التلاعب بالإمدادات لعملة بلد ما من خلال قرارات تعسفية من قبل البنك المركزي الذي يمكنه طباعة المزيد من الأموال كسياسة نقدية تؤثر بشكل كبير على حدوث التضخم.

ما يعنيه هذا هو أن الحكومة تستطيع من جانبها أن تقرر خفض قيمة كل شيء في البلاد بين عشية وضحاها. فكر في التيسير الكمي – الذي يعني إدخال أموال جديدة في العرض النقدي من قبل البنك المركزي – الأمر يشبه تقسيم الأسهم حيث تقسم الحكومة الأسهم الخاصة بك وتبقي لك النصف منها. هذا هو ما حدث بالفعل بعد الإنهيار المالي عام 2008 ، ولم يكن هناك ما يمنعه.

تصاعد أهمية العملات الرقمية

يتم التحكم في العملة الرقمية من قبل شبكة موزعة غير مركزية من المستخدمين الذين يمارسون سيطرة متساوية. ويتم التقدم بشأن الشبكة بتوافق الآراء – وهذا هو الإبتكار الرئيسي. لا يوجد ممثل منتخب يتولى إتخاذ القرارات نيابة عن المستخدمين.

وحيث أن سعر الدولار لا يتأثر بتقلب العملات الرقمية لأنه لا يعتمد عليها. من ناحية أخرى ، تزدهر العملات الرقمية في وجه الفساد الحكومي. وهذا هو المكان الذي نمت منه. حيث تقدم العملات الرقمية بديلاً عن الإيمان بأولئك الذين لم يتصرفوا بناءً على المصلحة الجماعية.

وبالنظر إلى ما يحدث في فنزويلا – حيث تقضي الحكومة على الوصول المالية العادلة – يمكن للأفراد أن يختاروا الإنسحاب ! حيث يتحكم المواطنون بمصيرهم في عالم يوجد فيه بديل.

قبل بيتكوين ، لم يكن هناك بديل. هل يمكن أن تشتري الأسهم ولكن أين تذهب السيولة ؟ نفس الشيء مع السلع المادية أو الماشية. الأفراد يحتاجون أموالهم بسرعة ، ولكن التضخم المفرط في البلاد يعني أنهم لا يستطيعون الحفاظ على دخلهم بالعملة الوطنية.

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وبالرغم من أن الأسعار الحالية التي قد تكون فقاعة ، وعلى الأرجح أنها كذلك. إلا أن إنفجار فقاعة .com لم يقتل الإنترنت ، بل ولّد ما يعتبر أعظم فترة من الإبتكار الإستهلاكي في التاريخ! و من المتوقع أن العملات الرقمية و البلوكتشين ستفعل الشيء نفسه.

وهذا ما يجب فهمه. هذه صناعة ناشئة ، وفي حين أن قضية الإستخدام ليست واضحة تماماً. فإن كل إبتكار تكنولوجي كبير قد يواجه هذه المرحلة. هناك إنفجار أولي قصير المدى قد يتبعه بعض الإخفاقات ومن ثم إنطلاقة طويلة.

يتميز الإزدهار للتقنية بفهم إمكانياتها الكامنة – ونحن هنا الآن في هذه المرحلة. حالات الإستخدام لهذه التقنية الوليدة لا تزال قيد الإستكشاف ، وربما تحدث بعض الإنتكاسات على طول الطريق. إلا أن المستقبل يخبئ الكثير من المفاجئات لهذه التقنية الثورية التي قد تغير الكثير في المستقبل المالي.

ومن الجدير بالذكر ، في حين أن طفرة Web 1.0 أدت إلى الإنترنت ، وطفرة الـ Web 2.0 أبرزت العمالقة الذين يسيطرون عليه ، فمن المرجح أن Web 3.0 سوف تعزز من الشبكات الموزعة اللامركزية التي سوف تعيد تشكيل الإنترنت.