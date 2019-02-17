حسب وزير العدل روسيا لا ترى مانعا من الإعتراف بالبيتكوين

أشار وزير العدل الروسي ، ألكسندر كونوفالوف في تصريح نشرته وكالة TASS الرّسميّة للأنباء، إلى أنه من غير الضروري تقديم تعريف قانوني للعملات الرّقميّة في الوقت الرّاهن.

في إجتماع مع المشرعين الروس ، إعتبر كونافالوف أنه من غير الحكمة تعريف العملات الرّقميّة قانونيّا في حالتها الراهنة. و بالإضافة إلى ذلك ، قال كونافالوف أنه من السابق لأوانه أيضًا إضفاء صبغة رسمية على التشريعات التي تمس أعمال العملات الرّقميّة في روسيا.

كما ذكر في منتصف الشهر الماضي ، هناك جهود تشريعية جادّة يبذلها البرلمان الرّوسي فيما يتعلق بالعملات الرّقميّة و ICOs.

لماذا لا تريد روسيا التسرّع قبل تقنين مجال العملات الرّقميّة

ربّما جنوح وزير العدل الرّوسي إلى مزيد من التأنّي منبعه إعتقاده أنّها لا تزال تكنولوجيا حديثة. وبالتالي فإن محاولات فرض اللوائح القانونيّة الصارمة من الممكن أن يخنق الإبداع و الإبتكار.

و من وجهة النظر المحلية ، كان يمكن لكونافالوف أن يعترف ببساطة بأن التعقيد وعدم اليقين المحيطين بالعملات الرّقميّة في روسيا سوف يتم تكثيفه فقط من خلال الإسراع بسنّ تشاريع إضافيّة. فعلى سبيل المثال ، يحظر إستخدام العملات الرّقميّة كوسيلة للدفع في البلاد. لكن من جهة أخرى لم يتم الإتفاق بعد فيما يخص إمتلاك الأصول الرّقميّة.

في إدلائه برأيه ، من المؤكّد أنّ كونافالوف قد أخذ بعين الإعتبار بعض الإشارات من كبار أعضاء الحكومة الروسية. ففي أواخر العام الماضي ، حث نائب رئيس الوزراء الروسي مكسيم أكيموف على الحذر من تقنين العمليّات الرّقميّة.

مسؤولون حكوميون كبار في روسيا يتحدثون بصوت واحد فيما يخصّ العملات الرّقميّة

كان يمكن لكونافالوف ببساطة أن يتبع رئيس الوزراء الرّوسي . إذ في الشهر الماضي ، حذر رئيس الوزراء الروسي ، ديمتري ميدفيديف ، من حرمان البلاد من قطاع العملات الرّقميّة. ووفقاً لميدفيديف ، فإن للعملات الرّقميّة فوائدها وبالتالي لا ينبغي “دفنها”.

لكن هذا ، بالطبع ، ليس سبباً لدفن العملات الرّقميّة. هنا […] هناك دائما جوانب مضيئة وجوانب مظلمة، كما هو الحال في أي ظاهرة إجتماعية ، و في أي مؤسّسة إقتصادية. ويجب أن نراقب عن كثب ما يحدث لها.

وحثًا على مزيد من الحذر ، كان كونافالوف مدركا تماما للمصير الذي لاقاه مشروع قانون الأصول المالية الرقمية الذي اعتمده مجلس الدوما العام الماضي. حيث أثار مشروع القانون جدلاً كبيرا ، و رغم أنه تم تقديمه في أوائل العام الماضي ، إلا أنه لم يتم الإنتهاء منه بعد.

القطاع الخاص في روسيا ليس سعيدا من ناحية المجهود القانوني المبذول تجاه العملات الرّقميّة

ومن أشد معارضي مشروع القانون الإتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال وشركة “بالليديوم” وشركة “نيليسك نيكل”. تنبع معارضة شركة التعدين من حقيقة أن مشروع القانون فشل في التفريق بين الأصول الرقمية والأصول التقليدية. ومن المفهوم أن شركة التعدين تخطط لإصدار عملات رقميّة تدعمها المعادن النفيسة والسلع الأخرى.

في ذلك الوقت ، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه على الرغم من الصّعوبات والإخفاقات، فلا تزال المناقشات جارية:

نجري محادثة كبيرة مع أي أطراف مهتمة ، نحن في حوار مفتوح ونناقش الموضوع في أماكن مختلفة. ونحن نلتزم بالموقف الذي تم التوصل إليه في موقع اللجنتين [لجنة المالية ولجنة القانون المدني التابعة لدوما الدولة].بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : www.ccn.com

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