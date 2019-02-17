اختراق منصة Coinmama الإسرائيلية وسرقة بيانات 450,000 مستخدم

أعلنت منصة Coinmama الإسرائيلية, وهي أحد أشهر منصات تداول العملات الرقمية, أنها عانت من اختراق أمني تسبب بفقدان بيانات نحو 450,000 مستخدم وتسرب بياناتهم وكلمات المرور.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة Coinmama تسمح لمستخدميها شراء بعض العملات الرقمية المعروفة مثل البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) مقابل البطاقات الائتمانية.

وأشارت إلى أنه تم الاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين وكلمات المرور التي تم تسجيلها في منصة Coinmama قبل تاريخ 5 أغسطس من عام 2017.

وتعد هذه العملية جزء من اختراقات تستهدف المنصات العالمية, حيث تشير التقديرات إلى أنه تم سرقة بيانات 747 مليون حساب من 24 شركة حول العالم, ويتم عرض هذه البيانات للبيع في ما يعرف بـ الإنترنت المظلم.

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وذكرت منصة Coinmama إلى أن المعلومات الخاصة بالمستخدمين ربما لم استخدامها بعد, حيث قامت المنصة بإعادة تعيين كلمات المرور لجميع المستخدمين بهدف إنشاء كلمة مرور جديدة.

كما طلبت المنصة من المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة في للبريد الإلكتروني – في حالة استخدامهم لكلمة المرور نفسها -.

وأضافت: “نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركات الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني لفهم الخلل التقني وتعزيز أنظمتنا للكشف عن الأعطال المستقبلية ومنع الهاكرز من الوصول إلى البيانات.”

علما بأن منصة Coinmama تأسست في عام 2013 في إسرائيل ولديها ما يقارب 1.3 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة حول العالم.