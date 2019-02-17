انضم للوفد العربي المشارك بمؤتمر إقتصاد البلوكتشين في إسطنبول

ماهو مؤتمر “قمة إسطنبول لتقنية البلوكتشين”

سوف يقام مؤتمر قمة إسطنبول لتقنية البلوكتشين ” Istanbul Summit Blockchain Economy ” في يوم 20 فبراير القادم بمدنية إسطنبول ، و هو المؤتمر الذي يعتبر الأكبر في مجال تقنية البلوكتشين على مستوى الشرق الأوسط بالكامل .

يشارك في هذا المؤتمر مستثمرون و مهندسون ، معظمهم من دول أوروبا و الشرق الأوسط و دول آسيا الوسطى ، و كذلك من تركيا ، و المهتمين بتقنية البلوكتشين و العملات الرقمية .

و سوف تُشرح تقنية البلوكتشين بشكل أفضل من خلاله و هي التي تعتبر بمثابة أعظم ثورة تكنولوجية و مالية في القرن الواحد والعشرين و ذلك بمشاركة مجموعة من المتحدثين الخبراء في مجال العملات الرقميّة ، و هكذا ، فإن مؤتمر قمة إسطنبول “Blockchain Economy Istanbul Summit“ يكشف عن كونه أكبر حدث يعقد في هذا المجال على مستوى العالم .

و سوف يحضر المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 43 دولة ، و سوف يشاهده أكثر من 10 آلاف شخص على الهواء مباشرة .

المتحدثون

يشارك في المؤتمر كمتحدث مجموعة من أشهر الشخصيات في مجال العملات الرقمية على رأسهم كل من “ توم لي ” المحلل المالي الحالي بـ Wall Street ، و كبير محللي الأسهم السابق في شركة J.P. Morgan العملاقة ،

و ملياردير البيتكوين الشهير ” تيم درابر ” مؤسس مجموعة Draper Associates

و السيد سيرجي بوبوف مؤسس شركة الأيوتا

و السيد روي ليو رئيس قسم تطوير الأعمال في مؤسسة الترون .

و من الجانب العربي يشارك كمتحدث في المؤتمر السيد ” أحمد شديد ” المحلل المالي و مدير الصناديق الإستثمارية بشركة الخليج 365 القابضة و مؤسس موقع الخليج 365 الإخباري .

أما من الجانب التركي فيحضر كمتحدث مجموعة من مديري شركات العملات الرقمية و البنوك الداخلية في تركيا منهم السيد كريم تبوك الشريك المؤسس في شركة BtcTrader ، و السيد أوزجور جونيري المدير التنفيذي و مؤسس شركة BtcTurk ، برفقة مسئولي البنوك التركية كل من السيد ميليك شاه أوتكو الرئيس التنفيذي لبنك البركة التركي كممثل عن البنك ، بالإضافة إلى السيد موجاهيت جوندي باهار رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك الكويتي التركي كممثل عن البنك .

هذا بالإضافة إلى مشاركة السيد موهيت دافار الشريك المؤسس في شركة Huobi MENA بجانب مجموعة من مسئولي صناديق التحوط و الصناديق الإستثمارية .

تفاصيل سعر تذكرة المؤتمر و طريقة الشراء :

يبلغ سعر تذكرة مؤتمر قمة إسطنبول لتقنية البلوكتشين ” Istanbul Summit Blockchain Economy ” ما يعادل 180 يورو ، كما يمكن شراءها عن طريق الموقع الرسمي للمؤتمر بالعملات الرقمية بخصم نسبته 12 في المائة من سعر التذكرة ، و ذلك عن طريق عملات البيتكوين BTC و الإيثيريوم ETH و اللايت كوين LTC . Advertisements و يرجى ملاحظة أنه حتى الآن تم بيع أكثر من 3000 تذكرة للمؤتمر ، و يمكنك الإطلاع على باقي المتحدثين و المشاركين في المؤتمر في الموقع الرسمي للمؤتمر عبر الرابط التالي www.blockchaineconomy.istanbul و سيعقد المؤتمر في يوم 20 فبراير القادم بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا ، و مدة المؤتمر يوم واحد . كما يمكنك شراء التذكرة بخصم خاص عبر فريق الدعم الخاص بشركة Arabfolio ، و ذلك عن طريق رابط الحساب التالي على تلجرام

للتسجيل في المؤتمر راسلنا من هنا :

https://t.me/MILLIONS_Customer_Service أحمد شديد و دورة فوليوم بروفايل المجانية

سوف يكون المحلل المالي أحمد شديد أحد المتحدثين في اليوم الأول بمؤتمر قمة إسطنبول لتقنية البلوكتشين في الساعة الثالثة ظهرا

أما بعد إنتهاء المؤتمر في الساعة السابعة مساء سيكون هناك دورة مجانية لتحليل السوق عن طريق أداة الفوليوم بروفايل باللغة العربية موجهة لمتابعي المحلل المالي أحمد شديد و موقع الخليج 365 من المشاركين العرب . تبدأ دورة الفوليوم بروفايل من الساعة السابعة مساء إلى حدود الساعة العاشرة مساء أما اليوم الثاني سيكون هناك دورة كاملة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا ، و ذلك مباشرة بعد نهاية المؤتمر في اليوم الأول .