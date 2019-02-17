معظم العملات المشفرة تشهد ارتفاع خفيف وسط بعض الهدوء الذي يعم السوق

تام شمس - الأحد 17 فبراير 2019 02:40 صباحاً - السبت ١٦ فبراير: تشهد العملات المشفرة حركة سعرية معتدلة، مع جميع العملات العشرين الأولى تقريبًا من حيث القيمة السوقية تشهد تقلبات في حدود ٢ في المئة في كلا الاتجاهين خلال اليوم، حسبما تظهر بيانات من كوين٣٦٠.

تصوُّر السوق من كوين٣٦٠

وقد شهدت أعلى عملة مشفرة، بيتكوين (BTC)، نموًا بنسبة ٠,٣٧٪ خلال اليوم ويتم تداولها بسعر ٣٦٣١ دولارًا أمريكيًا في وقت النشر وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وعلى الرسم البياني اليومي على مدار ٧ أيام، تم تداول العملة بشكل مقلب من قمة الذروة التي وصلت إلى ٦٧٠٠ دولار في ١١ فبراير إلى أدنى مستوى لها عند ٣٦١٠ دولارات في ١٤ فبراير - وبالتالي استرداد بعض خسائرها. وعلى مدى الشهر، لم تشهد العملة أي حركة تقريبًا، حيث انخفضت بنسبة معتدلة بلغت ٠,٨٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفعت إيثريوم (ETH) - التي تحتفظ بمركزها الجديد الذي تم استعادته حديثًا كأكبر عملة بديلة حيث القيمة السوقية - بنسبة ١٪ تقريبًا خلال يوم التداول لتصل إلى ١٢٣ دولارًا تقريبًا في وقت النشر. حيث شهدت العملة البديلة نموًا معتدلًا وثابتًا على مدى الأيام السبعة الماضية، لتحقق مكاسب أسبوعية تزيد قليلًا عن ٤ في المئة.

وحلال الشهر، كانت إيثريوم مستقرة بشكل مماثل، حيث تم تداولها عند نفس نقطة السعر تقريبًا (انخفاض بنسبة ٠,٤٪) في منتصف شهر يناير.

مخطط سعر إيثريوم على مدى شهر. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي آخر الأخبار حول قرار مطورو إيثريوم الأساسيين، نفى المؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوتيرين، وآخرين الادعاءات بأن الميزة الجديدة لإنشاء العقد الذكي التي من المقرر إطلاقها في الانقسام الكلي القادم تحت اسن "كونستانتينوبل"، سيكون لها آثار سلبية على الأمن.

أيضًا هذا الأسبوع، قدمت بورصة ErisX للعملات المشفرة في شيكاغو تعليقاتها إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، مؤيدةً عقود إيثريوم الآجلة.

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كذلك فإن ريبل (XRP) - مثل نظيراتها ذات القيمة السوقية الأكبر - لم تشهد تغيرًا فعليًا في السعر خلال اليوم، ويتم تداولها بالقرب من ٠,٣٠١ دولار في وقت النشر. حيث ارتفعت بنسبة ٠,٥ في المئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وانخفضت العملة بنسبة ٢ في المئة على مدار الأسبوع. في حين أن الخسائر الشهرية أكثر وضوحًا، بما يقرب من ٩ في المئة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد ناقش معلقو الصناعة هذا الأسبوع إذا ما كانت العملة المستقرة للتسويات الجديدة التي أعلن عنها بنك جيه بي مورغان تشيس العملاق في الولايات المتحدة قد تشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل ريبل. حيث دحض الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، هذه المخاوف بحجة أن العملة التي يطلق اسم JMP Coin "لا تلبي هدف" العملات المشفرة.

ومن الاستثناءات الرئيسية بين العملات العشرين المتبقية كانت لايتكوين (LTC)، التي شهدت نموًا بنسبة ٤٪ في اليوم للتداول عند ٤٣,٨٣ دولارًا. وهكذا، قام العملة البديلة مرة أخرى بإزاحة إيوس وبيتكوين كاش (BCH) كأكبر رابع عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، والتي تحافظ عليها مع قيمة سوقية تبلغ حوالي ٩٩٠ مليون دولار.

بينما شهدت إيوس، التي تحتل الآن المرتبة الخامسة، نموًا راسخًا، حيث ارتفعت بقوة بنسبة ٢,٤ في المئة خلال اليوم لتبلغ ٢,٨٥ دولار. وكانت العملة المشفرة مونيرو (XMR) التي تركز على الخصوصية، وتحتل المرتبة ١٣، هي العملة البديلة الكبرى الوحيدة الآخر التي شهدت نموًا ملحوظًا - حيث اكتسبت حوالي ٢ في المئة من التداول اليوم عند ٤٨,١٦ دولار.

وفي هذه الأثناء، كانت "ميكر" (MKR)، في المرتبة السابعة عشرة، هي أكبر العملات العشرين خسارة، حيث انخفضت بنسبة ١,٦٪ ليبلغ سعرها ٥٠٩,٦٥ دولارات.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٢١ مليار دولار حتى وقت النشر، بزيادة ٠,٢٥ بالمئة على مدار الأسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة على مدى ٧ أيام من كوين ماركت كاب

وفي أنباءٍ أخرى عن العملات المشفرة، كشفت شركة الوساطة المالية الشهيرة كوين ماما Coinmama، التي تتيح للمستخدمين شراء بيتكوين وإيثريوم باستخدام بطاقات الائتمان، أنها عانت من عملية اختراق كبرى للبيانات أثرت على ٤٥٠٠٠٠ من مستخدميها.

وفي الأخبار المتعلقة بالاعتماد، قامت ليبرستاد Liberstad، وهي مدينة رأسمالية خاصة في النرويج، باعتماد عملة مشفرة محلية في منصة المدينة الذكية القائمة على بلوكتشين الخاصة بها. وستكون العملة المشفرة الجديدة هي وسيلة التبادل الرسمية للمدينة، مع حظر العملات الورقية الوطنية.