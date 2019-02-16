منصة بينانس تعلن عن إلغاء إدراج 5 عملات رقمية…. ماهي أسباب إلغاء الإدراج في المنصات؟

أعلنت منصة بينانس (Binance) أنه سيتم (إلغاء إدراج) شطب خمسة عملات رقمية في الأيام القليلة المقبلة. حيث أن جميع الأنشطة الخاصة بهذه العملات الرقمية سوف تتوقف في يوم 22 من هذا الشهر في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت العالمي). والعملات المشفرة الخمس المتأثرة هم:

CloakCoin ورمزها (CLOAK)

Modum ورمزها (MOD)

SALT ورمزها (SALT)

Substratum ورمزها (SUB)

Wings ورمزها (WINGS)

منصة بينانس تستعرض وتتابع باستمرار كل العملات الرقمية في المنصة. وتلك التي لا تستوفي مجموعة من المعايير يتم شطبها. ويتم قبل ذلك إعطاء حاملي العملات الرقمية على النظام الأساسي إشعارًا مناسبًا للتكيف مع هذه التغييرات ونقل العملات إلى محفظة خاصة أو منصة أخرى.

يقرر الفريق في منصة “Binance” شطب عملة رقمية عندما لا يتم استيفاء ما يلي.

– التزام الفريق بالمشروع

– مستوى وجودة نشاط التطوير

– استقرار الشبكة / العقد الذكي

– مستوى الاتصال العام

– الاستجابة لبعض الطلبات والاستفسارات

– دليل على السلوك غير الأخلاقي / الاحتيالي

– المساهمة في نظام تشفير صحي ومستدام

مقالات ذات صلة

السحب متاح حتى 22 مايو 2019

Advertisements

سيتم تلقائيًا إزالة جميع الطلبات المرتبطة بالـ 5 عملات في 22 فبراير في تمام الساعة 10 صباحًا (UTC). المستثمرون الذين يحملون العملات المشفرة الخمس المتأثرة بهذا القرار لديهم حتى 22 مايو لسحب العملات الرقمية من بورصة بينانس (Binance).

مشروع ARAW: بوابة التجارة الالكترونية عبر تكنولوجيا البلوكشين

العملات الخمس المذكورة أعلاه هي الدفعة الأولى المشطوبة بواسطة منصة بينانس (Binance) لهذا العام. في أكتوبر الماضي (عام 2018)، شطبت منصة بينانس عملات Bytecoin ورمزها (BCN) و CHAT و Iconomi ورمزها (ICN) و TRIG لأسباب مشابهة.

في الربعان الثالث والرابع من عام 2018 قامت العديد من منصات تداول العملات الرقمية قامت بشطب العديد من العملات بسبب العديد من الأسباب مثل “انخفاض السيولة” و “نقص التقدم التطويري من الفرق المسؤولة”. في ديسمبر من العام الماضي، كانت منصة “Huobi” قد وضعت 32 من العملات الرقمية تحت الاختبار بسبب عدم كفاية أحجام التداول. وقد شطبت منصة “KuCoin” أيضا 10 من العملات الرقمية في نفس الشهر لأسباب مشابهة لتلك التي حددتها منصة بينانس (Binance).