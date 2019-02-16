لماذا لا يمكن إعتبار “قاتل البيتكوين” الخاص بـ JP Morgan عملة رقميّة حقيقيّة ؟

JP Morgan Chase ، أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكيّة و الأقوى بلا نظير، صدم المجتمع المالي يوم الخميس من خلال إطلاق منتج البلوكتشين الخاص به. و خلال هذه المقالة ، لن تتم الإشارة إلى JPM Coin على أنها “عملة رقميّة”. حيث أن الرئيس التنفيذي لشركة JPM السيّد Jamie Dimon هو هدف متكرر للسخرية داخل المجتمع الرّقمي ، بسبب سلبيته الصريحة فيما يتعلق بـالبيتكوين و الأسواق الرّقميّة بشكل عامّ.

قال Dimon مرارًا أنه على الرغم من أنه ليس من مشجعي البيتكوين ، إلا أنه يعتقد أن البلوكتشين يمكن أن يكون نعمة للإقتصاد . و على الرغم من خطبه الطويلة التي استمرت لسنوات ضدّ العملات الرّقميّة ، إلّا أنّ JP Morgan كان موجودًا في المجال الإقتصادي الرّقمي لعدة سنوات ، حيث كان يتعامل مع صفقات البيتكوين ، بينما يظهر على شاشة التلفزيون ليصف البيتكوين بـ “الإحتيال “.

JPM COIN يسلط الضوء على التعريف الصحيح “للعملات الرّقميّة”

“العملات الرّقميّة” لديها العديد من التعريفات في العالم.

يعرّفها Everepedia بأنها “أصل رقمي مصمم للعمل كوسيط تبادل بإستخدام التشفير cryptography لضمان أمان المعاملات ، و التحكم في إنشاء وحدات إضافية ، و التحقق من نقل الأصول”. يجب الإنتباه إلى أنّه لا شيء يذكر في التعريف الأساسي حول التعدين و التوكونات فعلى ما يبدو حتى التوكونات مع المعاملات القابلة للإنعكاس ، يمكن أن تكون عملات رقميّة.

و لكن ربما لا ينصف هذا التعريف طبيعة وروح العملة الرقميّة. دعونا ننظر إلى خصائص البيتكوين في مقابل الدولار الأمريكي. فمن المفترض أن يكون البيتكوين هو النقد الرقمي ، كما هو موضح في ورقة العمل. لا يمكن “سحب” المعاملات في البروتوكول الأساسي ، كما هو الحال مع الحسابات البنكية وبطاقات الإئتمان (التي هي أساس معظم عمليّات الإحتيال ). حيث أنّ طبيعة “النقد” هي أن من يمتلكها ، يمتلكها في الأساس. بإستثناء أنك تحتاج في بعض الأحيان إلى محامين لضمان ملكيتك لها. فقد يقوم البنك بسرقة أو فقدان أموالك. بينما في حالة البيتكوين ، طالما تملك مفاتيحك ، فأنت تمتلك أموالك. في النهاية أنت “تصبح بنكك الخاص”.

هناك جانبان آخران من تعريف البتكوين مهمان أيضًا. البيتكوين غير مركزي ، مما يعني أنه لا توجد نقطة تحكم مركزية. بدلاً من الهيكلية المعقدة لممثلي الحسابات والوسطاء ، يعمل البيتكوين على مجموعة من القواعد تسمى الإجماع. إذا كانت المعاملة تلبي هذه القواعد ، يتم تضمينها في البلوكتشين الذي يعتبر سجل معاملات العملة الرّقميّة.

مقاومة الرقابة و المناعة ضد الإختراق هي أهمّ ما يعرّف العملات الرّقميّة

وهو ما يقودنا إلى واحد من أهم جوانب البيتكوين منذ البداية : إنه مقاوم للرقابة. و في مجال الأعمال المصرفية الحديثة ، تعني “الرقابة” التي تنطبق على المال أنها تتوافق مع مقاومة غسل الأموال والمتطلبات السياسية. فعلى سبيل المثال ، من غير القانوني بالنسبة للأمريكيين القيام بمعظم أنواع الأعمال مع الإيرانيين. إذ من غير القانوني من الناحية الفنية إرسال الأموال إلى الإيرانيين بإستخدام البيتكوين، ولكن ذلك ممكن تمامًا. و بما أنه ليس من السهل على الإطلاق القيام بمعاملات مصرفيّة مع إيران فإن هذا الامر هو إحدى الأسباب التي أدّت إلى إنشاء هذه الأخيرة لشبكة عملات رقميّة خاصة بها.

السؤال المطروح إذن كيف نعرّف العملات الرّقميّة؟ هل هي ببساطة عمليّة إستخدام بروتوكولات التشفير cryptography لضمان المعاملات ، أم أنها الخصائص المذكورة أعلاه والتي تجعل البيتكوين ما هو عليه ؟

لا نحتاج لتعقيد الأمور كثيرا فالمسألة بسيطة للغاية فإذا كان التوكن الخاصّ بك لا يملك الخصائص المذكورة آنفا و هي المناعة ضدّ الإختراق و أمان المعاملات و مقاومة الرقابة التي تفرضها بعض المؤسّسات الحكوميّة فهو بكلّ تأكيد ليس عملة رقميّة.

لا يجعل إستخدام التشفير cryptography شيئًا ما عملة رقميّة . فهو موجود في كل مكان. و لقد استخدمت بالفعل بعض أشكال cryptography اليوم بمجرّد تفاعلك مع أي شيء تقريبًا على الإنترنت . مثل هذا الموقع على سبيل المثال . و العملات الرّقميّة هي نوع من الأصول الرقمية. إذ هناك أنواع أخرى من الأصول الرقمية ، مثل العملات البنكيّة و توكونات المنفعة. لذلك JPM Coin ليس عملة رقميّة بل هو عملة مصرفية.

ما هو محلّ ريبل من كل هذا؟

أوّل ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة الأخبار في خصوص JPM Coin هو السؤال التالي : لماذا لم يستخدموا ريبل ؟ فكل شيء يهدف JPM Coin للقيام به ، قد قامت ريبل به بالفعل. فلماذا إذن إعادة إختراع العجلة؟

حقيقة أن أكبر بنك في أغنى بلد في العالم يختار إنشاء توكن خاص به بدلاً من إستخدام ريبل هي حقيقة تقشعر لها الأبدان بالنسبة لـ Ripple. فمثل أي منتج قائم على البرمجيات ، فلا شيء يقوم به محصن تماما ضدّ التكرار أو الإستيلاء.

إذا كان لشركة Ripple Labs أي معنى ، فقد كان لديها مكتب خارج كل مقر رئيسي لشركة JP Morgan ، وكانت في كل شق ممكن من تنظيم البنك. لقد عملوا ليلاً نهارًا ليصبحوا الإختيار الأساسي لـ JP Morgan. لأن الحقيقة المرّة هنا هو أنه إذا كان بإمكان JP Morgan إصدار العملة الخاصّة به ، فبإمكانه أيضاً أن يكون أكبر بنك رقميّ في المستقبل ، وهكذا. يمكنهم إدارة المعاملات الرّقميّة بدون Ripple ، وسيصبح ريبل توكن للبنوك غير المهمة التي لا تستطيع القيام بنفس الشيء.

أو ربما هناك إحتمال آخر إذا أصبحت Ripple هي الطريقة الواضحة لـ JPM Coin لإيجاد طريقها خارج JP Morgan. لكن ريبل أبعد ما يكون عن اللاعب الوحيد في الفضاء الرقمي القريب من البنوك. حيث شهد عام 2017 صعود العديد من الحلول الأخرى ، إضافة لوجود R3 ، الذين يعملون بنشاط لمساعدة المؤسسات الكبيرة على تطوير حلول البلوكتشين الخاصّة بها.

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كما يشير طرح بنك JP Morgan لعملته الخاصّة إلى أمور جديدة حول الحالة الأوسع للتكنولوجيا في الإقتصاد الحالي. إذ لم يعد الحديث عن التكنولوجيا الجديدة و عن دورها الهامّ في إستبدال الوسطاء. بل أصبح الأمر يتعلق بالوسطاء الذين يستخدمون التكنولوجيا لترسيخ مكانتهم المربحة.

إنشاء JP Morgan لعملته الخاصّة. هل له أي تأثير على البيتكوين؟

و من الجدير بالذكر أن إتخاذ JP Morgan لهاته الخطوة سيجعل عملاءها على إطلاع و دراية بعالم البيتكوين والعملات الرّقميّة الأخرى. فهي تقوم بإشهار مجّاني لها.

إذن لماذا فعلت ذلك ؟ فحين قررت JP Morgan إستخدام البلوكتشين لتحريك تريليونات الدولارات بين العملاء. احتاجت توكونا للقيام بذلك ، وهو في الأساس ضروري لإستخدام البلوكتشين.

كما قلنا سالفا، “فالعملة” ليست مخصصة للإستعمال اليومي لأشخاص عاديين. فهي ليست للناس على الإطلاق ، وبالتالي ، فإن تأثيرها الصافي على صحة ورفاهية الإقتصاد الرّقمي هو في الواقع لا شيء.

رسالة إلى جيمي ديمون من المجتمع الرقمي

نحن لسنا غاضبين منك يا جيمي. نحن فقط نعتقد أنك أحمق لقد قمت بحملة على ما تدعوه “الإحتيال ” في العملات الرّقميّة في الوقت الذي تشارك فيه شركتك بنشاط في تداول العقود الآجلة. و في بعض الحالات ، ربما تكون قد جعلت نفسك عرضة للتقاضي على هذا الصعيد. فكما تعلمون ، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات تاريخ طويل في أخذ التصريحات العامة من الأفراد ذوي المكانة الجيدة و تأخذ تأثيراتها على الأسواق على محمل الجد.

لذلك إن كنت ترغب في الحصول على لعبة بلوكتشين . كما هو موضح أعلاه ، فهناك لاعبان كبيران على الأقل ينتظران سماعك. لماذا يجب أن يثق عملاؤك في عمل البلوكتشين ، بدلاً من الثقة في مؤسّسات مثل Ripple أو R3؟ مؤسستك أكثر من المحتمل غير مستعدة للقيام بهذا الشّيء.

نأمل ، الآن بعد أن أطلقت توكونك الصغير ، أنّك ستنزل قليلاً نحو الأسفل. أما نحن فسنبقى هنا ، إذا لم تكن قد لاحظت ، نحن لسنا بدعة عابرة. فبعد فترة طويلة من وفاتك و حلول بديل فائق من الناحية التكنولوجية مكان مؤسّستك البنكيّة ، سيتم إستخدام البلوكتشين في العديد من جوانب الحياة اليومية.

فنحن نعتقد أن شيئاً ما يتغير عالمياً سوف ينبع من الحركة التكنولوجيّة. حيث أن بعض الجوانب مثل التوزيع العادل للمياه أو المساءلة العامة ستكون الشيء الذي يجعل من البلوكتشين في كل مكان بحيث لا يستطيع المجتمع تخيل إمكانيّة العودة إلى الوراء.

لكنك ، يا جامي مورغان ، لست جزءا من هذا العالم الذي يبنيه البلوكتشين . هدفك هو تعطيل هذا التقدّم ، وأنت تعرف ذلك جيدًا. يجب أن يظل عالم التمويل في فوضى غامضة مظلمة ستؤدي إلى إنهيار عالمي روتيني. سواء كنت تعرف ذلك أم لا ، بدأ عالمك ينتهي في Block 0 من blockcain Bitcoin. امنحها بعض الوقت فقط.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : www.ccn.com

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