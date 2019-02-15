هل ستستطيع عملة بنك جي بي مورغان الرقمية من منافسة الريبل؟

بعد الإعلان عن دخول “جي بي مورغان” لعالم العملات الرقمية المستقرة, يبدو أن المشروع الجديد يعد مشابه لفكرة الريبل.

حيث تمكن العملة الرقمية المستقرة من التعامل مع المدفوعات الدولية بشكل أسرع وأرخص إذا تم تنفيذها كمعاملات مشفرة بدلاً من نظام المراسلة بين البنوك عبر “سويفت” Swift -.

وبدلاً من مطالبة البنوك باستخدام عملة (XRP) المثيرة للجدل، سوف يستخدم “جي بي مورغان” ما يسمى بالعملة الرقمية المستقرة – وهو رمز رقمي دائمًا ما يكون مرتبطاً بالدولار – مدعومًا من قبل البنك.

سيتم تشغيل المدفوعات عبر البلوكشين الخاص ببنك جي بي مورغان (JPMorgan Chase’s Quorum blockchain) بدلاً من Distributed XRP Ledger الخاص بالريبل أو Swift Network التابع لشبكة سويفت العالمية.

من الناحية النظرية، فإن حركة جي بي مورجان تعد منطقية. حيث تتمتع العملات الرقمية الخاصة بمزايا السرعة والتكلفة التي توفرها شركة الريبل وغيرها من الشركات التي اعتمدت على استخدام العملة الرقمية للتحويلات الدولية، مع الحد من مخاطر استخدام عملة الريبل (XRP) والبلوكشين الخاص بهم والذي يدعي البعض احتوائه على مشاكل في التحكم أو المركزية.

التحدي الوحيد لـ “جي بي مورغان”، كيف سيتم اقناع البنوك والشركات إلى الانضمام لهم واستخدام العملة الرقمية المستقرة الجديدة؟ السؤال الأهم في هذا الأمر هو ما الذي سيفعلونه لإكتساب ثقتهم ودعمهم؟

كما هو موضح من قبل بنك “جي بي مورغان ” فإن عملة “JPM Coin” هي عملة رقمية مصممة لتقديم مدفوعات فورية باستخدام تقنية البلوكشين.

“إن تداول القيمة، مثل المال، بين الأطراف المختلفة يتطلب عملة رقمية، لذلك قمنا بإنشاء عملة JPM”

هذا هو بالضبط ما تهدف إلى تحقيقه الريبل ولكن عملة الريبل (XRP) تعد عملة مثيرة للجدل لعدة أسباب وتواجه صعوبات في التبني, ولعل أكثر ما يصرح به المصرفيون هو أن سعرها متقلب.

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وقال “مانيش كوهلي” رئيس قسم المدفوعات في سيتي جروب “عدد قليل جدا من البنوك سوف يستخدم العملات الرقمية في المدفوعات الدولية، وذلك بسبب مخاطر السوق للعملات المشفرة وتقلب أسعارها”.

هناك عدم يقين بشأن من يملك ويتحكم في الريبل XRP. أنشأ مؤسسو الريبل 100 مليار رمز (XRP) في عام 2013، عندما كانت الشركة تسمى OpenCoin. لدى الريبل حاليًا أكثر من 60٪ من عملتها الرقمية (XRP).

قدم مؤسسي شركة الريبل ومديرها التنفيذي الحالي “براد غارلينغهوس” مجموعة كبيرة من عملات الريبل (XRP) وزادوا ثروتهم من خلال الاحتفاظ بها. عندما أعلن أحد مؤسسي “جد مكليب” عن خطط لبيع كل عملات الريبل (XRP) ووافق على منح ملياري رمز من عملة الريبل الرقمية (XRP) للجمعيات الخيرية ووضع 5.3 مليار من رموز (XRP) المتبقية في حساب التحوط في الريبل. ويسمح له ببيع نسبة صغيرة من عقده كل يوم.

ومع ذلك، تم تصميم عملة جي بي مورغان الرقمية (JPM Coin) للقيام بنفس مهمة عملة الريبل (XRP) ولكن مع قيمة ثابتة ومستقرة وملكية واضحة. بنك “جي بي مورغان تشيس” يقول أن العملة “JPMN” ستدعم الدولار الأمريكي في البنك. يسعى البنك أيضًا للحصول على مدخلات تنظيمية. وقال البنك في موقعه على الانترنت “مع تقدمنا ​​في المشروع سنشارك بنشاط المنظمين لشرح المشروع وتشريعه وسنرد على تعليقاتهم للحصول على أي موافقات ضرورية.”

ولكن خلافاً لبنك جي بي مورغان (JPMorgan Chase)، فما هي المؤسسات الأخرى التي من المحتمل أن تستخدم عملة رقمية يملكها ويسيطر عليها منافس؟

وقال “أوليفر بسمان” الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة UBS والرئيس التنفيذي الحالي ومؤسس “Bussmann Advisory” إنه يتوقع أن يكون هناك 157 بنكًا في مشروع “JPMorgan Chase” لقبول العملة الرقمية. هذه البنوك تستخدم بالفعل نظام JPMorgan Chase، واستخدامها للعملة الرقمية ونظام التحويلات الدولية الجديد سيساعدهم على تتبع معدلات المخاطر والخطأ.

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“من أجل التنفيذ في الوقت الحقيقي، تحتاج إلى عملة رقمية لأنك باستخدام العملة الرقمية ستحصل على البيانات في الوقت الحقيقي بين الطرفين”.

وقال إن البنوك في سنغافورة تقوم بالفعل بشيء مماثل. ححيث أصدر البنك المركزي في الدولة عملة رقمية تستخدمها البنوك المحلية في سنغافورة لتداول وتحويل الأموال مع بعضها البعض بدلاً من تصفية المدفوعات من خلال البنك المركزي.

وقال بوسمان “الامر كله يتعلق بالتبسيط والتنفيذ في الوقت الحقيقي.”

تحاول الريبل إنشاء سيناريو مشابه حيث يمكّن عملة الريبل (XRP) من نقل الأموال في الوقت الحقيقي.

“مع كل هذا النشاط، يمكنك أن ترى البنوك المراسلة مثل JPMorgan تحت ضغط شديد لأن دورها كوسيط معرض للخطر، لذا فإن جي بي مورغان يعمل على استخدام التقنيات الحديثة للمنافسة”.

وقال “بوسمان” إن البنوك قد تشعر بالارتياح لأن شبكة جي بي مورغان تعد شبكة مغلقة، ولا يمكن استخدام جي بي إم كوين خارج شبكة البنوك المشاركة في النظام.

لكن من خارج تلك الشبكة أي منافسوا “جي بي مورجان” من غير المرجح أن يستخدموا العملة الرقمية، وفقا لـ(بوسمان).

وقال بوسمان: “في اللحظة التي تقبل فيها البنوك المنافسة استخدام العملة الرقمية، ستقوم بتنفيذ أعمالها من خلال شبكة جي بي مورغان تشيس، مما سيؤدي إلى ارتفاع عائدات البنك.

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وقال “نيلسون روزاريو” المحامي في شركة “Smolinski Rosario Law” إن البنوك الأخرى لن ترغب في استخدام عملة جي بي مورغان (JPM)، ولكنها قد تشعر أنها في ازمة لأن بنك (JPMorgan Chase) يعمل مع 80٪ من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500.

“إذا كنت ترغب في العمل مع هذه الشركات، قد يتم اجبارك على استخدام العملة الرقمية الجديدة” وأضاف روزاريو. “لن يحدث أي شيء من هذا القبيل بين عشية وضحاها ولكن هناك فرصة محتملة لحدوث ذلك مستقبلا”.

قد تشعر البنوك الصغيرة بشكل خاص بأنها مجبرة على استخدام عملة جبي بي مورغان (JPM) لأنهم لا يستطيعون إنشاء عملاتهم الخاصة.

وقالت روزاريو: “كلما كان البنك أصغر كلما زادت فرصته في استخدام” عملة جي بي إم”. “يتطلب بناء عملة رقمية هندسة وموارد لا تمتلكها البنوك الصغيرة”.

ويشعر “روساريو” بالقلق من أن الكثير من البنوك الكبيرة ستحاول إنشاء عملاتها الرقمية الخاصة بها للتنافس مع بنك جي بي مورغان.

وقالت روزاريو: “نحن نتجه نحو حقل ضخم من العملات اللانهائية حيث أنه سيئ كنقاط المكافأة، حيث يصبح الناس أكثر ارتياحًا لهذا وستقوم بنوك مثل جيه بي مورجان بإجراء تجارب”. “سنضطر إلى المرور بفترة من الآلام المتزايدة حيث سيحاول كل بنك كبير القيام بذلك”.

كان “JPMorgan Chase” هو أول بنك يقوم بإنشاء دفتر الأستاذ الخاص به، كوروم (Quorum). إنه دفتر أستاذ قائم على شبكة الايثيريوم يقدمه البنك كبرنامج مفتوح المصدر. جربت بعض البنوك إنشاء البلوكشين الخاصة بهم باستخدام كوروم.

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وقد شاركت مؤسسات أخرى في اختبارات مع جي بي مورغان على النصاب القانوني. على سبيل المثال، في أبريل الماضي، أصدر بنك فانتوم شهادة إيداع بنكي بسعر فائدة عشري واحد، بقيمة 150 مليون دولار، لمدة عام واحد، على نظام التشغيل الجماعي بالتوازي مع الإصدار الفعلي لشهادة الإيداع (CD). شمل المستثمرون في القرص المدمج بنك جولدمان ساكس لإدارة الأصول وشركة فايزر والأصول الغربية.

لكن البنوك أعربت أيضا عن عدم ارتياحها بشأن استخدام منصة طورها منافس. ذكرت مصادر غير رسمية لصحيفة “فاينانشيال تايمز” العام الماضي أن “بعض البنوك المتنافسة ربما كانت مترددة في استخدام حصة النصاب لأنها مرتبطة بشكل وثيق مع جي بي مورغان”.

كما كان المصرفيون حذرين من دفتر الأستاذ الخاص بالريبل (XRP) والذي يبدو أن الريبل لديه الكثير من التأثير، إن لم يكن السيطرة بالكامل.

يستخدم دفتر الأستاذ في عملة الريبل (XRP) آلية توافقية تعمل فيها 150 “عقدة مصادقة” معًا للتحقق من إدخالات دفتر الأستاذ الجديدة كل ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ. تعمل الريبل على تشغيل سبعة من عقد المصادقة وتقول إنها لا تعرف من يدير 143 أخرى.

وقال “روساريو” إن الأمر سيستغرق أكبر البنوك وقتاً لقبول مشروع كوروم. لكن “جي بي مورغان” لديه ميزة على الريبل من هذه الناحية.

وقال: “هناك ميزة في كونك لاعبًا كبيرًا يقول إننا حصلنا على هذه النتيجة أكثر من كوننا شركة ناشئة تجلس على مليارات الدولارات في سان فرانسيسكو”.

قال “بوسمان” أن تقنية البلوكشين نفسها قد أثبتت بالفعل أنها توفر قابلية التوسع والموثوقية. على سبيل المثال، قامت DTCC بتشغيل 3000 صفقة في الثانية على البلوكشين الخاص بها. من المرجح أن يذهب السوق في اتجاه تقنية البلوكشين.

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وقال “ما نراه هو تغير في السوق ناجم عن الريبل والبنوك المراسلة في وضع دفاعي”.

سؤال آخر، هل البنوك مستعدة لترك شبكة سويفت (Swift) واحتضان البلوكشين والعملات الرقمية مكانها؟

وقد أعربت بعض البنوك في الآونة الأخيرة عن سعادتها بتقنية شركة سويفت GPI، التي تتعقب المدفوعات عبر الحدود وتتطلب من البنوك إجراء العمليات في وقت قصير جداً. يتم تأسيس شبكة Swift بين البنوك التي قامت بالفعل بفحص بعضها البعض من وجهة نظر الالتزام القانوني والتنظيمي.

أشار “بوسمان” إلى أنه إذا استخدموا عملة جي بي مورغان و بلوكشين كوروم، فإن البنوك ستضطر إلى القيام بفحوصات معرفة العميل وغسيل الأموال (AML / KYC).

“إنه لا يزيل الحاجة على كلا الجانبين لإنجاز المهام العادية” وأضاف “إن الرمز الرقمي هنا هو فقط لتسريع التأكيد بين الطرفين.”

لكن في الصورة الأكبر “نحن ننتقل إلى عالم مترابط مع كل شيء في الوقت الحقيقي، حيث تحتاج إلى هذا النوع من العملات الرقمية، إما من بنك مركزي أو عملة مشفرة لتسريع عمليات المدفوعات هذه في البيئة التقليدية.

قال بوسمان. “اعتقادي هو أنه أسرع وأرخص وأكثر موثوقية من شبكة سويفت حيث يكون لديك معدل خطأ 10٪ – فائض. البنوك مثل “جي بي مورغان” تريد بشكل خاص أن تكون واحدة من أولى العوامل المحركة “.