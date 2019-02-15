لماذا يتوجب على مستثمري العملات الرقمية التوجه بشكل كامل إلى بيتكوين ؟

ألقى أحد أبرز مستثمري العملات الرقمية في العالم وزناً أكبر خلف بيتكوين ، مدعياً أن جميع العملات الرقمية الأخرى ستموت وأن بيتكوين قد فازت في السباق كونها الذهب الرقمي ، وربما يجب على المستثمرين في العملات الرقمية مضاعفة إستثمارهم في بيتكوين.

في مقابلة عبر الهاتف مع CNBC صرح باري سيلبرت – الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Digital Currency Group و Grayscale Investments – أن العملة الرقمية الرائدة (بيتكوين) قد فازت بالفعل في السباق لتصبح الذهب الرقمي. وقال سيلبرت ، الذي ورد أنه إشترى بيتكوين منذ كانت بسعر 10 دولارات:

” لست مؤمناً في الغالبية العظمى من التوكنات الرقمية وأعتقد أن معظمها سوف يذهب إلى الصفر … ،وبعيداً عن ذلك ، ما أنا مهتم به فعلياً هي بيتكوين التي فازت في سباق الذهب الرقمي “.

معظم العملات الرقمية سيتم إقصاؤها

.يقول باري سيلبيرت أن بيتكوين أصبح بالفعل الذهب الرقمي

يوجد الآن أكثر من 2،000 عملة رقمية ، وفقاً لـ CoinMarketCap ، ويعتقد سيلبيرت أن الغالبية العظمى منها لا قيمة لها. فقد أنتجت طفرة الـ (ICO) لعام 2017 موجة من مشروعات العملات الجديدة التي لم يكن لمعظمها منتج عملي أو خارطة طريق. والكثير منها كانت خدعة.

” تقريباً كل عمليات الـ(ICO) كانت مجرد محاولة لجمع المال ، ولم يكن هناك إستخدام للتوكن الأساسي … الغالبية العظمى من العملات الرقمية الموجودة سيتم القضاء عليها .”

وقد دفع ظهور ICOs هيمنة سوق البيتكوين من 80٪ إلى 33٪ فقط في أدنى مستوياتها. كما ساعدت طفرة ICO في دفع القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية إلى 800 مليار دولار.

انخفضت حصة بيتكوين في السوق من 80٪ إلى 33٪ قبل التعافي في أواخر عام 2018

يعيد بيتكوين الآن السيطرة على هيمنته ببطء ، وربما يثبت صحة نظرية سيلبيرت. كما أفصح سيلبيرت أيضاً في مقابلة حديثة أخرى أن طفرة الـ ICO قد إنتهت.

ربحت بيتكوين السباق لتصبح الذهب الرقمي

يقول سيلبيرت ، الذي كان يربو على 400 مليون دولار بإرتفاع العملات الرقمية ، أن ميزة بيتكوين الفريدة هي قدرته على إستبدال الذهب كمخزن للقيمة. مع العرض المحدود للبيتكوين الموجودة وعدم وجود علاقة بالأسواق التقليدية. ولذلك ، لطالما وصفت العملة الرقمية الرائدة بيتكوين بأنها نسخة رقمية من المعدن الثمين.

وفي حديثه إلى CNBC ، قال سيلبرت إن هيمنة الذهب ستختفي عندما يحل المستثمرون الشباب من جيل الألفية محل المواليد. وأضاف “عندما تنتقل الثروة إلى الجيل التالي ، فإنها ستوضع في بيتكوين”. وأضاف:

“أنا مقتنع أن أيا كان في الذهب لن يبقى في الذهب ، يقع ذلك على عاتق جيل الألفية – أنا واثق جداً من أن الكثير من ذلك الإستثمار سيذهب إلى بيتكوين”.

هذا لا يعني عدم إمكانية تواجد عملات رقمية أخرى إلى جانب بيتكوين. حيث يعتقد سيلبرت أن هناك مجالاً للعمل التجريبي مع وظائف أخرى ، مثل عملات الخصوصية و منصات العقود الذكية.

يمتلك سيلبرت 1 ٪ من كامل البيتكوين الموجودة

وبالفعل وضع سيلبرت أمواله وفقاً لحديثه. حيث قامت شركة إستثماره ، Grayscale ، بشراء البيتكوين في جميع أنحاء السوق الهابطة. ووفقاً لمؤسسة ديار المختصة في أبحاث سوق العملات الرقمية ، فإن الشركة تمتلك الآن أكثر من 1 ٪ من كامل بيتكوين المعروضة في السوق نيابة عن المساهمين.

ومع ذلك ، فإن شركة Grayscale تقدم أيضاً منتجات إستثمارية بمختلف أنواع العملات الرقمية الأخرى ، بما في ذلك Bitcoin Cash و XRP و Stellar Lumens – لذلك فهو لا يستبعد تماماً العملات الرقمية الأخرى.

تستثمر شركة سيلبيرت الأكبر Digital Currency Group على نطاق واسع في البنية التحتية لبيتكوين. فهي تمتلك استثمارات في Coinbase ، و Circle ، و Blockchain ، و Blockstream ، وغيرها.

أما بالنسبة لمقتنيات العملات الرقمية الأخرى ، تحتفظ الشركة فقط بعدد قليل من العملات الرقمية البديلة ، بما في ذلك Ethereum و Classic ، و Filecoin ، و عملة الخصوصية Zcash.

ويبدي سيلبيرت أنه متفائل بالإتجاه الصعودي لبيتكوين التي وصفها بالذهب الرقمي ، وأنه يرى الكثير من الإهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين بهذا الإتجاه. فهل حان الوقت لنسيان سوق العملات الرقمية البديلة والتوجه ككل إلى بيتكوين؟