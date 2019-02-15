أهم 6 نصائح لتحسين إدارة المخاطر في أسواق الكريبتو والعملات الرقمية

عندما تتطلع لبدء التداول في البيتكوين والعملات الرقمية البديلة الاخرى ستحتاج إلى فهم أن التداول ينطوي على مخاطر، وواحدة من تلك المخاطر هي الخسارة.

الحقيقة أنك ستخسر في بعض الأحيان. ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أنه عندما تربح، فستربح بشكل كبير، تمامًا مثلما تخسر. وهذا ما سيتيح لك تنمية حسابك.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنك بحاجة إلى التركيز تمامًا عند التداول. بالإضافة إلى ذلك، التداول ببساطة ليس للجميع. إذا كنت لا تشعر بالراحة تجاه المخاطرة، إذا تشعر بالقلق الشديد أو أي شيء مماثل، عليك أن تفهم أن هناك طرقًا أخرى لكسب المال في مجال العملات الرقمية.

أدناه، سوف تجد 6 نصائح. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنك تستطيع استيعاب وفهم كل واحد منهم بسهولة كبيرة، إلا أن تطبيقها هو التحدي الأكبر. وهذا هو السبب في أنك بحاجة إلى أن تكون مركزًا بالكامل.

يجب أن تبدأ عملية تداول جديدة فقط إذا كنت تعرف بالضبط سبب اتخاذ القرار بالدخول وأنت تعرف بالضبط ما تحتاج إلى القيام به بعد ذلك.

أحد الأشياء التي يميل الكثير من المتداولين الجدد إلى القيام بها هو أنهم قلقون للغاية لوضع صفقة ينتهي بهم الأمر إلى الخروج منها وفقدان الكثير من المال في النهاية. عليك أن تتذكر أنه من الأفضل ألا تفعل شيئًا على أن تكون لديك خسارة.

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عند بدء أي صفقة، تحتاج إلى التأكد من أن لديك هدف واضح محدد للبيع. لكن وجود وقف خسارة محدد بشكل جيد هو أكثر أهمية.

هذا شيء يجب القيام به بمجرد دخولك في الصفقة. والسبب بسيط جدا. يميل معظم المتداولين إلى الوقوع في حب عملة رقمية أو صفقة. لذا، عندما يخسرون، يقولون فقط “انتظر ، سوف يعود السعر إلى الأعلى” ولكن ما يحدث انها تغرق أكثر.

في كثير من الأوقات، وقف الخسارة الذي وضعوه في المقام الأول. ومع ذلك، عندما تكون الصفقة في صالحهم، يستمرون في التهنئة بذلك ولا يخرجون من الصفقة على السعر المبدئي المحدد. لذلك، عندما تبدأ العملة فجأة في السقوط، يُفاجئون للغاية ولا حتى في هذه المرحلة يفكرون في بيعها. انهم يعتقدون فقط أن العملة ستعود هناك مرة أخرى.

الحقيقة هي أن هؤلاء المضاربين والمستثمرين لا يتداولون. يتم الاستيلاء عليها من خلال عواطفهم. ومع ذلك، لا يتطلب التداول العواطف؛ السبب الوحيد والعقلانية. ولا يمكنك تجاهل الانضباط.

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الخوف هو أحد المشاعر التي ستحاول مهاجمتك عندما تتداول. ويمكن أن يحدث هذا عندما تكون في صفقة أو عندما لا تكون لديك أي صفقة مفتوحة على الإطلاق. في هذه الحالة الأخيرة، ستخشى من عدم الحصول على فرصة جيدة.

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أحد الأشياء التي ستراها عند تداول العملات بشكل مفاجئ، ظهور شمعة خضراء ضخمة على شاشتك ويبدو الأمر تقريبًا أنه يقول “أنت الوحيد الذي لا يحقق أي ربح فيها”. ومع ذلك، لا تدع هذه الشمعة الخضراء الكبيرة تخدعك لأنها تخدع معظم المستثمرين الصغار. والحقيقة هي أنه، عادة، بعد هذه الشمعة الخضراء الكبيرة تأتي شمعة حمراء أكبر. لذلك، عندما ترى إحدى هذه الشموع تظهر، فقط انتظر لترى ما يحدث. لا تدخل الصفقة.

عندما تريد أن تكون ناجحًا في التداول، يجب أن تدرك أن ربحًا ضخمًا لا يعني أنك متداول محترف بالفعل، ومن الآن فصاعدًا، ستكون لديك أرباح فقط. والحقيقة هي أن أفضل المتداولين في العالم يهدفون إلى تحقيق أرباح صغيرة ومنسقة ومستمرة. يعرفون أن هذا هو السبيل الوحيد للنجاح.

شيء واحد يجب أخذه بعين الاعتبار هو أنه يجب عليك عدم استثمار جزء كبير من محفظتك في عملة لا يوجد بها سيولة.

واحدة من الأشياء التي تحتاج بالتأكيد إلى أخذها في الاعتبار هي حقيقة أن البيتكوين هي أصول متقلبة. بالإضافة إلى ذلك ، يكون لوحدات البيتكوين والعملات البديلة علاقة عكسية في قيمتها. على سبيل المثال، عندما تكون قيمة البيتكوين في ازدياد، فإن هذا يعني أن العملات البديلة تفقد قيمتها إلى حد ما، والعكس بالعكس.

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عندما ترى أن البيتكوين يتحرك بشكل أكثر حدة من يوم عادي، تأكد من أنك ستبقى خارج السوق. ويصبح هذا أكثر أهمية إذا كنت قد بدأت للتو في التداول.

عندما تقرر الدخول في صفقة “عملة رقمية بديلة” على المدى المتوسط ​​أو الطويل، يجب عليك التأكد من أنك تدرك تمامًا أن العملات البديلة في أغلب الأوقات تميل إلى فقدان كل قيمتها مع مرور الوقت.