كيف يتم تبادل العملات الرقمية المشفرة ؟ يتم في عملية التبادل في العملات المشفرة تبديلها بعملة رقمية مشفرة واحدة بأخرى ، وشراء وبيع العملات الرقمية المشفرة وتحويل الأموال الورقية إلى عملات رقمية مشفرة.

تبادلات العملات الرقمية المشفرة Crypto exchanges هي التي تحدد معدل العملات و قيمتها .حيث يعتمد معدل العملة عادةً على مدى تداولها من قبل البائعين والمشترين ، مع وجود عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على السعر كالعرض و الطلب.

قد يكون لتبادلات العملات الرقمية خيارات مختلفة ووظائف تميز كل من تبادلات العملات المشفرة. بعضها مصنوع للمتداولين و المتضاربين ، في حين يصنع البعض الآخر للتبادل الفوري. تتيح لك تبادلات التشفير – المصممة للتجار العاديين – شراء العملات الرقمية المشفرة و بيعها برسوم عمولة أقل من تلك التي تتم في البورصات المشفرة. أيضا ، منصات التداول تتقاضى رسوما مقابل سحب الأموال من الحسابات.

أساسا ، تبادلات العملات الرقمية المشفرة تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها البورصات العادية. الفرق هو أنه في سوق الأوراق المالية ، يقوم المتداولون بشراء وبيع الأصول – الأسهم أو المشتقات – من أجل الاستفادة من أسعارهم المتغيرة ، بينما يستخدم المتداولون في البورصات المشفرة أزواج العملات الرقمية المشفرة للاستفادة من أسعار الصرف المتقلبة.

ما هي أزواج العملات الرقمية المشفرة ؟

تتيح لك أزواج التداول في العملات المتداولة أن تستفيد من أسعار العملات المتغيرة – إنها الأساس للتجارة في العملات المشفرة.

ضع في اعتبارك أن ترتيب العملات في الزوج يهم دائمًا. على سبيل المثال ، إذا كنت تتوقع أن البيتكوين BTC قد تزيد مقابل الدولار الأمريكي في المستقبل القريب ، يجب عليك شراء زوج BTC / USD – مع البيتكوين BTC في المركز الأول و USD الثاني – والعكس صحيح إذا كنت تعتقد أن البيتكوين BTC قد ينخفض مقابل الدولار الأمريكي .

بعض البورصات الشعبية تتجنب استخدام النقود الورقية تماماً من خلال أزواج العرض. و تستخدم فقط أزواج العملات الرقمية المشفرة الأكثر شيوعًا و هي BTC / LTC أو LTC / BTC و ETH / BTC أو BTC / ETH . ومع ذلك ، فهناك الكثير من منصات لتبادل العملات الرقمية – مثل منصة Binance – التي تسمح بالتداول بالدولار الأمريكي (USD / BTC ، BTC / USD ، وهكذا). بعد الحصول على ربح – أو ربما خسارة – يمكنك إغلاق الصفقة وبدء صفقة أخرى .

لماذا تبادلات العملات الرقمية المشفرة لها أسعار مختلفة ؟

لأن التبادلات غير مستقرة. و تختلف الأسعار من بورصة إلى أخرى اعتمادًا على نشاط البيع والشراء .

وتحسب كل بورصة سعر البيتكوين Bitcoin بناءً على حجم تداولها الخاص ، بالإضافة إلى العرض والطلب لمستخدميها. هذا يعني أنه كلما كان التبادل أكبر ، كلما كان سعر السوق أكثر ملاءمة.

لا يوجد شيء مثل سعر “مستقر” أو “عادل” للبيتكوين أو أي عملة أخرى – فهو دائمًا ما يحدده السوق في كل لحظة معينة.

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هل يمكنني الاستفادة من فروق الأسعار في البورصات المختلفة ؟

ربح صغير ممكن إذا كان فرق السعر يغطي رسوم التبادل.

إذا قارنت سعر بيتكوين من خمس عمليات تبادل شعبية خلال يوم تداول عادي ، فستلاحظ على الأرجح فارقاً بنسبة واحد أو اثنين في المائة. قد يصل الفارق إلى خمسة في المائة في أيام التداول النشطة مع أحجام تداول أعلى – وعادةً ما يرتفع الحجم في كل مرة ترتفع فيها الأسعار أو تنخفض بشكل كبير.

إذا كنت تريد بيع البيتكوين Bitcoins الخاص بك في بورصة مقابل سعر أعلى وشرائها بسعر آخر مقابل قيمة أقل ، تأكد من أن رسوم المعاملات والرسوم التي تنفذها البورصات المختلفة لا تتجاوز فارق القيمة.

ومع ذلك ، هناك الكثير من البرامج على الإنترنت تدعى المراجحة التجارية ، والتي تسمح لك بجني أرباح صغيرة من أسعار البيتكوين المختلفة – اعتمادا على مقدار الوقت الذي تحتاجه للبحث.

5.أرغب بالتداول ، كيف أبدأ ؟

تحتاج إلى شراء بعض العملات الرقمية المشفرة أولاً.

لإنشاء حسابك الخاص في أي منصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة، تحتاج إلى تحويل مبلغ أولي من المال إلى الحساب. من الشائع جدًا أن لا تقبل عمليات تبادل التشفير الدولار الأمريكي أو أي أموال أخرى كعملة محلية – أي العملة التي تضعها في الحساب في المقام الأول.

لذا ، يجب أن تشتري بعض العملات الرقمية المشفرة من منصات تبادل العملات المشفرة – أو في تطبيق محفظة التشفير الخاص بك – وتحويلها إلى العنوان الذي يوفر لك تبادل العملات الرقمية المشفرة. على الرغم من ذلك ، قد تجد أيضًا بعض المنصات التي تقبل الدولار الأمريكي – فضلاً عن PayPal و بطاقات الائتمان.

إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال للتداول ، فيمكنك استعارته من البورصة. وهذا ما يسمى التداول الهامشي “margin trading”. في هذه الحالة ، من المهم أن تتذكر أنه قد يكون هناك عامل ضغط ، والذي يمكن أن يؤثر على أرباحك .