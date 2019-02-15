Nasdaq تضيف مؤشّرين جديدين يهمّان البيتكوين والإيثيريوم

ستطلق Nasdaq مؤشرين جديدين لتتبع أسعار العملات الرّقميّة و ذلك في الخامس والعشرين من شهر فبراير ، حسبما أعلنت عنه الشركة في تحديث لموقعها الإلكتروني في الثاني عشر من فبراير.

و المؤشّران هما مؤشر (Bitcoin Liquid (BLX و مؤشر (Ethereum Liquid (ELX واللّذان يوفّران تحديثات في الوقت الفعلي للسعر في فواصل زمنية تبلغ 32 ثانية للعملاء الذين يستخدمون خدمة بيانات مؤشر GAS العالمية (NASDAQ).

BLX و ELX هما نتاج شركة بيانات سوق الأصول الرقميّة في الولايات المتحدة Brave New Coin.

“(BLX و ELX) تم تصميم كل منهما لتوفير سعر في الوقت الفعلي أو السعر المرجعي لسعر BTC واحد و ETH واحد على التوالي ، بالدولار الأمريكي ، وبناءًا على أكثر المعلومات السائدة في أسواقها” ،

يوضح Nasdaq :

“يتم حساب كلا المؤشرين بإستخدام منهجية تم تدقيقها بشكل مستقل مقابل مبادئ IOSCO الرئيسية.”

اتخذت Nasdaq أسلوبًا متزايدًا في التعامل مع المنتجات والخدمات المرتبطة بالمحرّكات الرّقميّة، خصوصًا خلال العام الماضي.

في سبتمبر ، بدأت الشركة النظر في إضافة مجموعات بيانات الأصول الرّقميّة إلى مجموعة تحليلات السوق بعد الطلب الكبير عليها. و في وقت لاحق ، ظهر أن العقود الآجلة للبيتكوين الخاصة بالشركة سوف تطلق في النصف الأول من عام 2019.

في يناير ، أشار الرئيس التنفيذي للشركة Adena Friedman إلى إعتقاده بأن البيتكوين يمكن أن تصبح عملة عالمية رئيسية في المستقبل.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : cointelegraph.com

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