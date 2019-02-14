مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تدعم تبني تقنية الريبل

قال البنك المركزي السعودي إنه يعمل على إقناع البنوك المحلية بالمشاركة في مجموعة حلول للحوالات الدولية المقدمة من قبل شركة الريبل (Ripple).

يقول “محسن الزهراني” رئيس قسم الابتكار في مؤسسة النقد العربي السعودي، إنه اختار العمل مع شركة الريبل لأن الشركة لديها حالة استخدام شديدة التركيز. للبدء، ستستخدم الشركات تكنولوجيا “XCurrent” المنتج الخاص بالريبل.

“مؤسسة النقد العربي السعودي تقود البرنامج. نحن نعجل في ذلك. أيضا، ونقوم بتدريب جميع البنوك – تدريب عميق على استخدام تقنية البلوكشين والريبل. وبدأت البنوك نفسها في تنفيذ التكنولوجيا استنادًا إلى حالات الاستخدام المختلفة التي ناقشناها في البرنامج.”

بدأت البنوك باستخدام هذه التكنولوجيا بالفعل. كان لدينا مصرفًا واحدًا بدأ أعماله باستخدام تكنولوجيا xCurrent من الريبل، هناك آخر سيكون متاح قريبا جدا. وسيكون لدينا مصرفان آخران قريبًا في هذا الربع من عام 2019.”

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يقول “ديليب راو” الرئيس العالمي المسؤول عن البنية التحتية لشركة الريبل، إن مشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي هي جزء من موجة اعتراف بأن تقنية البلوكشين هي المستقبل.

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“البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تميل إلى تقنية البلوكشين اعترافا بكيفية تحويل المدفوعات عبر الحدود ، مما أدى إلى انخفاض الحواجز أمام التجارة والتجارة لكل من الشركات والمستهلكين.

وترأس مؤسسة النقد العربي السعودي المسؤول المالي باعتباره أول بنك مركزي يقدم الموارد للبنوك المحلية التي ترغب في تمكين المدفوعات الفورية باستخدام حل البلوكشين المبتكر من الريبل”

يجدر بالإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عقدت شراكة مع “شركة الريبل” في فبراير من العام الماضي. وفي أكتوبر، كشفت شركة الريبل عن خطط لفتح مكتب جديد في دبي (الإمارات العربية المتحدة).