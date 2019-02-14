منصة لتداول العملات الرقمية ترسل ما قيمته 370 ألف دولار من عملة البيتكوين لشخص متوفي

قصة منصة “QuadrigaCX” الكندية التي فقدت الملايين في قصتها الشهيرة عندما توفي مؤسسها فجأة، أخذت نقلة غريبة أخرى بعد أن كشفت وثائق المحكمة يوم الثلاثاء أن المنصة أرسلت أكثر من 100 بيتكوين الأسبوع الماضي إلى المحفظة الباردة للمؤسس الذي توفّى.

وكشف التقرير الذي رفعته شركة “ارنست آند يونغ”، وهي الشركة المعينة لمراقبة منصة “QuadrigaCX” أن عملية النقل حدثت في السادس من فبراير، بعد يوم من منح محكمة “كوادريغا” وقفاً في الإجراءات في محاولة لوقف أي دعاوى قضائية ضد الشركة.

وقد نقلت المنصة أنها أرسلت “دون قصد” 103 بيتكوين، قيمتها 468,675 دولار كندي أو حوالي 370 ألف دولار إلى المحفظة الباردة للمؤسس. “يعمل مراقب شركة “ارنست آند يونغ” مع الإدارة لاسترداد هذه العملة من المحافظ الباردة المختلفة، إن أمكن” وفقا لوثائق المحكمة المرفوعة مع المحكمة العليا في 12 فبراير.

المحفظة الباردة هي المكان الذي يخزن فيه صاحب الاستثمارات عملته الرقمية في وضع عدم الاتصال لمنع العملات الرقمية من التعرض للقرصنة. ومع ذلك، كشفت شهادة خطية من “جنيفر روبرتسون” أرملة المالك المتوفى “جيرالد كوتن” أن كوتن هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى كلمات المرور المرتبطة بختم أصول الشركة.

وفقا لوثائق المحكمة، من غير المعروف من الذي قام بنقل البيتكوين.

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بلغت قيمة الـ 103 بيتكوين التي تم ارسالها نحو 370,000 دولار أمريكي من حيث القيمة السوقية، وذلك يمثل أكثر من ثلثي مجموع البيتكوين التي كانت في المحفظة الساخنة للمنصة، وبلغ مجموعها أكثر من نصف الأموال التي تعتبر قابلة للاسترجاع. وتشمل العملات الأخرى التي تجلس في المحفظة الساخنة للمنصة.

في مقابلة مع “جلوب اند ميل” قال “نيك تشونغ” رئيس بورصة أمريكا الشمالية، إن هذا التحويل يعادل إلقاء المال في الثقب الأسود. “أعتقد أن عملاء منصة QuadrigaCX يتوقعون أنه بعد تقديم الشركة لحماية الدائنين، سيتم الحفاظ على ما تبقى من الأموال المفقودة بمساعدة المحكمة ومراقبيها المعينين”.

لقد استحوذت قصة “QuadrigaCX” على اهتمام مجتمع الكريبتو، مع عدد من النظريات البديلة حول ما حدث منذ وفاة المالك في ديسمبر. في 7 فبراير، ذكرت صحيفة “وول ستريت” أن شركتين مستقلتين للبحوث قالتا إن العملات الرقمية قد لا تكون في الواقع محفوظة بعيدًا عن السوق، بل تم نقلها إلى منصات أخرى. توصلت شركات الأبحاث إلى هذا الاستنتاج بعد تتبع بيانات المعاملات المرتبطة بحسابات المنصة.

ولكن في الوقت الحالي، يتم ترك عملاء المنصة في حالة ذهول وترقّب حيث تبلغ الخسارة الإجمالية المقدرة لهم بـ 190 مليون دولار.

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وسوف تستمر إجراءات المحكمة يوم الخميس، حيث سيتم تعيين للدائنين محامين لتمثيلهم في القضية.