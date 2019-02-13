مقارنة بين العملة الرقمية الإيرانية و عملة “البيترو” الفنزويلية

مع حلول الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية ، أطلقت إيران العملة المشفرة المدعومة بالذهب PayMon ورمزها (PMN). مما جعل مجتمع العملات الرقمية يتسائل: هل ستكرر قصة عملة فنزويلا المشفرة والمعروفة بـ عملة البترو (PTR)؟ هل “علي خامنئي” مستعد لمصير “نيكولاس مادورو” رئيس فنزويلا؟ وكيف يرتبط هذا بالعملة المشفرة؟

يجب أن يكون المجتمع سعيدًا لأن مثل هذه الأحداث المهمة تحدث في الصناعة. الدولة تخلق “عملة مستقرة”، وتدعمها الذهب! لكن الشكوك مستوحاة من سلسلة الأحداث الحزينة في فنزويلا، حيث تم إطلاق عملة بترو (PTR) المستقرة مدعومة بالذهب الأسود (البترول)، الذي تزخر به فنزويلا.

وقد تم إطلاق البترو بدعم من الرئيس مادورو وباستخدام نفوذه الإدارية. وبحلول “الصدفة” حدثت المظاهرات الجماهيرية للشعب الفنزويلي الغاضب عشية تداول العملة الرقمية، بعد صدور قرار بإصدار رواتب لموظفي الخدمة المدنية بالعملات المشفرة. آخر “مصادفة” هو انهيار عملة نيم (NEM) الرقمية والتي تم استخدامها لإطلاق عملة بترو علي منصتها. وقد تزامن الانهيار مع بداية الانتفاضة الشعبية حيث انخفض “البلوكشين الصيني” إلى النصف تقريباً.

مع سعر رمزي بقيمة 60 دولار (تكلفة برميل النفط)، تم إطلاق 100 مليون من عملة بترو (PTR)، وتم بيع 82.4 مليون منها. كان الهدف هو جمع 2.088 مليار دولار. ووفقاً لحكومة “مادورو” تجاوزت الخطة بالطبع تم جمع 3.3 مليار دولار.

لم يتم تسجيل أي تدقيق مستقل، ولكن تم تسريب لعدد من المصادر أن ما تم جمعه فعلا هو 735 مليون دولار. لكن المتشككين لا يؤمنون بهذا المبلغ أيضا. وقال “أليخاندرو ماتشادو” اللاجئ وأحد المبرمجين في تغريده على تويتر أن هذه الأموال لم تنتقل من بيترو (محفظة نيم). على أي حال، وفقا للمنشق، فإن سعر عملة بيترو (PTR) البالغ 60 دولار هو سعر تعسفي تماما.

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حاول “مادورو” التحوط وإضافة المزيد من الارتباك عندما أعلن عن إطلاق إضافي لوحدات من عملة بترو، مدعومًا بالذهب. يبدو أن هذا القرار قد حدث له بعد نجاح العملة المشفرة القائمة على النفط. لكن لا توجد تفاصيل متبوعة. ومن غير الواضح حتى ما إذا كانت احتياطيات الذهب في البلاد أو رواسب الذهب المستكشفة قد تمت مناقشتها والعمل على تنفيذ ذلك الإدعاء.

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على عكس “فنزويلا” الشابة من خلال التجارب شبه الاشتراكية، تعد إيران واحدة من أقدم الدول في العالم مع تقاليدها التي تمتد لعدة آلاف من السنين. تاريخها الألفي هو قصة من القصص والسقوط، والعصيان الأبدي في مواجهة القوى الخارجية. هذه أرض غنية على مفترق طرق الحضارات.

إيران تقاتل باستمرار كالمواجهة المستمرة مع إسرائيل الآن. ومن هنا يأتي الموقف العدائي للولايات المتحدة تجاه إيران. لقد كانت العقوبات الدولية خانقة وثقيلة والتي تم تبنيها بمبادرة من الولايات المتحدة ضد إيران مما دفع الدولة للبحث عن مخرج بأستخدام العملات الرقمية. على وجه الخصوص، تم إعادة الفصل من نظام التسوية الدولي سويفت (SWIFT).

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تعرف العملة الإيرانية المستقرة المدعومة بالذهب بأسم PayMon ورمزها (PMN) وهي كلمة معروفة في التقاليد التاريخية. وتترجم إلى “العهد”؛ وقد تم اختيار هذا الاسم على الرغم من وجود عملة مشفرة بالفعل باسم “Paymon ورمزها (PMNT)” وقد تم إطلاقها في عام 2017.

ويجدر بالإشارة إلى أن العملة الرقمية الايرانية يعمل عليها 4 بنوك كما تم الإشارة في تقرير الإطلاق وهم: PMN – Bank Mellat و Bank Melli Iran و Bank Pasargad و Parsian Bank.

تم تطوير منصة “PayMon” بتكليف من البنك المركزي الإيراني، من قبل شركة خدمات المعلومات (ISC) ومقرها في طهران.

واختبار دعم العملة الرقمية بالذهب كون لدى إيران تعدين خاص بها، أي حوالي 6 أطنان في السنة. وينمو هذا القطاع مع وجود خطط لإنتاج 25 طنًا سنويًا. لذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يتم اختيار الذهب لدعم العملة الرقمية. ماذا عن التشفير بشكل عام؟

ومن المعروف أنه في أبريل من العام الماضي، حظر البنك المركزي العمليات المتعلقة بالعملات الرقمية . لكن الآن، بالطبع تم إلغاء هذا الحظر. ومع ذلك، فمن المستحيل إجراء المعاملات عالم العملات الرقمية داخل البلد. ولكن سيُسمح بذلك ويمكن ايضًا اطلاق مشاريع العرض الأولي للعملة (ICO) بهدف سداد العقوبات الخارجية! وخلال فترة الحظر، تم تنفيذ هذه القرارات. ووفقاً لـ”سوهيل نيكزاد” عضو مجلس إدارة جمعية البلوكشين، فإن معاملات البيتكوين التي لا تقل عن 10 مليون تم تعليقها في إيران.