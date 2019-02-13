رئيس دولة ليبرلاند الصغيرة يخطط لإطلاق عملة رقمية للبلاد

في خبر مثير قادم من دولة ليبرلاند ، – و هي ولاية صغيرة نصبت نفسها كولاية مستقلة على قطعة أرض تقع بين دولتي كرواتيا و صربيا الحدوديتين ، يتطلع رئيس ولاية ليبرلاند إلى إستخدام عملة رقمية جديدة تسمى Merit – بمعني الإستحقاق أو الجدارة – و ذلك من أجل تعزيز إظهار رؤيته المستقبلية لبلد جديد .
” نوع جديد من الدول “
لقد اتخذت رؤية رئيس دولة ليبرلاند ” فيت جدليكا ” خطوات ثابتة إلى الأمام من أجل دولة صغيرة قائمة على العملات الرقمية بشكل خاص .. عدة خطوات إتخذت على مدار السنوات القليلة الماضية .
تقع الدولة الصغيرة التي تسمى بجمهورية ليبرلاند الحرة (Liberland) على قطعة أرض تشكل جزءًا من نزاع حدودي بين دولتي كرواتيا و صربيا ، و وفقا للموقع الرسمي لدولة ليبرلاند ، فهي الآن ثالث أصغر دولة ذات سيادة على مستوى العالم حيث تبلغ مساحتها 2.7 ميل مربع كمحيط إجمالي مساحة الدولة .
قال جدليكا كيف قام بتفتيش قائمة ويكيبيديا عن ” الأراضي الغير مأهولة بالسكان ” من أجل العثور على موقع يقيم عليه دولته ، و حتى الآن ، لم يتم الإعتراف بليبرلاند رسميًا من قبل أي دولة على مستوى العالم ، و يقول الرئيس جيدليكا أن هناك 205،000 شخص قد قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لدولة ليبرلاند و بذلك صاروا مؤهلين للقبول و يحق لهم أن يصبحوا مواطنين في ليبرلاند .
من هو فيت جيدليكا رئيس دولة ليبرلاند ؟
بين عامي 2009 و 2016 ، كان جيدليكا قائداً إقليمياً لحزب صغير في جمهورية التشيك ، و مع رغبته في إصلاح مشاكل دولة كبيرة للغاية و أكبر من اللازم مثل التشيك ، و بها تنظيمات قانونية كثيرة للغاية سئم جيدليكا من السياسة في وطنه الأم ، و بدأ في إنشاء دولة خاصة به و هي ليبرلاند .
و وفقاً لحديث جيدليكا ، فإن ليبرلاند هي “نموذج يحتذى به كنوع جديد من الدول” و هو يخطط لعدم فرض ضرائب إلزامية ، و تشكيل حكومة لا مركزية ، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الحريات ، مثل الحق في حمل السلاح .
في مقابلة سابقة ، ذكر الرئيس جدليكا كيف اعتقد أن العملة الرقمية “كانت شيئاً عظيماً” حيث أن لها قيمة أساسية كأداة للتبادل لكنه يراهن الآن على خطة أكثر طموحاً للعملة الرقمية في دولة ليبرلاند ، وهي خطة ستكون حول إمتلاك حصة أو سهم في ليبرلاند أكثر من كونها حصة في عملة رقمية – على حد قوله – .
حقوق التصويت تعتمد على حاملي العملة الرقمية للبلاد “
في نهاية المطاف ، يريد جيدليكا تسليم إدارة البلاد إلى منظمة مستقلة لامركزية decentralized autonomous organization (DAO) ، و ستكون هذه المنظمة عبارة عن هيكل يتم إتخاذ القرارات فيه إلكترونيا عن طريق كود على الكمبيوتر أو من خلال تصويت أعضائها .
ستحكم هذه المنظمة المستقلة اللامركزية DAO في توزيع عملة ” الجدارة- Merit ” الرقمية الجديدة لمواطنيها ، و الفكرة هي الموازنة بين الحق في التصويت استنادًا إلى عدد نقاط الجدارة “Merit ” -أي عدد العملات – التي يملكها الشخص ، و يوضح جديليكا أن ذلك النظام يتيح للناس “الحصول على أسهم البلد الذي يعيشون فيه” إذا كانوا يريدون دفع بعض الضرائب ( التطوعية ).
وهو يعتقد أن الأشخاص الذين يجعلون تكوين هذا البلد ممكناً و قد ساهموا في إنشائه فيجب أن يكونوا هم الذين يملكون القدرة على إتخاذ القرارات .
ومن المقرر إطلاق مشروع تجريبي لذلك النظام في أواخر شهر نوفمبر ، و هناك أيضا خطط لنقاط الجدارة ( عملة Merit ) ، و التي سوف تعمل على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، و ذلك لإستخدامها كضمانة داخل نظام العدالة المقترح في البلد .
وبخلاف ذلك ، يستعد فيت فيدليكا لإستبدال Liberland boat على نهر الدانوب بآخر يسمى ” Bitcoin Freedom ” و الذي سيستخدم كمساحة بديلة للذين ينتمون إلى ليبرلاند .
لقد فكر رئيس الإقليم في أن العملات الرقمية و البلوكتشين أدت إلى تحول نموذجي من شأنه أن يؤثر على كيفية إدارة الدول القومية للأمام ، و أكد فيت جيدليكا أنه “ليس هناك وقت أفضل من الآن لبدء دول جديدة مثل دولة ليبرلاند .”
و من الجدير بالذكر أن السيد فيت جيديليكا الرئيس الداعي لإنشاء دولة ليبرلاند و عملتها الرقمية الجديدة سوف يكون احد المشاركين في مؤتمر إقتصاد البلوكتشين المقام في إسطنبول ، والذي سيشهد أيضا مشاركة المحلل المالي أحمد شديد مدير الصناديق الإستثمارية بشركة الخليج 365 القابضة و مدير موقع الخليج 365 الإخباري كمتحدث في المؤتمر .
لتفاصيل أكثر عن مؤتمر إقتصاد البلوكتشين في إسطنبول و معرفة كيفية المشاركة و حضور المؤتمر في إسطنبول رجاء الإطلاع على المقال التالي .
المصدر : bitcoinist.com
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