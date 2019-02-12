لماذا يجب عليك أن لا تعتمد على التداول الآلي (بوت للتداول) في عالم العملات الرقمية؟

تعتبر أدوات التداول الآلي وبوت التداول والحديث عنها شئ معتاد في مجال العملات الرقمية، مع استعراض سلوكهم الجيد والسيئ. ويميل المتداولون في مجال العملات الرقمية إلى التفاخر بالعائدات التي قاموا بتجميعها من بوت التداول الآلي الخاص بهم. ليس هناك شك في أن نشاط البوت حقيقي للغاية. ولكن هل هو مُربح فعلًا؟

في خمسينات القرن الماضي، وعد الناس بإختراع روبوتات من شأنها القضاء قريبا على الأعمال اليومية اليومية لربات البيوت في جميع أنحاء العالم. بعد 60 عاما، وعد بنظرائهم السيبرانية – البوت – التي سوف تفعل الشيء نفسه للاستثمار والتداول. إذا كنت تؤمن بتلك الدعاية والمقولة فهل تعتقد أنه يمكن أن توفر هذه الأدوات دخلاً جيدًا حتى لأكثر المتداولين حماقةً وكسلًا! ولكن كما يعرف الجميع تقريبا، لا يمكن تصديق هذا النوع من الأخبار. الاستفادة من بوت التداول الآلي هي عملية ليست بسيطة أو سهلة.

هناك عدة أنواع من أدوات التداول الآلي بما في ذلك التي تقدم خدمات تداول المراجحة التي تستفيد من فرق الأسعار عبر منصات تداول العملات الرقمية المختلفة. يختلف سعر البيتكوين عادةً من منصة إلى آخرى. منصة “Bitstamp” على سبيل المثال تعرض عادة سعر أقل بقليل من منصة “Bittrex”. حركات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تتغير دائما عبر المنصات، لذا إذا تغير سعر عملة البيتكوين BTC بسبب طلب شراء ضخم على منصة بينانس أنت يمكن أن تراهن أن منصات تداول العملات الرقمية الأخرى ستحذو حذوها. تعمل “بوتات تداول المراجحة” من خلال الاستفادة من التأخير الذي تستغرقه الأسعار للتحديث عبر جميع المنصات.

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لتحقيق أي نوع من الربح الملموس من استخدام أدوات التداول الآلي في عالم العملات الرقمية، فأنت تحتاج في الواقع إلى مجموعة من الخطوات لتبدأ بها. إذا كنت تشغِّل برنامج “botcoin arb bot” على سبيل المثال لتداول المراجحة، فستحتاج إلى بيتكوين مودعًا في عدة منصات مرتبطة بالبوت الخاص بك عبر API. وحتى إذا كان لديك انتشار جيد للقطع للعملات الرقمية، يمكن أن تكون العوائد طفيفة.

عادة إذا كنت جيدًا في إعداد برامج التتبع وتعديل البوت باستراتيجية جيدة، فيمكنك تحقيق مكاسب بسيطة. ولكن تشبه أدوات التداول الآلي في عالم العملات الرقمية اليوم مثل حملات برامج الفوركس التي تدعي أنك ستجني المال بمجرد الاستثمار بها. إذا كان أصحاب شركات الفوركس هؤلاء هم الأغنياء والناجحون كما يصرح لهم أن يكونوا وقدرتهم على تحقيق أرباح، ألن يكون من الأفضل لهم الاحتفاظ بهذه المعرفة لأنفسهم بدلاً من تقديمها إلى الجميع مقابل 100 دولار في الشهر؟ وبعبارة أخرى ، احذر من المهوسون الذين يسوقون لأدوات التداول الآلي.

أمثلة على أدوات التداول الآلي

برز عدد كبير من المنتجات التي يتم الترويج لها بآلاف من الأعمال التي تعد “بالذكاء على أساس خوارزمي يتم تقديمه عبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي” أو كلمات بهذا المعنى. وتستخدم هذه الأنظمة أيضًا برامج التتبع، ولكن لم يتم إثبات ادعاءاتها المتعلقة بالربحية بعد. إذا كان أحد هذه المنصات الجديدة هو تسليم البضائع وتوفير عائدات عالية باستمرار، فإن المتداولين سيتدفقون عليها، وهو الأمر الذي لم يحدث ببساطة.

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ليس هناك شك في أن التعلم الآلي لديه القدرة على تحقيق المزيد من المعلومات المربحة، ولكن ليس هناك شك أيضا في أن الكثير من المطالبات المنسوبة إلى الذكاء الاصطناعي يجب أن تودع تحت “إذا حدث”.

بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون عن دخل سلبي أو “أموال سهلة”، لن يكون هناك أي شيء مثل هذا في استخدام بوت التداول الآلي. والحقيقة هي أن البوتات هي أدوات تداول بدلاً من عملات تقوم بإعداد وتنفيذ الصفقات الناجحة نيابة عنك. في استخدام برامج التتبع ، فإنك أيضًا تترك نفسك مفتوحًا أمام إمكانية حدوث مطورين خائفين أو حوادث أعطال في البرمجة، يمكن لأي منهما تصفية المحفظة الخاصة بك. كما قال أحد المدراء:

لرؤية العوائد يجب عليك أن تكون مربحة بشكل مريح بالفعل وتكون على دراية باستراتيجيات مختلفة. تعمل شروط الربحية على تحريك الأهداف، لذا لا يعتبر تداول البوتات نوعًا من آليات “اضبطها وانساها”.

القرار: هل يجب أن تستخدم البوت أم لا؟

من الأسلم أن نقول أن أفضل أدوات التداول الآلي هي تلك التي لا تسمع عنها أبداً ولن يتم عرضها أبداً. لأنه إذا كان كل شخص يستخدم هذه البوتات، فإن طريقة التداول التي يتم يستفيد منها سوف تتغير إذا اتبعها عدد كبير من الأفراد وبالتالي ستتغير النتائج. إذا كنت مهتمًا فعلاً بإستخدام “بوت” اذا ابدأ بالتجربة فقط, قم بتجربتها بكل الوسائل الممكنة. كن متشككا في أي شخص يروج لبوت آلي يحقق عائدات مضمونة ومتفحصًا بشكل خاص الادعاءات حول الأرباح التي يقول المتداولون أنهم صنعوها بمساعداتهم.

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على الأقل، فإن منشئ المصدر المفتوح Zenbot صريح بما فيه الكفاية للتنازل عنه “البوت يواجه مشكلة في تحقيق الربح بشكل موثوق به. في هذه المرحلة، أود أن أوصي بعدم المبالغة في التداول بمبالغ كبيرة حتى يمكن التوصل إلى حل لبعض هذه القضايا”.

حتى إذا كان بإمكانك إيجاد نظام يحقق عوائد متواضعة، فقد ترغب في أن تسأل نفسك ما يلي: ما الذي تفضله – بوت يمكنه تحويل 5 بيتكوين إلى 5.1 بيتكوين كل أسبوع أو حرية استخدام 5 بيتكوين للاستثمار في استراتيجية تداول يوم بسيط؟ يمكن أن تقوم البوتات بالكثير، ولكنها لا تستطيع أن تقوم بالتحليل الفني الأساسي والأخبار العاجلة والمعرفة الداخلية، والعوامل الأخرى التي لا تعد ولا تحصى التي تجعل الأسواق تتحرك.

ولا تزال ربات البيوت في الخمسينيات (وأزواجهن في المنزل) في انتظار هؤلاء الرجال الآليين الروتينيين الذين أدوا أعمالاً روتينية. وبالمثل، ما زال أمامنا طريق طويل قبل أن تستبدل أدوات التحليل الآلي المضارب والمتداول. إذا كنت ترغب في إنجاز مهمة مربحة، قم بذلك بنفسك.