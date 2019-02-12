لهذه الأسباب ارتفعت قيمة عملة BNB الرقمية بأكثر من 75 في المئة

عملة بينانس (BNB) هي العملة الرقمية لـ منصة “بينانس” وتبتعد حاليًا بمكاسب هائلة بنسبة 75٪ مقارنة في الشهر الماضي. على الرغم من أن بقية العملات الرقمية في السوق تكافح للوقوف على اقدامها مرة اخرى بعد ما حدث لها في عام 2018، ما الذي يحفز عملة بينانس “BNB” بالضبط؟

تُظهر بيانات سعر عملة بينانس (BNB) زيادة قدرها 75٪ في الشهر الماضي – من 5.52 دولار في 13 يناير إلى سعر اليوم البالغ 9.64 دولار – وحققت أكثر من 40٪ في الأسبوع الماضي وحده. من المنصف أن نقول أن عملة بينانس (BNB) في وضع جيد بشكل خاص وأنها استطاعت ان تجمع وتحفظ هذه المكاسب المثيرة للإعجاب في ظل الحالة الحالية للسوق.

منذ بداية عام 2019، تأثرت عملة بينانس (BNB) بشكل كبير، بدءا من عملية الحرق في منتصف يناير لأكثر من 9.4 مليون دولار من عملة بينانس BNB.

وفقًا لورقة العمل الخاصة بالمنصة، في بداية كل ربع سنة تخضع عملة بينانس (BNB) لعملية حرق، مما يلغي جزءًا من العرض المتداول. تستخدم منصة تداول بينانس 20٪ من أرباحها لشراء العملة (BNB) وحرقها.

هذه العملة بمثابة محفز لارتفاع الأسعار. ببساطة، مع انخفاض العرض، يزداد الطلب.

كان “تشانجبينج تشاو” الرئيس والمدير التنفيذي لمنصة بينانس (Binance)، مثابراً ومجتهداً في هذا السوق الهابط المطول, مما يدل على إمكانية الاعتماد على رجل يعرف بالضبط كيف يتم بناء مشروع تجاري ناجح.

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هذا هو السبب في أن الكثيرين في مجتمع العملات الرقمية أصبحوا يعتمدون على “تشاو” ومنصة تداول بينانس بمثابة الجزء الأساسي داخل الصناعة، وهو أمر يصعب تحقيقه في هذا المجال.

بنيت على رأس هذه المؤسسة، نظام بيئي دائم التطور، أكثر من مجرد خطة لتداول العملات الرقمية ولكن بحثت عن توسيع مجالها وبناء بلوكشين خاص بها.

لدى منصة بينانس عددًا من عمليات الإطلاق المرتقبة على الطريق، مما لا شك فيه أيضًا لها دور في دفع المضاربة على الأسعار إلى الأعلى.

أحد هذه الاطلاقات الوشيكة هو “البلوكشين” الخاص بـ “بينانس” والتي يطلق عليها ببساطة اسم “Binance Chain“.

ويقال إن هذا المشروع الجديد فاتحة Binance إلى عهد جديد، وعلى أقل تقدير سيعمل على توسيع العملية أبعد من بداياتها المتواضعة باعتبارها منصة لتداول العملات الرقمية.

تأتي عملة بينانس (BNB) على نطاق واسع حيث أنها ستنتقل على كتلتها الخاصة (البلوكشين الخاص ببينانس)، وتخرج من بلوكشين الايثيريوم القائم عليه الآن، وتبديلها إلى شبكة رئيسية جديدة.

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ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺳﻟﺳﻟﺔ Binance ﻟﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺗﻣوﯾل وإطﻼق رﻣوزھﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻟﯽ شبكتها اﻟرﺋﯾسية. وسيتم جمع الأموال التي يتم جمعها عن طريق عملة بينانس (BNB)، مما سيعزز حالة استخدام العملة.

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تسير جنبا إلى جنب مع إطلاق الشبكة الرئيسية حيث تلعب دور في ارتفاع قيمة عملة بينانس (BNB) وذلك بإطلاق منصة تبادل بينانس اللامركزية وهي (Binance DEX).

من المتوقع أن يتم إطلاق منصة التداول اللامركزي على شبكة بلوكشين بينانس في يوم 20 فبراير.

يقال أن المنصة اللامركزية (DEX) مشابهة من الناحية التصميمية لمنصة بينانس الحالية، ولكن مع جميع الفوائد المرتبطة بالنهج اللامركزي للتداول، بما في ذلك مستوى عال من الأمن والملكية الشخصية للمفاتيح الخاصة.

على رأس هذا “تشاو” أعلن مؤخرا أن رسوم الإدراج للعملات الجديدة ستكون قريبة من 100 ألف دولار؛ وقد عيّن “تشاو” بشكل هادف هذا السعر للحد من إصافة العملات الاحتيالية.

يمكن للعملات الرقمية التي تأمل في الادراج في قائمة منصة بينانس اللامركزية، اختيار دفع الرسوم عبر عملة بينانس (BNB) والحصول على خصم.

وعلاوة على ذلك، سيتم استخدام عملة بينانس (BNB) كـ “غاز” للمعاملات ذات الأولوية.

لقد كان عام بينانس بالفعل عامًا مزدحمًا، بالإضافة إلى إطلاق هذه الإصدارات القادمة، فقد تم إطلاق برنامج Binance Launchpad، مما أدى إلى التأثير على سعر عملات بينانس (BNB).

مشروع Launchpad عبارة عن منصة لجمع المساهمات يمكن إطلاقها على الرموز المميزة. مفهوم مماثل لمنصة الايثيريوم ومشاريع الـ(ICOs)، لقد انطلقت Launchpad بالفعل مع بيع عملة بت تورنت (BTT) الأخير الذي بيعت، وجمع 7 ملايين دولار في أقل من 20 دقيقة.

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يمكن استخدام عملة بينانس (BNB) من قبل المستثمرين الذين يرغبون في المساهمة في مبيعات الرموز.

وعلاوة على ذلك، تحفز Launchpad المشاريع التي تدمج عملة بينانس (BNB) في نظامها الإيكولوجي من خلال تحديد أولويات تلك الرموز للمراجعة.

مع ابتكار Binance المستمر، إلى جانب الدمج المفيد لعملتها المشفرة الأصلية، ليس من المستغرب أن تقف عملة بينانس (BNB) بين الجماهير وتستعيد مكانتها مرّة اخرى.