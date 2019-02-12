مؤسس تويتر يشرح لماذا لا يمكن لأي عملة رقمية استبدال مكانة البيتكوين

واصل “جاك دورسي” الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، خطابه الرائع حول البيتكوين في حلقة أخيرة من بودكاست “Stephan Livera” حيث أعلن أنه في حين قد تكون هناك أفكار مثيرة للاهتمام من قبل العملات الرقمية الأخرى في المجال، ولكن في النهاية لا يمكن لها أن تنافس عملة البيتكوين.

في البداية قد تظن بأن حديثه مجرد ترديد لكلام الصحف ولكن “دورسي” ظل يتحدث عن البيتكوين إلى أقصى حد في الأسبوع الماضي، وقد أخبر “جو روغان” أخيرًا أنه يعتقد أن عملة البيتكوين يمكن أن تصبح عملة الإنترنت الأصلية للمستقبل.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع فكرة “دورسي” ومن المرجح أن تؤدي تعليقاته الأخيرة إلى زيادة حدة النار التنافسية بين العملات الرقمية المختلفة في عالم الكريبتو.

يردد “دورسي” تصريحاته الخاصة من تجربة جو روغان (في الفيديو أعلاه)، وشرح دورسي لـ(ستيفان ليفير) أن المبادئ التي تعتمد عليه البيتكوين تستهويه:

“إنها مبدئية للغاية، وتقدم وجهة نظر قوية، وأحب فكرة أنه تم وضعها من خلال اسم مستعار، وهو ما يجعلني أشعر وكأنه الإنترنت بالنسبة لي.”

كما يقوم “دورسي” بالتحدث عن خلفيته كعضو في مجتمع القرصنة في سانت لويس، وميسوري.. ويواصل:

“إن الأمر برمته هو مجرد شعور أصلي للغاية بمُثُل الإنترنت، وقد نادى ذلك كثيرًا. هذا الشيء الذي تم تعميمه على الإنترنت، ثم تم إنشاؤه على الإنترنت وتم إصداره إليه، ومن ثم يستمر تطويره من خلاله”.

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لم يعد تطوير بيتكوين يتأثر بنطاق لامركزي من المبرمجين، ولكن بالأحرى من قبل شركة ربحية، تسمى (Blockstream) وتُعد شركة “Blockstream” جنبا إلى جنب مع شركة “Lightning Labs” هما المطوران الرئيسيان لشبكة Lightning – وهو بروتوكول لبلوكشين البيتكوين الذي يعيد جزء من ورقة العمل الشهيرة لمخترع العملة “ساتوشي ناكاموتو“.

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استمر “دورسي” في الحديث عن التجسد الحالي للبيتكوين، وأشار إلى اعترافه “باسم العلامة التجارية”:

“قوة العلامة التجارية، والعلامة التجارية للبيتكوين مذهلة حقا. إنه يتيح المزيد من هذه المرونة. إنه مفهوم “منزلي” شهير. لا يعرف الجميع حقًا ما قد تكون عليه، وقد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة حول ما يفعله … ولكن الجميع يعرف أنه عملة رقمية، ونقود رقمية وموجود رقمي.”

إذا تمكنا من التركيز على العلامة التجارية للبيتكوين للحظة – فمن المؤكد أن البيتكوين هو اسم مألوف عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، تمامًا مثل “كوكاكولا” Coca-Cola هو الاسم العائلي عندما يتعلق الأمر بالكولا.

ومثل “كوكا كولا” فقد تغيرت العلامة التجارية التي تواجه الجمهور من البيتكوين بشكل كبير منذ إنشائها. عندما قدمت شركة كوكا كولا شركة “نيو كوك” New Coke في عام 1985، لم يكن رد فعل الجمهور سلبيًا فقط، بل كان عدائيًا، وأرغم في النهاية على عكس السياسة سريعًا.

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عندما أتت شركة Blockstream وعرقلت زيادة حجم الكتلة، ثم شرعت في بيع الحلول القابلة للتسلسل خارج السلسلة لحل المشكلة التي أنشأتها للتو، فقد يكون رد الفعل العام كما هو – لو كان الجمهور معروفًا بالفعل عنه.

وبدلاً من ذلك، تم استبعاد الأصوات المعارضة من مجتمع العملات الرقمية على ريديت، وقيام شركة Blockstream ومديرها التنفيذي “آدم باك” بالإستمرار في خطتهم، ومن المفترض أنها منفتحة وصادقة إلى حد ما عن نيتهم ​​لبيع الخدمات الخاصة على كتلة عامة.

عندما سئل لماذا كان يميل إلى التركيز بشدة على “البيتكوين” وليس أي من العملات الرقمية الأخرى في مجال التشفير، أجاب “دورسي”:

“هناك أفكار شيقة في مكان آخر، لكنني أعتقد أنه يمكن دمج هذه الأفكار مع البيتكوين إذا كانت لديهم ميزة جديدة. يبدو أن عملة البيتكوين (BTC) مصممة لتصبح العملة الأكثر استخداما، مقابل الآخرين الذين يفعلون أشياء أكثر للأغراض العامة أو الحوسبة الموزعة وما إلى ذلك. “

من الصعب معرفة ما إذا كان تقييم “دورسي” للتقنية وراء البيتكوين حقيقيًا ويرجع ذلك أساسًا إلى كونه أحد المستثمرين في “Lightning Labs” ومن المعروف أحيانًا أن الدوافع المالية تتجاوز مهامنا الأكثر عقلانية.