كنا قد تناولنا في مقال سابق الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل الشروع في تعدين العملات الرقمية ، وما هي المخاطر التي ينبغي عليك إدراكها وتجنبها ، ودعونا في هذا المقال نصحبكم في جولة حول أفضل العملات الرقمية للتعدين في عام 2019 .
واحدة من الأسباب التي جعلت عملة الـ Ravencoin تكتسب شعبية بسرعة كبيرة ، هي خوارزمية الـ X16R التي تستخدمها الـ Ravencoin في تعدين “إثبات العمل” ( proof-of-work mining ) .
إن الخوارزمية X16R هي في الواقع عبارة عن 16 خوارزمية مختلفة ، والتي يتم استخدامها بشكل عشوائي أثناء التعدين ، والترتيب يعتمد على تجزئة الكتلة السابقة . وبسبب هذه العشوائية ، من الصعب للغاية برمجة جهاز الـ ASIC للتعدين على خوارزمية X16R . وحتى إذا حاول شخص ما إنشاء ASIC للخوارزمية ، فيمكن للمطورين ببساطة تغيير الخوارزميات المستخدمة في الـ X16R .
إستنادًا إلى ما قرأناه ، فإن الإجماع العام هو أنه بالنسبة إلى كروت Nvidia ، فإن أفضل مُعدِّن هو zealot/enemy-1.08 . إلا أن الجانب السلبي لهذا المُعدِّن هو أنه مصدر مغلق ( closed-source ) مع رسم مطور 1 ٪ (developer fee) .
هناك عدة طرق لتقدير ربحية التعدين على عملة الـ Ravencoin :
* الأول هو من خلال موقع WhattoMine.com .
* الثاني من خلال موقع RavenCalc ، والذي يعطيك نفس المعلومات مثل موقع WhattoMine .
* وأخيرًا ، يمكنك إستخدام الـ “بوت” (bot) الموجود في قناة Ravencoin Discord عن طريق إدخال القدرة التعدينية الخاصة بك ( hash power ) ، ويعد هذا الـ “بوت” دقيق جداً .
من أحدث العملات في عالم العملات الرقمية ، وهي عملة privacy جديدة تركز على الخصوصية ، مع إمدادات غير محدودة ، والتي قد شهدت بشكل مدهش ، الدعم بين كلاً من الداعمين التقليدين للـ bitcoin والـ altcoin كذلك .
الأجهزة ( hardware ) اللازمة لتعدين عملة الـ Grin :
- وهي عبارة عن مجموعة من كروت الشاشة لشركتي Nvidia و AMD ، وهم :
* Nvidia Cards : 1070 , 1070ti , 1080 , 1080ti , 2070 , 2080 , 2080ti
* AMD Cards : 570 , 580 , Vega56 , Vega64
ملاحظة : هذه القائمة ليست شاملة ، ولكن إذا كان لديك أياً من كروت الشاشة أعلاه فسوف تتمكن من تعدين عملة الـ Grin .
قم بتنزيل المُعدِّن الرسمي الخاص بهم من GrinGoldMiner (GGM) ، وانضم إلى واحد من مجمعات التعدين ( mining pools ) التالية التي تضم 97٪ من القدرة التعدينية ( hashrate power ) الحالية لـ Grin ، وهم :
(F2Pool (40٪ ، و (Grinmint (16٪ ، و (Sparkpool (25٪ ، و (Pool.BTC (16٪ .
إن عملة ZEN من ناحية أخرى لديها بالفعل مميزات أكثر من كل من ZCL / BTCP ، مع عملية تطور نشطة للغاية . إذا كنت تملك عملات رقمية مُعدِّنة ، فيمكنك أيضًا إعداد عقداً آمنة ( secure nodes ( 42 zen stake ، والتي تولد حوالي 25٪ من عائد الإستثمار السنوي ( ROI ) في الوقت الحالي ، وهو ما يعني تحقيق مبلغ أكبر من المبلغ الذي يمكنك تحقيقه من التعدين بدون عقد .
إن العقد الآمنة أيضًا لا تتطلب عمل locking للتوكنز الخاصة بك ، لذلك إذا قررت أن تبيع يومًا ما ، فأنت حر في نقل عملاتك والقيام بذلك . كما أنها دائماً ضمن أفضل 5 عملات للتعدين أو نحو ذلك على موقع (WTM) What To Mine .
إن عملة الـ Aeon هي الأكثر تآلفاً مع وحدة المعالجة المركزية CPU ، وذلك بسبب الـ Cryptonite-light PoW . هذا يضيق فجوة الأداء بين كلاً من وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسومات GPU إلى حد كبير : حيث يمكنك الحصول على (3x) تحسين لمعدل الـ hash rate على وحدات المعالجة المركزية CPU ، مقارنة مع (2x ) فقط لوحدات معالجة الرسومات GPU ، مقارنةً بنظام Cryptonite PoW العادي (Monero style) . ولا يبدو أن عملة الـ Aeon منزعجة أو متأثرة بالـ ASICs حتى الآن ، على الأقل ليس بنفس السوء مثل العملات الرقمية الأخرى .
بنيت عملة الـ ETN بشكل أساسي على سلسلتها الخاصة من الكتل والتي تأتي من البيتكوين . وهي تهدف إلى الإستحواذ على سوق ألعاب الجوال وسوق المقامرة عبر الإنترنت . في الوقت الحالي ، من السهل إستخدام الأجهزة المحمولة لإجراء المعاملات السريعة والمدفوعات السهلة . أنت في الواقع لا تقوم بأي عملية تعدين ، فأنت تحصل على عملات رقمية بدلاً من ذلك في صورة (Airdrop) مقابل إستمراريتك وحفاظك على تشغيل التطبيق – إنها نسخة من “إثبات الوقت المنقضي” ( proof of elapsed time ) .
عملة Feathercoin هي عملة مشفرة تم إطلاقها كخيار بديل للـ Bitcoin – العملة الأكثر شعبية . وظهرت هذه العملة إلى الوجود في عام 2013 ، مع وجود حجم تداول صغير . وتستخدم الـ NeoScrypt ويمكن أن يساعدك معالج الـ GPU في عملية تعدينها واستخراجها .
إن عملة الـ Monero باتت معروفة بشكل منتظم على أنها عملة الخصوصية الأكثر تقدمًا بين جميع العملات الرقمية الأخرى . وتستند إلى خوارزمية “إثبات العمل” (proof-of-work) المعروفة بإسم CryptoNight ، والتي تم تصميمها مع بعض المواصفات المحددة التي تجعل من الصعب تعدين الـ “مونيرو” بإستخدام الـ ASICs بالشكل المطلوب . في المقابل ، من السهل نسبياً أن تقوم بتعدين الـ Monero على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .
لكي تقوم بالتعدين بإستخدام وحدة المعالجة المركزية CPU الخاصة بك فقط ، كل ما عليك القيام به هو تنزيل برنامج تعدين الـ Monero وتثبيته . بإستخدام طاقة معالجة الكمبيوتر فقط ، يمكنك إنشاء عملات Monero جديدة . ومع ذلك ، يمكنك زيادة أرباحك عن طريق شراء كارت شاشة (graphics card) يمكنه زيادة قوة الحوسبة لديك حتى يمكنك تعدين المزيد من عملة الـ Monero . إن كروت الشاشة الصادرة عن شركة AMD هي الأفضل لهذه المهمة ، على الرغم من أن كروت الـ Nvidia تعمل أيضاً .
من أكثر برامج تعدين الـ “مونيرو” استخداماً برنامجي MultiMiner و GUIminer . كما يمكنك تخزين عملات الـ Monero الخاصة بك على محفظة الـ Monero الرسمية Monero desktop wallet .
إن عملة الـ Dogecoin هي عملة رقمية أخرى معروفة للغاية ، والتي يمكن تعدينها بإستخدام جهاز الكمبيوتر . المبرمج “بيلي ماركوس” Billy Markus قد أسسها لتكون عملة إنترنت تعمل بكامل طاقتها وقادرة على تخزين القيمة واستخدامها في المعاملات . ومن الواضح أن الإنترنت أحب الفكرة ، وأصبحت الـ Dogecoin تحتل حالياً مكاناً رائعاً في الترتيب الـ 34 على قائمة coinmarketcap.com للعملات الرقمية ، من حيث القيمة السوقية . وتستخدم عملة الـ Dogecoin خوارزمية Scrypt ، وتخطط لإصدار 100 مليار عملة .
لتعدين عملة الـ Dogecoin ، قم أولاً بتنزيل محفظة سطح المكتب الرسمية من خلال موقع Dogecoin الإلكتروني.
يمكنك تعدين عملة الـ Dogecoin إما بإستخدام وحدة المعالجة المركزية CPU فقط ، أو من خلال زيادة طاقة التعدين بإستخدام كارت شاشة AMD / NVIDIA . أفضل البرامج لإستخدامها في تعدين الـ Dogecoin من خلال الـ GPU هي : CGminer و CudaMiner و GUIminer . أما من خلال وحدة المعالجة المركزية CPU فيمكنك إستخدام برنامج CPU miner .
كما يمكنك أيضاً الدخول إلى مجمع أو “حوض” تعدين ( mining pool ) ، من أجل الحصول على عائد أكبر ، وتعد CoinEx و MultiPool من أفضل الإختيارات .
إن عملة الـ Vertcoin هي عملة رقمية جديدة نسبيًا ، والتي تستخدم خوارزمية “إثبات العمل” POW بإسم Lyra2RE للتحقق من المعاملات . تم تصميم الـ Vertcoin أيضًا لتكون مقاومة للـ ASIC . وهذا يعني أنها مصممة لمقاومة تطوير أجهزة hardware معينة لإستخدامها في أغراض التعدين بواسطة عمليات التعدين الكبيرة .
بدلاً من ذلك يتم إستخدام مُعدِّن أصدره فريق Vertcoin يعمل بنقرة واحدة .
هذا المُعدِّن هو عبارة عن مُعدِّن خاص بـ”واجهة المستخدم الرسومية” (GUI) ، والذي يتيح التعدين لكل من مستخدمي وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسومات GPU .
كما أن عملة الـ Vertcoin لديها إثنين من مجمعات التعدين القائمة على أساس قوة الحوسبة الخاصة بك . إذا كان لديك أقل من كارتي شاشة فيجب عليك إختيار Network 2 ؛ أما إذا كان لديك أكثر فيجب عليك إختيار Network 1 . وتدعم الـ Vertcoin كل من كارت شاشة AMD و NVIDIA .
في نهاية المطاف ، هناك العديد من العملات الرقمية التي يمكن تعدينها . وعادة يمكنك العثور على مثل هذه العملات مدرجة على مواقع مثل Coinwarz أو Minergate أو Whattomine . حيث تقوم هذه المواقع بمقارنة ربحية التعدين لعملات رقمية مختلفة مقارنة مع ربحية تعدين البيتكوين ، لتحديد ما إذا كانت تلك العملات أكثر ربحية من البيتكوين أم لا .
تستند معلومات الربحية المعروضة في تلك المواقع إلى عملية حسابية إحصائية بإستخدام قيم معدل التجزئة المدخلة ( hash rate ) . لذا قبل إتخاذ قرار بشأن ما يجب عليك القيام بتعدينه ، عليك زيارة أحد المواقع المذكورة أولاً .
وقد تختلف ربحيتك الفردية لأن الآلة الحاسبة على الموقع ، لا تضع في إعتبارها صعوبة التعدين ، وتقلبات أسعار الصرف ، ومعدلات الـ stale / reject / orphan ، وكفاءة مجمع التعدين ، ورسوم المجمع .
إذا وضعت تلك الأشياء السابقة في الإعتبار ، لن يحقق التعدين على الأجهزة الإستهلاكية أرباحًا كبيرة . فأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثلاً ليست مناسبة بشكل خاص للتعدين ، لأنها من المرجح أن ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير أثناء عملية التعدين . حتى الأشخاص الذين يستخدمون جهاز تعدين ذات 4 GPU ، يصارعون للوصول إلى أكثر من 10 دولارات من الأرباح في اليوم .
يعتبر شراء عدد 4 كروت ( AMD RX 580 ) استثمارًا ضخمًا إلى حد كبير ، وليس هناك الكثير من الأشخاص الراغبين أو القادرين على تحقيقه . ومع ذلك ، فإن المزيد والمزيد من الناس يستثمرون في هذا النوع ، حيث يغرقون بإنتظام آلاف الدولارات في معدات التعدين . ومع ذلك ، حتى أجهزة التعدين الأكثر تطوراً يمكن أن تصل إلى حوالي 50 دولار ربحية في اليوم الواحد .
في حين أن هناك مناطق حول العالم قد تعتبر الـ 50 دولاراً دخلاً مجزياً في اليوم ، إلا أن ذلك يمثل الحد الأدنى للأجور اليومية في معظم الدول الغربية المتقدمة . لذا يجب إعتبار التعدين نشاطًا جانبيًا يمكن أن يضيف بعض الأموال إلى محفظتك كمصدر إضافي للدخل .
فكر في الأمر على أنه “جمع غبار الذهب” بدلاً من جمع شذرات الذهب كاملة الحجم . فقط تأكد من البحث في العملة التي ترغب في تعدينها . وتذكر أن لكل Dogecoin أو Litecoin هناك عملية إحتيال جاهزة في الإنتظار لتفريغ جعبة المطور على شبكتها .
إن تعدين عملات الـ shitcoins والتي ستنخفض قيمتها قبل بيعها ، يعني أنك من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى حمل جعبة مليئة بالغبار الرديء وليس الذهبي . وكما هو الحال مع كل نشاط مرتبط بالعملات الرقمية ، فأنت في حاجة إلى إعداد بعض الأهداف المعقولة وإجراء تحليل للتكلفة والعائد ، وسوف يقدم لك هذا الأمر فكرة أوضح عن المقدار (أو أي شيء) الذي ترغب في إستثماره .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : Captain Altcoin
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.