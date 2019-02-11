كنا قد تناولنا في مقال سابق الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل الشروع في تعدين العملات الرقمية ، وما هي المخاطر التي ينبغي عليك إدراكها وتجنبها ، ودعونا في هذا المقال نصحبكم في جولة حول أفضل العملات الرقمية للتعدين في عام 2019 .

واحدة من الأسباب التي جعلت عملة الـ Ravencoin تكتسب شعبية بسرعة كبيرة ، هي خوارزمية الـ X16R التي تستخدمها الـ Ravencoin في تعدين “إثبات العمل” ( proof-of-work mining ) .

إن الخوارزمية X16R هي في الواقع عبارة عن 16 خوارزمية مختلفة ، والتي يتم استخدامها بشكل عشوائي أثناء التعدين ، والترتيب يعتمد على تجزئة الكتلة السابقة . وبسبب هذه العشوائية ، من الصعب للغاية برمجة جهاز الـ ASIC للتعدين على خوارزمية X16R . وحتى إذا حاول شخص ما إنشاء ASIC للخوارزمية ، فيمكن للمطورين ببساطة تغيير الخوارزميات المستخدمة في الـ X16R .

إستنادًا إلى ما قرأناه ، فإن الإجماع العام هو أنه بالنسبة إلى كروت Nvidia ، فإن أفضل مُعدِّن هو zealot/enemy-1.08 . إلا أن الجانب السلبي لهذا المُعدِّن هو أنه مصدر مغلق ( closed-source ) مع رسم مطور 1 ٪ (developer fee) .

هناك عدة طرق لتقدير ربحية التعدين على عملة الـ Ravencoin :

* الأول هو من خلال موقع WhattoMine.com .

* الثاني من خلال موقع RavenCalc ، والذي يعطيك نفس المعلومات مثل موقع WhattoMine .

* وأخيرًا ، يمكنك إستخدام الـ “بوت” (bot) الموجود في قناة Ravencoin Discord عن طريق إدخال القدرة التعدينية الخاصة بك ( hash power ) ، ويعد هذا الـ “بوت” دقيق جداً .

من أحدث العملات في عالم العملات الرقمية ، وهي عملة privacy جديدة تركز على الخصوصية ، مع إمدادات غير محدودة ، والتي قد شهدت بشكل مدهش ، الدعم بين كلاً من الداعمين التقليدين للـ bitcoin والـ altcoin كذلك .

الأجهزة ( hardware ) اللازمة لتعدين عملة الـ Grin :

وهي عبارة عن مجموعة من كروت الشاشة لشركتي Nvidia و AMD ، وهم :

* Nvidia Cards : 1070 , 1070ti , 1080 , 1080ti , 2070 , 2080 , 2080ti

* AMD Cards : 570 , 580 , Vega56 , Vega64

ملاحظة : هذه القائمة ليست شاملة ، ولكن إذا كان لديك أياً من كروت الشاشة أعلاه فسوف تتمكن من تعدين عملة الـ Grin .

قم بتنزيل المُعدِّن الرسمي الخاص بهم من GrinGoldMiner (GGM) ، وانضم إلى واحد من مجمعات التعدين ( mining pools ) التالية التي تضم 97٪ من القدرة التعدينية ( hashrate power ) الحالية لـ Grin ، وهم :

(F2Pool (40٪ ، و (Grinmint (16٪ ، و (Sparkpool (25٪ ، و (Pool.BTC (16٪ .

إن عملة ZEN من ناحية أخرى لديها بالفعل مميزات أكثر من كل من ZCL / BTCP ، مع عملية تطور نشطة للغاية . إذا كنت تملك عملات رقمية مُعدِّنة ، فيمكنك أيضًا إعداد عقداً آمنة ( secure nodes ( 42 zen stake ، والتي تولد حوالي 25٪ من عائد الإستثمار السنوي ( ROI ) في الوقت الحالي ، وهو ما يعني تحقيق مبلغ أكبر من المبلغ الذي يمكنك تحقيقه من التعدين بدون عقد .

إن العقد الآمنة أيضًا لا تتطلب عمل locking للتوكنز الخاصة بك ، لذلك إذا قررت أن تبيع يومًا ما ، فأنت حر في نقل عملاتك والقيام بذلك . كما أنها دائماً ضمن أفضل 5 عملات للتعدين أو نحو ذلك على موقع (WTM) What To Mine .

إن عملة الـ Aeon هي الأكثر تآلفاً مع وحدة المعالجة المركزية CPU ، وذلك بسبب الـ Cryptonite-light PoW . هذا يضيق فجوة الأداء بين كلاً من وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسومات GPU إلى حد كبير : حيث يمكنك الحصول على (3x) تحسين لمعدل الـ hash rate على وحدات المعالجة المركزية CPU ، مقارنة مع (2x ) فقط لوحدات معالجة الرسومات GPU ، مقارنةً بنظام Cryptonite PoW العادي (Monero style) . ولا يبدو أن عملة الـ Aeon منزعجة أو متأثرة بالـ ASICs حتى الآن ، على الأقل ليس بنفس السوء مثل العملات الرقمية الأخرى .

بنيت عملة الـ ETN بشكل أساسي على سلسلتها الخاصة من الكتل والتي تأتي من البيتكوين . وهي تهدف إلى الإستحواذ على سوق ألعاب الجوال وسوق المقامرة عبر الإنترنت . في الوقت الحالي ، من السهل إستخدام الأجهزة المحمولة لإجراء المعاملات السريعة والمدفوعات السهلة . أنت في الواقع لا تقوم بأي عملية تعدين ، فأنت تحصل على عملات رقمية بدلاً من ذلك في صورة (Airdrop) مقابل إستمراريتك وحفاظك على تشغيل التطبيق – إنها نسخة من “إثبات الوقت المنقضي” ( proof of elapsed time ) .

عملة Feathercoin هي عملة مشفرة تم إطلاقها كخيار بديل للـ Bitcoin – العملة الأكثر شعبية . وظهرت هذه العملة إلى الوجود في عام 2013 ، مع وجود حجم تداول صغير . وتستخدم الـ NeoScrypt ويمكن أن يساعدك معالج الـ GPU في عملية تعدينها واستخراجها .

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إن عملة الـ Monero باتت معروفة بشكل منتظم على أنها عملة الخصوصية الأكثر تقدمًا بين جميع العملات الرقمية الأخرى . وتستند إلى خوارزمية “إثبات العمل” (proof-of-work) المعروفة بإسم CryptoNight ، والتي تم تصميمها مع بعض المواصفات المحددة التي تجعل من الصعب تعدين الـ “مونيرو” بإستخدام الـ ASICs بالشكل المطلوب . في المقابل ، من السهل نسبياً أن تقوم بتعدين الـ Monero على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

لكي تقوم بالتعدين بإستخدام وحدة المعالجة المركزية CPU الخاصة بك فقط ، كل ما عليك القيام به هو تنزيل برنامج تعدين الـ Monero وتثبيته . بإستخدام طاقة معالجة الكمبيوتر فقط ، يمكنك إنشاء عملات Monero جديدة . ومع ذلك ، يمكنك زيادة أرباحك عن طريق شراء كارت شاشة (graphics card) يمكنه زيادة قوة الحوسبة لديك حتى يمكنك تعدين المزيد من عملة الـ Monero . إن كروت الشاشة الصادرة عن شركة AMD هي الأفضل لهذه المهمة ، على الرغم من أن كروت الـ Nvidia تعمل أيضاً .

من أكثر برامج تعدين الـ “مونيرو” استخداماً برنامجي MultiMiner و GUIminer . كما يمكنك تخزين عملات الـ Monero الخاصة بك على محفظة الـ Monero الرسمية Monero desktop wallet .

إن عملة الـ Dogecoin هي عملة رقمية أخرى معروفة للغاية ، والتي يمكن تعدينها بإستخدام جهاز الكمبيوتر . المبرمج “بيلي ماركوس” Billy Markus قد أسسها لتكون عملة إنترنت تعمل بكامل طاقتها وقادرة على تخزين القيمة واستخدامها في المعاملات . ومن الواضح أن الإنترنت أحب الفكرة ، وأصبحت الـ Dogecoin تحتل حالياً مكاناً رائعاً في الترتيب الـ 34 على قائمة coinmarketcap.com للعملات الرقمية ، من حيث القيمة السوقية . وتستخدم عملة الـ Dogecoin خوارزمية Scrypt ، وتخطط لإصدار 100 مليار عملة .

لتعدين عملة الـ Dogecoin ، قم أولاً بتنزيل محفظة سطح المكتب الرسمية من خلال موقع Dogecoin الإلكتروني.

يمكنك تعدين عملة الـ Dogecoin إما بإستخدام وحدة المعالجة المركزية CPU فقط ، أو من خلال زيادة طاقة التعدين بإستخدام كارت شاشة AMD / NVIDIA . أفضل البرامج لإستخدامها في تعدين الـ Dogecoin من خلال الـ GPU هي : CGminer و CudaMiner و GUIminer . أما من خلال وحدة المعالجة المركزية CPU فيمكنك إستخدام برنامج CPU miner .

كما يمكنك أيضاً الدخول إلى مجمع أو “حوض” تعدين ( mining pool ) ، من أجل الحصول على عائد أكبر ، وتعد CoinEx و MultiPool من أفضل الإختيارات .

إن عملة الـ Vertcoin هي عملة رقمية جديدة نسبيًا ، والتي تستخدم خوارزمية “إثبات العمل” POW بإسم Lyra2RE للتحقق من المعاملات . تم تصميم الـ Vertcoin أيضًا لتكون مقاومة للـ ASIC . وهذا يعني أنها مصممة لمقاومة تطوير أجهزة hardware معينة لإستخدامها في أغراض التعدين بواسطة عمليات التعدين الكبيرة .

بدلاً من ذلك يتم إستخدام مُعدِّن أصدره فريق Vertcoin يعمل بنقرة واحدة .

هذا المُعدِّن هو عبارة عن مُعدِّن خاص بـ”واجهة المستخدم الرسومية” (GUI) ، والذي يتيح التعدين لكل من مستخدمي وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسومات GPU .

كما أن عملة الـ Vertcoin لديها إثنين من مجمعات التعدين القائمة على أساس قوة الحوسبة الخاصة بك . إذا كان لديك أقل من كارتي شاشة فيجب عليك إختيار Network 2 ؛ أما إذا كان لديك أكثر فيجب عليك إختيار Network 1 . وتدعم الـ Vertcoin كل من كارت شاشة AMD و NVIDIA .

في نهاية المطاف ، هناك العديد من العملات الرقمية التي يمكن تعدينها . وعادة يمكنك العثور على مثل هذه العملات مدرجة على مواقع مثل Coinwarz أو Minergate أو Whattomine . حيث تقوم هذه المواقع بمقارنة ربحية التعدين لعملات رقمية مختلفة مقارنة مع ربحية تعدين البيتكوين ، لتحديد ما إذا كانت تلك العملات أكثر ربحية من البيتكوين أم لا .

تستند معلومات الربحية المعروضة في تلك المواقع إلى عملية حسابية إحصائية بإستخدام قيم معدل التجزئة المدخلة ( hash rate ) . لذا قبل إتخاذ قرار بشأن ما يجب عليك القيام بتعدينه ، عليك زيارة أحد المواقع المذكورة أولاً .

وقد تختلف ربحيتك الفردية لأن الآلة الحاسبة على الموقع ، لا تضع في إعتبارها صعوبة التعدين ، وتقلبات أسعار الصرف ، ومعدلات الـ stale / reject / orphan ، وكفاءة مجمع التعدين ، ورسوم المجمع .

إذا وضعت تلك الأشياء السابقة في الإعتبار ، لن يحقق التعدين على الأجهزة الإستهلاكية أرباحًا كبيرة . فأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثلاً ليست مناسبة بشكل خاص للتعدين ، لأنها من المرجح أن ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير أثناء عملية التعدين . حتى الأشخاص الذين يستخدمون جهاز تعدين ذات 4 GPU ، يصارعون للوصول إلى أكثر من 10 دولارات من الأرباح في اليوم .

يعتبر شراء عدد 4 كروت ( AMD RX 580 ) استثمارًا ضخمًا إلى حد كبير ، وليس هناك الكثير من الأشخاص الراغبين أو القادرين على تحقيقه . ومع ذلك ، فإن المزيد والمزيد من الناس يستثمرون في هذا النوع ، حيث يغرقون بإنتظام آلاف الدولارات في معدات التعدين . ومع ذلك ، حتى أجهزة التعدين الأكثر تطوراً يمكن أن تصل إلى حوالي 50 دولار ربحية في اليوم الواحد .

في حين أن هناك مناطق حول العالم قد تعتبر الـ 50 دولاراً دخلاً مجزياً في اليوم ، إلا أن ذلك يمثل الحد الأدنى للأجور اليومية في معظم الدول الغربية المتقدمة . لذا يجب إعتبار التعدين نشاطًا جانبيًا يمكن أن يضيف بعض الأموال إلى محفظتك كمصدر إضافي للدخل .

فكر في الأمر على أنه “جمع غبار الذهب” بدلاً من جمع شذرات الذهب كاملة الحجم . فقط تأكد من البحث في العملة التي ترغب في تعدينها . وتذكر أن لكل Dogecoin أو Litecoin هناك عملية إحتيال جاهزة في الإنتظار لتفريغ جعبة المطور على شبكتها .

إن تعدين عملات الـ shitcoins والتي ستنخفض قيمتها قبل بيعها ، يعني أنك من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى حمل جعبة مليئة بالغبار الرديء وليس الذهبي . وكما هو الحال مع كل نشاط مرتبط بالعملات الرقمية ، فأنت في حاجة إلى إعداد بعض الأهداف المعقولة وإجراء تحليل للتكلفة والعائد ، وسوف يقدم لك هذا الأمر فكرة أوضح عن المقدار (أو أي شيء) الذي ترغب في إستثماره .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : Captain Altcoin

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