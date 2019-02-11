مطور يخسر جميع مدخراته (تتجاوز المليون ريال سعودي) بسبب خطأ منصة

يبدو أن انهيار منصة تداول العملات الرقمية “QuadrigaCX” قد كلف أحد المستثمرين “تونغ زو” مدخراته طوال حياته بعد أن حاول فقط استخدام المنصة والعملات الرقمية لنقل الأموال لتوفير رسوم النقل.

وفقاً لـ”Star Zou” مهندس برمجيات عمره 30 عامًا كان يعمل في كاليفورنيا، أراد أن يوفّر رسوم التحويل لمدخراته في عملية انتقاله إلى مدينة “فانكوفر” وبهذا أودع مبلغ 560,000 دولار كندي (420،000 دولار) وهي جميع مدخراته في منصة QuadrigaCX، لكي يمكنه الحصول على الأموال ونقلها إلى مصرفه في كندا.

و قال:

إنها جميع مدخراتي، لذلك أعيش فقط على ما تبقى لي من القليل وأحاول البدء من جديد. لقد خسرت كل شئ

“زو” هو واحد من 115,000 مستخدم في منصة “QuadrigaCX” الذين فقدوا أموالاهم بعد وفاة المدير التنفيذي للمنصة “جيرالد كوتين” بشكل غير متوقع في ديسمبر. كشفت زوجته “جينيفر روبرتسون” النقاب عن أن المنصة قد أخرِجَت حوالي 190 مليون دولار كندي (145 مليون دولار) مخزنة في محافظ باردة ولا أحد يمتلك إمكانية التوصل إليها سوى الرئيس التنفيذي.

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وقد أوقفت المنصة عملياتها منذ ذلك الحين، ويعتقد “زو” أنه واحد من أكبر “المستخدمين المتضررين” في الموقف، وفقا لشهادة قدمها هذا الأسبوع.

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ويقال إنه اشترى وحدات بيتكوين أثناء تواجده في الولايات المتحدة، وقام بإرسالها إلى منصة QuadrigaCX. بهدف بيعها مقابل الدولار الكندي الذي كان سيودعه في بنكه. تم الحجز على أمواله منذ أكتوبر، حيث كان هناك مشاكل مع شركة مالية محلية.

لم أكن استخدم المنصة للتداول – أردت فقط نقل أموالي إلى حسابي المصرفي الكندي. ما لم أكن أعرفه هو أن عملية السحب التي أجريتها كانت معلقة أو غير مكتملة ولم يتم إيداعها في حسابي المصرفي مطلقًا. لقد انتظرت أربعة أشهر حتى الآن.

وقال “زو” إن المال كان سيستخدم لشراء شقة. بدلاً من ذلك، هو الآن “يبحث عن وظيفة.” عبر تيليجرام، وقد كان على اتصال مع المستخدمين الآخرين المتأثرين، الذين انضموا تقدموا لمكتب Bennett Jones LLP و McInnes Cooper وذلك لتمثيلهم في إجراءات حماية الدائنين لمنصة QuadrigaCX.

لتسديد خسائر مستخدميها، أفادت تقارير أن منصة QuadrigaCX أنها تنظر إلى خيار بيع منصتها. وبينما كشفت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية أنها لم تنظم عملية التداول، فإن لجنة الأوراق المالية في “أونتاريو” تنظر في “وضع منصة المنصة” في تلك الظروف.