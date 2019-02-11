ما يجب أن تعرفه عن التوزيع المجاني Airdrop لتوكنز BitTorrent هذا الأسبوع

يتساءل الكثير من متابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية حول برنامج التوزيع المجاني Airdrop لتوكنز BitTorrent Token بالرمز BTT ، و كيف يمكنهم ان يجنوا البعض منها .

و في هذا الخصوص نشر موقع coindesk.com تقريرا مفصلا حول كل ما يخص Bitorrent Airdrop ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل المقال ”

حسنا ..أول شيء يجب أن تعرفه عن إيردروب (BitTorrent Token – (BTT هو أنه ليس مجرد حدث يحدث لمرة واحدة فقط. one-off event بل هو حدث متكرر .

حيث سيكون توزيع الـ Airdrop الأول و هو بداية سلسلة من عمليات التوزيع المجاني Airdrop الشهرية ، و التي سوف تستمر حتى شهر فبراير من عام 2025 .

هناك 990 مليار وحدة من توكنز BTT ، و التي تم إنشاؤها على شبكة بلوكتشين الترون ، و من بين هذه الكمية ، تم تخصيص نسبة 10.1 في المائة لعمليات التوزيع المجاني Airdrop على حاملي عملات الترون TRX ، و ذلك على مدى السنوات الست المقبلة ، ابتداء من يوم الإثنين ، و علاوة على ذلك ، سيزداد حجم التوزيع المجاني Airdrop الشهري مع مرور الوقت ، حيث سيزداد بمقدار مرة واحدة كل شهر فبراير من كل عام .

و في هذا الخصوص أوصل السيد جاستن سن مؤسس شركة الترون ، و الرئيس التنفيذي لمشروع BitTorrent الكلمات التالية إلى موقع CoinDesk عن طريق المتحدث الرسمي للشركة :

” حاول أن تفكر في مؤسسة Tron و شركة BitTorrent كما لو أنهما جزئان مكملان لبعضمها البعض ، أنت في حاجة إلى الإثنين معا ، و ذلك من أجل خلق إقتصاد جديد على شبكة الإنترنت مدفوعا باللامركزية ، نحن نبتكر توكنز BTT من أجل تقديم سوق من الإبتكارات ،و التطبيقات عبر شبكة الويب “.

تفاصيل توزيع العملات المجانية من توكنز Bitorrent – BTT على حاملي عملات الترون TRX

عندما تصل شبكة بلوكتشين الترون إلى البلوك block height رقم 6.6 مليون ، سوف يقوم الفريق بأخذ لقطة snapshot من أرصدة عملات TRX ، و تقسيم أول عملية توزيع مجاني Airdrop بحيث تكفي جميع حاملي عملات الـ TRX ، و سوف يوزع كل Airdrop من أول إثنى عشرة Airdrop مقدار 990 مليون قطعة من توكنز BTT ، و سوف يحصل حاملو عملات TRX على مقدار 0.11 BTT مقابل كل عملة TRX في رصيده ، و ذلك الأسبوع المقبل ، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية Binance .

و تحتل عملة TRX العملة الرئيسية لشبكة بلوكتشين الترون حاليا المرتبة الثامنة ضمن أكبر شبكات البلوكتشين من حيث القيمة السوقية التقديرية market capitalization ، و هذا وفقا لبيانات موقع CoinMarketCap ، حيث يصل حجم سوق الترون حاليا إلى قيمة 1.75 مليار دولار حتى كتابة هذه السطور .

و انخفضت هذه القيمة مقارنةً بالوقت الذي انتقلت فيه عملة الـ TRX من كونها توكن على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ERC-20 Token إلى العملة الرئيسية لشبكة بلوكتشين الترون ، حيث كان market cap العملة وقتها يبلغ 3 مليارات دولار .

و من الجدير بالذكر أنه في شهر يونيو الماضي ، استحوذت مؤسسة الترون على شركة BitTorrent ، و هو مشروع أحد أقدم البروتوكولات اللامركزية على شبكة الإنترنت ، ثم أعلنت الشركة أنها سوف تنشئ توكن جديدً يسمى BTT token ، و ذلك من أجل إستخدامه في نطاق خدمات مشاركة الملفات file-sharing services ، و تم البيع العام للعملة public sale على الفور بشكل سريع للغاية ، مثله مثل الكثير من مشاريع الطرح الأولي ( ICO ) المجنونة في سوق العملات الرقمية .

هل تعتبر توكنز BTT بمثابة SAFU ( أصول رقمية آمنة )

على الرغم من أن منصة Binance قامت بتوصيل جميع المعلومات حول توزيع توكنز BTT ، فلا يحتاج المستخدمون إلى الإحتفاظ بعملاتهم في المنصة من أجل الحصول على العملات المجانية .

حيث أكدت محفظتان للعملات الرقمية تم عرضهما في مؤتمر قمة نيترين niTROn Summit 2019 ، أن مستخدمي المحفظة جاهزون لتلقي العملات المجانية Airdrop لتوكنز TRC-10 ( و هو الترميز المستخدم لإنشاء توكنز BTT على شبكة بلوكتشين الترون ) .

و أكدت كل من محفظة Tron Wallet ، و محفظة Trust Wallet أنهما جاهزتان من أجل دعم التوزيع المجاني Airdrop على محافظهم، مثلما فعلت كل من منصة Binance ، و منصة OKEx بالإضافة إلى منصة Huobi .

و في إطار ذلك قال السيد ” فيكتور راديشنكو ” ، من إدارة محفظة Tron Wallet ، متحدثا إلى موقع Coin Desk :

“نحن ندعم توكنز TRX ، TRC-10 ، و إذا كنت تتحكم في مفاتيحك الخاصة ، سوف تتحصل على حصتك من العملات المجانية من برنامج BTT Airdrop .

هذا ما قاله السيد فيكتور رادشينكو إلى موقع Coin desk عبر محادثة على تطبيق تلجرام ، حيث تحدثنا من قبل إلى رادشنكو عندما كانت التوكنز الغير القابلة للإستبدال موضوعًا non-fungible tokens ساخنًا في مجتمع العملات الرقمية .

و في هذا الخصوص قال السيد ” فريد تيريناس ” ، رئيس قسم تطوير الأعمال التجارية في محفظة Tron Wallet ، متحدثا إلى موقع Coin Desk :

” لا يوجد أي شيء يتبقى للقيام به ” ، مضيفًا أن فريق العمل لا يزال يجيب على هذا السؤال إلى ما لا نهاية .

و لاحظ السيد تيريناس إجراءً واحدًا يتخذه المستخدمون المتقدمون من أجل أن يكونوا مستعدين .

و مع قدوم أول توزيع مجاني Airdrop لعملات BTT Tokens قال تيريناس إن حاملي توكنز من نوعية TRC-10 الأخرين ينتقلون إلى TRX للحصول على نصيبهم من العملات المجانية الموزعة من توكنز BTT ، و أوضح رئيس قسم تطوير الأعمال التجارية بمحفظة Tron wallet :

“بعض الناس يتخلصون مما يملكونه من توكنز من أجل حصول على العملات المجانية Airdrop ، و قد أدى هذا إلى إنخفاض الأسعار على المدى القصير لتوكنز TRC-10 ، و على الرغم من ذلك يتوقع تيريناس أن العديد من المستخدمين سوف يعودون إلى مقتنياتهم الأصلية بعد حصولهم على بعض العملات المجانية من BTT Airdrop .

“بعض من الفوضى المخططة ”

و مع ذلك فإن هذه الديناميكية يمكن أن تحدث كل شهر أي تتكرر هذه الحركات من و إلى عملة TRX و هذا سوف يجعلها تجربة مستمرة مثيرة للإهتمام .

و نظرًا لخطة برنامج التوزيع المجاني Airdrop الطويلة الخاصة بتوكنز BTT ، رسمت شركة الترون المملوكة لجاستن سن خطتها على أن تكون عملة الترون هي الهبة التي تحافظ على العطاء .

هذا و سوف يزيد إجمالي كمية التوزيع المجاني للعملات Airdrop الشهري خمس مرات خلال السنوات القليلة المقبلة ، و ينتهي بمقدار 1،402،500،000 من توكنز BTT شهريًا في شهر فبراير من عام 2025 .

و مع ذلك ، إذا كانت هذه إستراتيجية من قبل مؤسسة الترون في سبيل تشجيع مؤيديها على الإحتفاظ بالعملة HODL ، فإن خبير الإقتصاد في شركة Turing Advisory ، السيد سيدهارثا كالا ، لا يرى أن هذه الفكرة يمكنها ان تعمل بشكل جيد .

حيث قال كالا :

” بشكل عام ، يمكن أن ينخفض سعر العملة بشكل يكلف خسارة أكثر بكثير مما تستحقه مخاطرة الحصول على العملات المجانية Airdrop ، لذا لا ينبغي إعتبار ذلك الأمر بمثابة إستراتيجية طويلة الأجل لحاملي عملات الـ TRX ، الذين يحفظون تاريخ التوزيع المجاني للعملات Airdrop ، و يتفاعلون معه في السوق .”

لكن “كالا” يتوقع مزايا لشريك مؤسسة الترون، منصة تداول العملات الرقمية Binance مع ذلك .

حيث قال خبير الإقتصاد في شركة Turing Advisory موضحا الأمر :

” أحد الأشياء التي نخرج بها من هذه الديناميكية هو التاريخ المحدد الذي تكون فيه الأرصدة مؤهلة للحصول على العملات المجانية الموزعة Airdrop ، و لابد أن يحدث ذلك زيادة في تقلبات الأسعار ، و حجم التداول في هذا التاريخ ، و هو أمر جيد بالنسبة لمنصة Binance” و ذلك كما أشار كالا ، مع إعترافه بأنه غير متأكد من حدوث ذلك مضيفا

“لا يوجد الكثير من السوابق هنا مع برنامج توزيع عملات مجاني Airdrop طويل الأجل”.

هذا و لم ترد منصة Binance على طلب التعليق على الأمر .

” صورة لجاستين صن مؤسس شبكة الترون و الرئيس التنفيذي لشركة بيتورنت يتحدث في مؤتمر قمة عام 2019 في ولاية سان فرانسيسكو. ( تصوير برادي دايل من CoinDesk ) ”

هذا و يمكنك عزيزي القاريء الرجوع لموضوع سابق خاص بـ BitTorrent (BTT) airdrops عبر قسم الـ Airdrop في موقع الخليج 365 الإخباري عبر الرابط التالي :

إيردروب ( BitTorrent – BTT)

ما رأيك عزيزي القاريء في وجهة النظر القائلة بأن مؤسسة الترون تشجع مؤيديها بتلك الطريقة على الإحتفاظ بعملة الـ TRX لفترة طويلة ، و هل هي طريقة فعالة بالفعل ؟! ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : coindesk.com

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