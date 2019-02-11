WAVES
تاريخ تنزيل الخبر
03 فبراير 2019
الحدث
الإعلان عن شراكة
الخبر
أكثر ألعاب على Waves
منح أول Waveslabs ليتم توزيعها
وظيفة الأصول الذكية تعمل بكامل طاقتها
سيتم الإعلان عن شراكة هامّة جدّا في السابع عشر من شهر فبراير
أكثر تفاصيل
ترجمة التغريدة :
في الأسبوعين القادمين في عالم Waves
أكثر ألعاب على Waves
منح أول Waveslabs ليتم توزيعها
وظيفة الأصول الذكية تعمل بكامل طاقتها
سيتم الإعلان عن شراكة هامّة جدّا في السابع عشر من شهر فبراير
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز الإيفنت من يوم الإثنين 11 فبراير إلى يوم الأحد 17 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.