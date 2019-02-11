أبرز الإيفنت من يوم الإثنين 11 فبراير إلى يوم الأحد 17 فبراير

أكثر ألعاب على Waves

منح أول Waveslabs ليتم توزيعها

وظيفة الأصول الذكية تعمل بكامل طاقتها

سيتم الإعلان عن شراكة هامّة جدّا في السابع عشر من شهر فبراير

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ترجمة التغريدة :

في الأسبوعين القادمين في عالم Waves

أكثر ألعاب على Waves

منح أول Waveslabs ليتم توزيعها

وظيفة الأصول الذكية تعمل بكامل طاقتها

سيتم الإعلان عن شراكة هامّة جدّا في السابع عشر من شهر فبراير

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