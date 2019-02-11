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أبرز الإيفنت من يوم الإثنين 11 فبراير إلى يوم الأحد 17 فبراير

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رامي بن فضل 0 تبليغ

WAVES

تاريخ تنزيل الخبر

03 فبراير 2019

الحدث

الإعلان عن شراكة

الخبر

أكثر ألعاب على Waves
منح أول Waveslabs ليتم توزيعها
وظيفة الأصول الذكية تعمل بكامل طاقتها
سيتم الإعلان عن شراكة هامّة جدّا في السابع عشر من شهر فبراير

 

أكثر تفاصيل

ترجمة التغريدة :

في الأسبوعين القادمين في عالم Waves

أكثر ألعاب على Waves
منح أول Waveslabs ليتم توزيعها
وظيفة الأصول الذكية تعمل بكامل طاقتها
سيتم الإعلان عن شراكة هامّة جدّا في السابع عشر من شهر فبراير

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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