العملات الرئيسية تتراجع تدريجيًا بعد فترة قصيرة من التعافي، بينما تظل بيتكوين فوق ٣٦٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 11 فبراير 2019 02:48 صباحاً - الأحد، ١٠ فبراير - في حين تمكنت بيتكوين (BTC) من البقاء فوق مستوى سعر ٣٦٠٠ دولار لليوم الثالث على التوالي، فإن معظم العملات الرئيسية الأخرى لا تزال تُظهر مؤشرات انخفاض حمراء مع تراجع الأسواق تدريجيًا بعد التعافي القصير، حسبما تُظهر بيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد تم تداول بيتكوين جانبيًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ولكن العملة لا تزال أعلى من العتبة النفسية البالغة ٣٦٠٠ دولار في وقت النشر. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق، فإن أعلى عملة قد اكتسبت أكثر من ٢٠٠ دولار في يوم الجمعة ٨ فبراير، لتصل إلى ٣٦٩١ دولارًا في وقتٍ ما خلال ذلك اليوم.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، وصل حجم المعاملات اليومي في بيتكوين تقريبًا إلى مستويات لم تشهدها منذ يناير ٢٠١٨، عندما كانت قيمة العملة المشفرة الأعلى في العالم تقترب من ٢٠٠٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما شهدت ريبل (XRP) - وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم حاليًا - انخفاضًا بنسبة ٣٪ تقريبًا ويتم تداولها الآن حول ٠,٣ دولار. وقد تقلصت القيمة السوقية في ٢٤ ساعة الماضية إلى ما مجموعه ١٢,٥ مليار دولار بالمقارنة مع ١٢,٧ مليار دولار يوم أمس.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

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ومع ذلك، فإن ريبل لا تزال أغلى من إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. كذلك فقدت إيثريوم أيضًا أكثر من ٢ في المئة في السعر على مدار اليوم وتحوم حول ١١٥ دولارًا. وتبلغ القيمة السوقية لها الآن حوالي ١٢,٣ مليار دولار بعد أن وصلت إلى ١٢,٥ مليار دولار في وقتٍ ما يوم السبت ٩ فبراير.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما أن القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة، والتي بلغت ذروتها عند ١٢٢ مليار دولار في وقت ما في ٩ فبراير، قد انخفضت أيضًا إلى حوالي ١٢٠,١ مليار دولار، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. ويبلغ حجم التداول اليومي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حوالي ١٨ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وتعتبر باينانس كوين (BNB) وميكر (MKR) هما الرابحان الوحيدان بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة خلال اليوم. ويذكر أن باينانس كوين، التي تُعد حاليًا أكبر عاشر عملة من حيث القيمة السوقية، تشهد نموًا متواصلًا منذ السادس من فبراير. حيث ارتفعت العملة بنسبة ٧٪ تقريبًا، ويتم تداولها بسعر ٩,٢ دولارات تقريبًا اعتبارًا من وقت النشر. وفي المقابل، ارتفعت MKR بنسبة ٣,٢ في المئة خلال اليوم، وتحوم حول مستوى ٤٥٠ دولارًا.

كما تُظهر العملات الرئيسية الأخرى علامات انخفاض في الغالب، حيث تشهد خسائر طفيفة إلى ملحوظة. حيث خسرت كل من بيتكوين كاش (BCH) وترون (TRX) أكبر قدر، وانخفض كل منهما بمقدار ٤ في المئة، وفقًا لكوين ماركت كاب.

وفي أخبار الصناعة، قال الرئيس التنفيذي لإنتكونتيننتال إكستشينج (ICE)، جيف سبرشر، إنه يتوقع أن تبدأ منصة الأصول الرقمية المعروفة باسم "باكت" في أواخر عام ٢٠١٩.

علاوة على ذلك، تحدثت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيريس، التي أُطلق عليها اسم "Crypto Mom" لموقفها تجاه الصناعة، عن قضايا التنظيم في الولايات المتحدة في خطاب ألقته مؤخرًا. حيث تعتقد أن عدم وجود إطار قانوني واضح للعملات المشفرة يسمح للتكنولوجيا بالوصول إلى إطارها الخاص.