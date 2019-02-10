كيف يتم تعدين العملة المشفرة ، تعدين العملة المشفرة يمكن أن يكون مربح كثيرا إذا كانت القوة الحاسوبية للجهاز التعدين عالية جدا، ايضا تعدين العملة المشفرة يمكن ان يكون مكلف. تعدين العملات المشفرة في الآونة الأخيرة نسمع عليه العديد من الأخبار الإجابية و السلبية عبر العديد من الجهات. فالكثير من الناس يكسبون لايين الدولارات من التعدين و أخرون ضاعت حواسيبهم لسوء فهمهم لتعدين العملات المشفرة، لأنهم ينزلون بلوكشين العملة المشفرة على حواسيبهم الضعيفة التي ستتسابق مع حواسيب عملاقة تم تخصيصها للتعدن العملة حصرا.

سأبسط لكم،مثلا ستعدن البيتكوين على حاسوب مخصص لخدمات بسيطة. فيجب اولا ان تنزل برنامج بلوكشين العملة كاملا، و الذي يتجاوز حجمه مئات الجيجا بايت حاليا لتكون لك نسخة منها (طبيعة البلوكشين الامركزية). بعدها ستقوم بإطلاق البرنامح ليتسابق على حل مشكل رياضي للكتلة بناءً على تلك المئات من الجيجا بايت التي فيها بيانات كل معملات (البيتكوين مثلا) منذ بدايته، السباق سيكون مع حواسيب خاصة بالتعدين في الشبكة (شركة Genesis Mining للتعدين) إذن حاسوبك سيتسابق مع Genesis Mining كمثال واحد في شبكة تعدين البيتكوين، على حل المشكل، هنا حاسوبك سيقوم بتنفيذ الامر البرمجي الموجود في البلوكشينن و الذي يطلب منه قوة حاسوبية عالية، و الكهرباء، (الحاسوب ليس إنسان، عندما سيحس بان طاقته وصلت الى الحد الأقصى سيتوقع ليستريح، إنما سيتابق مع الحواسيب العملاقة حتى أخر قوة فيه، و في النهاية إما يحل المشكل او يعطب الجهاز) و غالبا بجهاز كمبيوتر عادي لحل المشكل الرياضي، حاسوبك سيصل الى اقصى درجته و سيعطب لأن صعوبة التعدين كبيرة جدا، و القادرين عليها خصوصا لتعدين البيتكوين، سوى اصحاب الحواسيب الكبيرة مثل التي عند Genesis Mining.

ما تم ذكره في الفقرات السابقة ما هي الا مقدمة لفهم ما سنتطرق اليه في هذا الموضوع (كريبتو عرب).

أولا ما هي العملة المشفرة ؟

لفهم موضوع تعدين العملة المشفرة، نحن بحاجة لمعرفة و فهم ما هي العملة المشفرة اصلا، العملة المشفرة في الأصل هي عملة رقمية غير فزيائية متأسسة على علوم التشفير من اجل معاملات أمنة. حاليا يوجد مئات من العملات المشفرة المختلفة و المتفاوتة القيمة. و كثيرا من الخبراء يؤمنون بانها مستقبل العملة.

العملة المشفرة الاكثر شعبية حاليا هي عملة البيكوين، تليها الإثريوم، و عملات أخرى تتطور بسرعة كلابيتكوين كاش، لايتكوين، داش … فكلها عملات مشفرة تختلف خورزمياتها، إنما كلها تعتمد على بروتوكول يسمى البلوكشين، تعرف عليه من خلال الأسطر المهمة التالية.

ما هي البلوكشين ؟

البلوكشين هو سند او دفتر حسابات رقمي للمعاملات التي من المستحيل تغييرها او تزويرها نظرا لطابعها الامركزي (مئات من الجيجا بايت موزعة في العالم في حواسيب المعدنين، فإن تم تغير شيئ في تلك البيانات، يجب ان يوافق كل المعدنيين). النظام يعتمد على الهاشينج بالترجمة الحرفية التجزئة، بمفهوم مماثل مبسط مجموعة من الكتل متصلة تكمل الواحدة الأخرى بإستمرارن لتشكل البلوكشين (سلسلة من الكتل).

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الهاشينج او التجزئة هو عمل لرسم الخرائط لأسطر من البيانات بأطوال مختلفة لانتاج طول ثابت نهائي. خوارزمية التجزئة الأكثر شعبية هي SHA-256. و التي لها حل للمشاكل الرياضية في اتجاه واحد، لاحظ اسم الدالة one way function أي أنه لا يمكن الرجوع ابداً من الهاش الناتج واستخراج البيانات الأصلية، وايضاً نظرياً لا يمكن ان تجد بيانات مختلفة لها نفس الهاش.. اخيراً اي تغيير ولو bit واحد في المدخل سوف يؤدي لناتج مختلف تماماً عن ما سبق. فكل قيمة التجزئة هي الوحيدة و لا يمكن تكرارها، او تجد لها نسخة (لهذا لا يمكن تزوير المعاملات في البلوكشين). لانه حتى أصغر تغيير في البيانات التي تم تجزئتها تسبب في تغيير القيمة بأكملها. فهكذا تعمل البلوكشين، فهي تعتمد على Hashing في التحليل و المصادقة على المعاملات. أي عند دخول بيانات تحويل قيمة او أي شيئ على البلوكشين، يتم تشفيرها في البلوك، و القدرة الحاسوبية تحلل و تفك شفرة تلك البيانات بمعاير و بيانات تلك البلوكشين، و أي شيئ او بيانات مشكوك فيها او لا تنتمي لتلك البلوكشين (تحويلات او معاملات غير شرعية) يتم رفض تلك البلوك، ولا يتم إنتاج الهاش النهائي. (ترقبو موضوع قادم عن الهاشينج Hashing او التجزئة).

البلوكشين و العملة المشفرة

الآن لنجمع البلوكشين و العملة المشفرة و نشرحهم معا في هذه الفقرة. العملة المشفرة هي المحرك للبلوكشينن لا وجود لبلوكشين بدون عملة مشفرة، لتكون لدينا بلوكشين، يجب ان تكون شبكة من المعدنين، وتلك الشبكة يتم مكافئتها بالعملة المشفرة لتلك البلوكشين (قوة حاسوبية مقابل عملة مشفرة). كل واحد من المعدنين في الشبكة يوقع على مصداقية المعاملات عبر قوة حاسوبه لفك تشفير الكتلة. فعندما يحل الحاسوب تشفير الكتلة و التاكد من ان المعاملات هي شرعية عبر (الهاشينج Hashing او التجزئة) يتم مكافئة المعدن بالعملة المشفرة.

الان ما هو تعدين العملة المشفرة؟

في الفقرة السابقة، تقريبا أجبنا على السؤال بنسبة 50%، و في الفقرة هذه سنتعمق قليلا في الشرح. تعدين العملة المشفرة يمكن فهمه بحسابات رياضية معقدة جدا لإجاد القيمة الصحيحة لتلبية وظيفة التجزئة في بلوكشين (لحل مشكل الكتلة التي تحتوي على العديد من المعاملات بالعملة المشفرة). تلك الحسابات الرياضية المعقدة أي حاسوب يحل تعقيدها يتم مكافئته بعدد من العملات المحدد مسبقا في البلوكشين على القوة الحاسوبة التي ساهمت في التعدين، و بعد حل التعقيد، يتم إرسال القيمة الى محفظة الحاسوب الذي حل التعقيد. في كثير من الأحيان بعض الأشخاص يجمعون قوتهم الحاسوبية معا في ما يسمى (Pool) و يتم تقسيم المكافأة إذا تم حل المشكل الرياضي للكتلة.

كثيرا من الخبراء في المجال و المعدنين الكبار يقولون ان حل للقيمة الصحيحة او المشكل الرياضي كالفوز في لوتو، لأن الحل يقدم المال الكثير. فهناك عدد لا يحصى من الحواسيب بقوات متفاوتة تحاول العثور على الحل للقيمة او المشكل الرياضي، و من يجد الحل، تكون المكافأة من نصيبه.

عندما تسمعون تعدين العملة المشفرة يقصد بها 100% محاولة حساب قيمة التجزئة (مشكل رياضي) المحدد في الكتلة بنائا على ما تم تداوله في البلوكشين، فنتيجة الحل الرياضي تفيد أن المعاملات تطبق الى ما تم تداوله في البلوكشين من بدايتها حتى اخر كتلة تم حلها. وهذا يتطلب قوة حاسوبية كبيرة تماشيا مع حجم المعاملات في البلوكشين، ولكن بالنظر إلى المكافآت فانها تستحق تلك القوة.