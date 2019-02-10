كيفية شراء العملة المشفرة لايتكوين LiteCoin ، إن العملات المشفرة تكتسب مكانة كبيرة في كل المجتمعات أكثر من أي وقت مضى، و كل يوم تظهر عملة مشفرة بميزات جديدة. فمعظمنا يعرف أن البيتكوين هي العملة المشفرة الاولى وراء ثورة العملات المشفرة بكل انواعها، و العملات البديلة هي العملات التي ظهرت بعد البيتكوين، و كلنا يعرف ان البيتكوين كانت قيمته قبل سنوات تقل عن قيمة اضعف عملة من العملات المشفرة البديلة. فالبيتكوين من 0.001 دولار في 2009 الى 16200 دولار حتى كتابة هذا المقال في نهاية سنة 2017. (الثراء الفاحش لكل من استثمرن في البيتكوين من بين سنة 2009 و 2017).

الذين فاتتهم فرصة شراء البيتكوين في كل ايامه الأولى يمكن شراء عملة LiteCoin و الإستثمار فيها، لأن هذه الاخيرة تعد فضة (ذهب البيتكوين)، سعرها في بداية 2017 لم يتجاوز 3 دولار، الان سعر LiteCoin وصل الى 100 دولار. قد ارتفع سعر لايتكوين LiteCoin هذا العام بنسبة 3500%، لذلك إذا كنت قد استثمرت 100 دولار في الاسمية في لايتكوين LiteCoin في بداية عام 2017، فحتى كتابة هذا الموضوع، سيكون في محفظتك 3500 دولار من 100 دولار التي استثمرتها، وهو عائد هائل مقارنة مع الإستثمارات التقليدية.

كيفية شراء العملة المشفرة لايتكوين LiteCoin

في السطور المقبلة ستجدون طرق لشراء العملة المشفرة LiteCoin :

محفظة و منصة Wirex :

هي محفظة و من خلالها يمكن شراء العملة المشفرة LiteCoin بكل سهولة و تحفيظه في نفس المنصة بكل الامان، فقط تأكد ان حسابك مؤمن من طرفك جيدا، ابضا يمكنك من خلالها شراء الريبل، الاثريوم، و البيتكوين من على نفس المحفظة و بيعه في نفس المحفظة، و يمكن صرف كل العملات عبر البطاقة البنكية التي توفرها لك منصة Wirex .

شعبية اي عملة مشفرة (لايتكوين LiteCoin) تعتمد على إنتشارها في العديد من المواقع و منصات الصرف التي تسمح بشراء العملة المشفرة (لايتكوين LiteCoin). فببحث بسيط على جوجل ستجدون عدد لا حصر له من المواقع التي يمكنكم من خلاله شراء و تبادل و بيع عملة لايتكوين LiteCoin،

ولكن المشكلة هي، من اي منصة تشتري عملة لايتكوين LiteCoin، ما هي المنصة او الموقع الصادق. لذلك دعونا ننظر إلى القائمة الحصرية من أفضل منصات تداول عملة لايتكوين LiteCoin لمساعدتك على شراء و / أو بيع لايتكوين LiteCoin.

منصة Coinbase :

Coinbase منصة التبادل، صرف، بيع و شراء العملات مقرها في الولايات المتحدة. هي المنصة الاكثر شعبية في العالم لصرف شراء بيع بيتكوين، إثريوم، و لايتكوين LiteCoin. أنها تدعم شراء لايتكوين LiteCoin عن طريق فيزا / ماستركارد.

منصة Kraken :

منصة Kraken مقرها في سان فرانسيسكو الولايات المتحدة الأمريكية بدات منذ عام 2011، Kraken هي واحدة من أكبر منصات تبادل البيتكوين. على الرغم من أنها مقرها في الولايات المتحدة، فهي من اكبر المنصات التي تتيح تبادل العملات المشفرة باليورو ايضا.

Advertisements

بصرف النظر عن بيتكوين، فإنها توفر أيضا تداول لايتكوين LiteCoin مقابل، إثريوم، مونيرو، داش، ريبل، إثريوم كلاسيك، زكاش، اليورو، الدولار، بيتكوين، و العديد من العملات الاخرى.

منصة Changelly :

إذا كنت البلدات التي لا تدعمها منصات Kraken او Coinbase، يمكنك شراء لايتكوين LiteCoin من Changelly، المفتوحة لمعظم البلدان في العالم لشراء لايتكوين LiteCoin ببطاقة الإئتمان، و حتى شراء لايتكوين LiteCoin بالعملات المشفرة الاخرى.

منصة Bitfinex :

مقرها في هونغ كونغ تأسسة منذ عام 2014، منصة Bitfinex هي أكبر منصات تبادل بيتكوين في العالم، التي يتم تبادل عليها البيتكوين في كل دقيقة، ايضا على منصة منصة Bitfinex يمكن للمستخدمين شراء، بيع، تداول و صرف عملة لايتكوين LiteCoin، ضف على ذلك داش، زكاش، مونيرو، ريبل، وغيرها من العملات المشفرة الأخرى الأكثر شعبية.

منصة Poloniex :

منصة Poloniex هي واحدة من أشهر منصات تبادلات العملات المشفرة الأكثر شعبية، أسسها تريستان دي أغوستا في الولايات المتحدة، Poloniex تعمل منذ يناير 2014 وتدعم أكثر من 100 عملة مشفرة، بما في عملة لايتكوين LiteCoin.

Poloniex لديها أعلى معدلات السيولة المعروفة للعملة الرقمية المشفرة، لذلك يمكن من خلالها شراء اي عملة في اي وقت من خلال المنصة، و عملة لايتكوين LiteCoin هي من بين العكلات ذات سيولة عالية على منصة Poloniex.

كيفية شراء العملة المشفرة لايتكوين LiteCoin

شاركنا معكم منصات تبادل و شراء و بيع لايتكوين LiteCoin الاكثر شعبية و الموصى بها. و التي تعرف بسمعتها الكبيرة في مجال العملات المشفرة.