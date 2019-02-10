مشروع ARAW: بوابة التجارة الالكترونية عبر تكنولوجيا البلوكشين

يرى فريق عمل مشروع “ARAW” أن المنصة لديها إمكانات قوية في المستقبل لأنها تعمل على ربط مهم بين المتسوقين عبر الإنترنت مع المشترين. حيث تعتمد إجراءات الدفع على الأجهزة المحمولة والتكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا البلوكشين لتوفير الوقت والجهد ولتسريع عملية المدفوعات في كل مكان.

ما هي طريقة عمل ARAW؟

يوفر رمز ARAW وبنيته التحتية الفريدة من نوعها الخدمات لمشاريع التجارة الإلكترونية والشركات التي تقدم الخدمات لتوحيد برامج مكافآت الولاء بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من خصائص ومميزات العملات الرقمية. وتوفر حلول شفافة تماما وتسعى لجعل العملات الرقمية في متناول الناس العاديين.

من منظور العميل، لن يكون هناك أي تغيير معتاد – على سبيل المثال، يشمل أحد عروضها بطاقة “Araw Touch & Pay” وذلك لاستخدامها بالتزامن مع عمليات الدفع اليومية.

الهدف الرئيسي من مشروع “ARAW” هو بناء نظام دفع لامركزي للتجارة الإلكترونية من أجل زيادة اعتماد تكنولوجيا البلوكشين بين الأشخاص العاديين في جميع أنحاء العالم.

عن منصة ARAW

تقدم “ARAW” منصة تهدف إلى الجمع بين فوائد التجارة الإلكترونية وصناعات المدفوعات وذلك لتوفير حلول المنتجات النهائية للتجارة الإلكترونية، بطاقات بنكية قائمة على العملات المشفرة “Araw Touch & Pay” و “الدفع الفوري عبر الإنترنت” ونظام المكافأة الموحد على بلوكشين الايثيريوم على أساس الرمز المميز لـ(ARAW).. حيث أن الغرض من رمز ARAW هو أن تكون جزءًا من عملية التسوق اليومي عبر الإنترنت.

منصة KuCoin تعلن عن إزالة عدد من العملات الرقمية على منصتها

تم تصميم نظام ARAW البيئي بعناية كفكرة داعمة حيث يمكن للمستخدمين الوثوق في تداولاتهم على البلوكشين. للاستحواذ على مجموعة متنوعة من المستخدمين، تنوي المنصة تقديم ​​نظامًا أساسيًا للنظام البيئي قابل للتطوير وفعال، ولكنه بسيط على “بلوكشين الايثيريوم” حيث يمكن للعملاء والعلامات التجارية التفاعل دون قيود بطريقة موثوق بها وتبادل المنفعة.

كما سيتيح رمز “ARAW” للعملاء المنتظمين المشاركة في عالم العملات المشفرة سريعًا – مما يجلب الفوائد لجميع الأطراف المعنية. وتتمثل العوامل الرئيسية في سهولة قبول العميل لأن خطط المكافأة شائعة بالفعل.

الرمز المميز لـ(ARAW) هو رمز مميز قائم على المساعدة مصمم خصيصًا لسوق التجارة الإلكترونية العالمي. يعمل رمز مشروع ARAW بأعتباره رمزًا للمكافآت الموحدة فضلا عن طريقة الدفع لكل من منافذ البيع بالتجزئة على الإنترنت.

التحديات

ARAW Pay

قبول المدفوعات عبر الإنترنت بنقرة واحدة

ARAW TOUCH & PAY CARD

تمكين المدفوعات الصغيرة والمصاريق اليومية

الشفافية

نظام إيكولوجي شفاف لزيادة معدل التبني

التبني

زيادة اعتماد استخدام عملات ARAW من قبل أصحاب المتاجر والأعمال

نظام مكافآت UNIFIED

تمكين نظام المكافأة الموحدة للنظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية

النهج

مقالات ذات صلة

أداة PLUG و PLAY WIDGET

تصميم وتنفيذ تطبيق Araw Pay عبر الإنترنت والذي يمكن توصيله وتشغيله على أي موقع إلكتروني

CASHBACK

ستشجع المكافآت القابلة للاسترداد والسرعة النقدية على استخدام بطاقة ARAW من قبل العملاء لجميع احتياجات التسوق الخاصة بهم.

سهولة الاستعمال

واجهات المستخدم المتطورة والبسيطة في نفس الوقت ليستطيع التعامل معها بشكل سلس ولا يواجه صعوبة في اختيار حلول التكنولوجيا المتقدمة ويحصل على المكافآت.

اعتماد “التجار”

مورد مستهدف ومخصص للمتاجر ويوفر له الدعم لضمان نجاح كل حملة عميل.

النمو

مساعدة خاصة بإدارة الحملات لمساعدة العملاء على زيادة معدلات التبني.

الأهداف

حل متكامل (end-to-end solution)

توفير حلول متكاملة لسوق التجارة الإلكترونية، بطاقة العملات المشفرة للمدفوعات والدفع عبر الإنترنت بالعملة الرقمية، ونظام المكافأة الموحد المدعوم من “بلوكشين الايثيريوم” الذي ينظمه الرمز المميز لمشروع (ARAW).

الإدارة الذاتية

إنشاء نظام بيئي متنقل مدفوع للمستهلكين

النظام الأيكولوجي الشفاف

إنشاء نظام بيئي شفاف يمكن استخدامه من قبل العملاء المنتظمين في جميع أنحاء العالم؛ وبالتالي زيادة معدل اعتماد الرمز المميز لـ(ARAW)، وهو عملة التشفير المبنية على البلوكشين.

مبادئ السوق وطريقة تشغيلنا له في النظام البيئي للمشروع توفر تداولًا مستمرًا لرمز “ARAW” بين جميع الجهات الفاعلة في السوق:

• يحتاج أصحاب المتاجر والأعمال إلى رمز ARAW لمكافأة العملاء للمساعدة في بيع منتجاتهم، لتعويض المشترين عند تقييم المنتجات ودفع ثمن الصفقات.

• يدفع التجار العملاء كحافز لزيادة آثار أقدامهم على العملاء الأوفياء.

• سيتمكن العملاء من إنفاق أرصدة “ARAW” لعمل عمليات شراء في سوق التجارة الإلكترونية.

• سيتمكن العملاء من شراء الرموز المميزة لـ(ARAW) من خلال محفظة Araw باستخدام العملة النقدية أو المشفرة.

• يمكن أن يعرض على العملاء خصومات في استبدال الرمز المميز لـ(ARAW).

• ﯾﻣﮐن ﻟﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺷراء وﺑﯾﻊ رﻣوز ARAW ﻣن المنصات اﻟﻣﺟﮭزة.

• سيتم تشجيع العملاء على الاحتفاظ برموز مميزة في محفظة Araw الخاصة بهم للحصول على قيمة مستقبلية أفضل.

وهذا يخلق تدفقا ثابتا لرموز ARAW داخل النظام الإيكولوجي؛ وبالتالي، تعزيز قيمة رمز (ARAW) وتأهيله للتجارة في منصة البورصة الخارجية.

هل عودة التذبذب لسوق العملات الرقمية يعني أننا في القاع؟

معلومات البيع العام

نهاية فترة البيع الجماعي: 15 فبراير 2018

السعر: 1 سنت لكل 1 ARAW

مجموع التوكن المُتاح في فترة البيع: 3.5 مليار رمز مميز

الموقع الإلكتروني لـ ARAW

ورقة العمل