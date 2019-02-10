صندوق ” Arabfolio Moonshot ” الإستثماري يحقق نسبة 6.9 في المائة إرتفاع في 8 فبراير

حقق الصندوق الإستثماري لشركة الخليج 365 المالية ” Arabfolio Moonshot ” على منصة ICONOMI مردودا جيدا على مدى أربعة و عشرين ساعة في يوم 8 فبراير ، حيث سجل إرتفاعا وصلت نسبته إلى 6.9 في المائة ، و ذلك بعد إرتفاع عدد من العملات الرئيسية في سوق العملات الرقمية بالأمس .

و تم ذلك بعد إعادة هيكلة صندوق Moonshot لتناسب تغيرات السوق و توقعات النمو القادم لبعض العملات ، ليصبح توزيع المحفظة المالية للصندوق على النحو التالي :

تم إضافة كل من عملة الإيثيريوم ETH بنسبة 25 في المائة ، و عملة Binance Coin – BNB بنسبة 25 في المائة ، و عملة NPXS )(pundi X بنسبة 20 في المائة ، بجانب عملة الريبل XRP بنسبة 10 في المائة ، و عملة Lisk بنسبة 10 في المائة ، بالإضافة إلى عملة البيتكوين BTC بنسبة 10 في المائة من إجمالي الحافظة المالية لصندوق Moonshot .

تركز إدارة صندوق ” Moonshot ” دائما على إنتقاء أفضل الفرص المتاحة في السوق و محاولة إستغلالها ، و يمكن متابعة مردود الصندوق على منصة Iconomi عن طريق الرابط التالي : https://my.iconomi.net/asset/MOON

عن الصندوق

صندوق MoonShot الذي تديره شركة الخليج 365 المالية Arabfolio Capital هو صندوق متاح للعامة ، بحيث أن كل ما عليك فعله هو شراء عملة الصندوق ، و بمجرد شرائك لها يتم توزيع أموالك على كامل العملات ( الأصول ) المدرجة في هيكلة الصندوق حسب رؤية فريق إدارة الصندوق ، و هذا يوفر عليك سهولة الدخول في السوق و الخروج منه ، و تختار إدارة صندوق ” Moonshot ” العملات المناسبة بحسب أوضاع السوق لضمان أكبر عائد من الأرباح ، و أكبر تحوط ممكن عند إنخفاض السوق .

الخليج 365 المالية Arabfolio Capital

هي صندوق تحوط رسمي يوفر نافذة للمستثمرين العرب للدخول إلى عالم الإستثمار في الأصول الرقمية و يسعى الصندوق جاهدا على أن يكون حلقة الوصل بين القوة المالية العربية و المشاريع الواعدة الغربية، و ذلك عن طريق توفير الفرصة الآمنة و السهلة لدخول الأموال العربية إلى عالم العملات الرقمية.

وتتضمن أول صناديق تحوط في الشرق الأوسط في مجال الأصول الرقمية (العملات الرقمية) و هي صندوق MoonShot المذكور في بداية المقال للإستثمارات الصغيرة بداية من 100 دولار بالإضافة إلى الصندوق الأسود BlackBox ، و هو صندوق حصري مغلق ، و في هذا الصندوق يتم توزيع رأس المال بإستراتيجية نمو سريعة تجمع ما بين إستثمار رأس مال المستثمر بشكل أساسي في المضاربة اليومية بأيدي خبراء فريق العمل للشركة.

مجموعة Arabfolio

الخليج 365 المالية ، هي إحدى شركات مجموعة الخليج 365 القابضة ArabFolio Captial ، و توفر صناديق إستثمارية في سوق التداول تعمل تحت إدارة مدير صناديق التحوط و مؤسس و مدير موقع الخليج 365 الإخباري السيد ” أحمد شديد ” .

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و تحتوي مجموعة Arabfolio القابضة أيضاً على Arabfolio News و Arabfolio Academy .

مجموعة الخليج 365 القابضة هي شركة أمريكية رسمية مسجلة رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية .

منصة ICONOMI

ICONOMI هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها في سلوفينيا ، تقوم بتطوير منصة لإدارة و إستثمار الأصول الرقمية القائمة على بلوكتشين.

تم تأسيسها من قبل الرئيس التنفيذي “تيم زاجار” في عام 2016 ، و هدفهم هو تسهيل الأمر على أي شخص لإنشاء ، و إدارة مجموعات من الرموز الرقمية وأصول التجار ، و السماح لأي شخص آخر بالإستثمار فيها . بدلاً من إختيار كل عملة للإستثمار فيها بنفسك ، يمكنك الإستثمار في ICONOMI والسماح لهم بالقيام بالإختيار لك.

المصدر : my.iconomi.net/asset/MOON

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ