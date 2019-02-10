شركة الريبل تدخل شهر فبراير بإرسال أكثر من 95 مليون عملة (XRP) بهدف البيع

تستمر محافظ الريبل (Ripple) في نقل كميات كبيرة من العملة الرقمية (XRP) في أوائل فبراير. يبدو أن عمليات النقل هذه هي عبارة عن بيع عملات الريبل الرقمية (XRP) إلى الجهات المؤسسية – حيث تعمل الريبل بشكل متزايد على زيادة اعتماد عملتها الرقمية (XRP) عبر شراكات جديدة, وبها يتم التفاوض على صفقات البيع المباشر بين الطرفين، دون استخدام أي من منصات تداول العملات الرقمية.

بالنظر إلى الحوالات نجد أنه تم تحويل 30 مليون من عملة الريبل الرقمية (XRP) إلى محفظة مجهولة، وفي صفقة منفصلة تم إرسال 12 مليون (XRP) بقيمة 3.9 مليون دولار إلى محفظة أخرى غير معروفة.

وجاء التحويل الآخر بعد ساعات من إرسال 52,750,000 وحدة من عملة الريبل الرقمية (XRP) بقيمة 15.3 مليون دولار في صفقة أخرى كبيرة.

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في المجموع، تشير التحويلات الثلاثة ما يصل إلى 95,527,815 وحدة من العملة الرقمية للريبل (XRP)، بقيمة 28.4 مليون دولار في وقت التحويل.

في العام الماضي، رفعت الريبل مبيعاتها من عملتها الرقمية (XRP) إلى مستويات قياسية.

ففي عام 2017، باعت شركة الريبل حوالي 181 مليون دولار من عملتها الرقمية (XRP)، وهو رقم ارتفع إلى 535 مليون دولار في عام 2018. من أصل 535 مليون دولار، باعت الشركة حوالي 171 مليون دولار من عملتها (XRP) مباشرة للمشاركين المؤسسيين. وتم بيع بقية عملات الريبل الرقمية (XRP) إلى منصات تداول العملات الرقمية والشركات الأخرى التي لديها صفقات مستمرة مع شركة الريبل.

معلومات حول عمليات اختراق منصات تداول العملات الرقمية في عام 2018

تمتلك الريبل حوالي 55 مليار من عملتها الرقمية (XRP)، والتي تمثل 60٪ من إجمالي العرض، ومعظمها غير قابلة للتداول.