بيتكوين تكسر حاجز نقطة السعر البالغة ٣٦٠٠ دولار، وبعض العملات المشفرة الكبرى تشهد مكاسب مزدوجة الرقم

تام شمس - السبت 9 فبراير 2019 08:28 مساءً - الجمعة ٨ فبراير - ارتفعت بيتكوين (BTC) لتتجاوز مستوى السعر ٣٦٠٠ دولار، ي الوقت الذي حققت فيه جميع أكبر ٢٠ عملة رقمية مكاسب كبيرة خلال اليوم، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ففي منتصف اليوم، ارتفع مؤشر بيتكوين إلى ما فوق مستوى ٣٤٥٠ دولارًا، وفي وقت النشر، تم تداولت العملة المشفرة الرائدة عند ٣٦٤٠ دولارًا، محققة ارتفاعًا بنسبة ٧,٠٣٪ على مدار اليوم. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، بدأت بيتكوين الأسبوع عند ٣٤٩٣ دولارًا أمريكيًا في الأول من فبراير، ثم انخفضت إلى أجنى مستوى لها عند ٣٣٩٨ دولارًا في ٧ فبراير.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد ارتفع حجم المعاملات اليومية لبيتكوين (BTC) في الآونة الأخيرة إلى مستويات لم تشهده العملة منذ يناير ٢٠١٨، بعد أن بلغت بيتكوين سعر ٢٠٠٠٠ دولار، والتي يمكن أن تكون علامة على تطور النظام الإيكولوجي وكذلك أساسيات العملة. وقد نشر جيمسون لوب، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "كازا" للأمن الشخصي في بيتكوين، منشورًا على ميديام مع تحليل للأداء الأساسي لبيتكوين، وخلص إلى أن "النظام يتحسن ويتنامى".

كما ارتفع سعر ريبل (XRP) بنسبة ٥,٦٨ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتم تداوله عند ٠,٣٠٨ دولار في وقت النشر. وارتفعت قيمة العملة البديلة الأكبر من حيث القيمة السوقية - والتي تبلغ حاليًا حوالي ١٢,٧ مليار دولار - بنسبة ٠,١١٪ خلال الأسبوع، في حين أن خسارتها الشهرية تبلغ حوالي ١٦٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد قفزت ثالث أكبر عملة معدنية "إيثريوم" (ETH) بأكثر من ١٣ في المئة خلال اليوم، وتتداول الآن حول ١١٧,٧٥ دولارًا. وكانت العملة البديلة قد بدأت الأسبوع عند ١٠٧,٩٦ دولارات، محافظةً على اتجاه معتدل خلال الأسبوع حتى اليوم. وفي وقت النشر، تبلغ القيمة السوقية لإيثريوم حوالي ١٢,٣٣ مليار دولار، أي أقل بمبلغ ٤٠٠ مليون بقليل من القيمة السوقية لريبل.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي قائمة أفضل ٢٠ عملة، تعتبر لايتكوين (LTC) الرابح الأكبر على مدار اليوم الأخير، حيث ارتفعت بما يقارب ٢٥٪ ويتم تداولها عند ٤١,٩٢٦ دولارًا في وقت النشر. وبالأمس، عقدت مؤسسة لايتكوين شراكةً مع شركة تطوير البرمجيات "بيم" لاستكشاف تنفيذ بروتوكول جديد يطلق عليه اسم "ميمبل ويمبل Mimblewimble" والذي من المفترض أنه من شأنه تحسين الخصوصية وقابلية التوسع.

كما شهدت إيوس وبيتكوين كاش (BCH) وكاردانو (ADA) ومونيو (XMR) زيادة مزدوجة الرقم خلال اليوم.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٢٠,٣ مليار دولار، في حين كانت تبلغ حوالي ١١١,٦ مليار دولار في بداية اليوم، وفقًا لكوين ماركت كاب. ويبلغ حجم التداول خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حوالي ٢٤ مليار دولار.

بينما ظل سعر الذهب صلبًا خلال اليوم حيث كان يحوم فوق مستوى ١٣٠٠ دولار. وفي وقت النشر، اكتسب الذهب ما يقرب من أربعة في المئة، حيث بلغ أعلى سعر له خلال اليوم حوالي ١٣١٤ دولارًا، بانخفاض قدره ١٣٠٧ دولارات.

مخطط سعر الذهب على مدى يوم واحد. المصدر: سي إن بي سي