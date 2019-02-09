العرض الأولي للعملة المشفرة ICO للشركات الناشئة , هل كل يوم تسمع أخبارا جديدة عن العرض الأولي للعملة ICO؟ مشاريع ICO؟ تمويل الشركات عبر بيع الرموز المميزة ؟ الرموز الممزية Tokens؟ إن كنت تبجث عن جواب لتلك التساؤلات، ما عليكم الا قراءة موضوع العرض الأولي للعملة المشفرة ICO للشركات الناشئة، الذي سنتطرق فيه بشكل عام عن العرض الأولي للعملة ICO و بشكل خاص عن أهمية ICO في تطور رأسمال الشركات الناشئة؟. اي في هذا الموضوع سنتحدث عن الشركات الناشئة و ICO، و في موضوع قادم سنتحدث عن المستثمر في ICO و ما يمكنه ان يستفيد من ذلك!

العرض الأولي للعملة المشفرة ICO للشركات الناشئة

اولا ما هو ICO او العرض الأولي للعملة Initial Coin Offering :

ICO او العرض الأولي للعملة Initial Coin Offering هي حملة تقوم بها الشركات (مشروع شركة ناشئة و غالبا ما تكون في المجال الرقمي) اونلاين من اجل تمويل فكرة مشروعها عبر استثمارات المؤيدين و الدارسين للفكرة و الجمهور المهتم بالعملات المشفرة البديلة للعملات الرئيسبة، هذه الإستثمارات يتم جمعها بالعملة المشفرة الرئيسة او الأكثر تداولا و الأكثر شعبية و غالبا ما تكون Bitcoin او ETH او حتى بالدولار و اليورو و العملات المحلية. العملة المعروفة و التي يستثمرون بها بكثرة في مشاريع ICO هي عملة ETH، بحكم ان أغلبية ICO تبنى على بلوكشين الإثريوم Etherum و عقودها الذكية التي تنظم و تراقب قيمة تلك الاستثمارت التي تم جمعها في فترة ICO. مقابل القيمة التي يستثمرها المستثمر يحصل على رموز مميزة مسمات للمشروع Tokens، هذه الرموز في حملة ICO يحدد فريق المشروع ثمنها. و الثمن يكون للفترة المحددة لحملة ICO. يحددها فريق المشروع او الشركة الناشئة. فبعد نهاية حملة ICO. رموز Token المشروع يتم ادراجه في منصات تداول العملة المشفرة، حينها ثمن الرمز سيتم تحريره من الثمن المقيد من قبل مؤسسي المشروع، و ثمنه سيكون مرهون بحجم تداولاته في المنصات، و المعاملات الداخلية في النظام البيئي للمشروع. ايضا عدد تلك الرموز يكون محدود، اي محدد في البلوكشين التي تدير تلك الرموز و لا يمكن اضافة او نقص على عدد الرموز مدى الحياة. (أيضا توجد مشاريع ICO لا تحد رموزها المعرضة للبيع، و سيكون لنا مقال مفصل على هذا النوع من مشاريع ICO).

ما هو ICO او Initial Coin Offering أو العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة

عند إطلاق مشروع ICO بعدد رموز محددة على البلوكشين! ما الذي يحصل للرموز الغير مباعة بعد ICO؟

الرموز الغير مباعة للمستثمرين، يتم التعامل معها على حسب الحد الذي وصل اليه المشروع من الاستثمارات. فمثلا نوع من المشاريع، في وثيقته البيضاء يؤكد على انه ان لم يتم الوصول الى الحد الادنى من الإستثمارت سيرجع القيمة المستثمرة الى المستثمرين. المشاريع التي تصل الى الحد المطلوب من الإستثمارت، الرموز الغير مباعة يتم حرقها عبر عقد ذكي على البلوكشين (الى الثقب الاسود مثلا) اي لا يتم معرفة مصيرها بعد حرقها. و يتم إزالتها من البلوكشين اتوماتيكيا عبر ذلك العقد الذكي. و حينها الرموز المباعة و المخصصة للمشروع، و التي في الإحتياطي هي الرموز التي سيتم تداولها مدى الحياة.

نوع أخر من المشاريع لا يحرق الرموز، انما يستغلها في الإحتياطي، و يحفز بها الأشخاص الذين يروجون للمشروع و عملته المميزة، الامر الذي يساهم في تداول الرموز و زيادة قيمتها في بورصات العملات المشفرة.

نوع ثالث من المشاريعن يستغل الرموز الغير مباعة، و يقوم بتمديد فترة حملة بيع الرموز او حملة ICO، حتى بيع كل الرموز.

الرموز المميزة Tokens (عملة المشروع المشفرة):

تلميح فقط عن الرموز المميزة او Tokens، يمكن مقارنتها بسهم، غير ان هذا الرمز (السهم)، لا يكون لك منه نصيب من ارباح الشركة الناشئة او مشروع ICO، الا اذا تم ذكر هذا في الوثيقة البيضاء للمشروع. ولكن الرموز هي عبارة عن عملة تشتريها انت (المستثمر) من مصدرها بثمن محدد، و بعد نهاية ICO تجد تلك العملة Tokens في بورصات التداول للعملات المشفرة، يمكن بيعها، شراؤها، تداولها، و ثمنها يمكن ان يزيد او ينقص عن الثمن الذي إشترى به المستثمر الرموز. و الثمن ينقص و يزيد على حسب المهتمين و المستثمرين برموز الشركة. و ايضا حجم التداولات بالرموز في منصات التداول. (ثمن الرموز يصبح لامركزيا بعد نهاية ICO – الشركة لن تعد متحكمة في ثمنه ابد الظهر). سنفصل في الرموز المميزة في موضوع قادم عن المستثمر في ICO و ما يمكنه ان يستفيد من ذلك.

العرض الأولي للعملة المشفرة ICO للشركات الناشئة

حاليا، المقاولة او فكرة مشروع، او شركة ناشئة، تحتاج الى تمويل اولي، و هذا التمويل مصدره الاول هو البنوك حاليا، فغالبية البنوك ترفض تمويل ما بين 50% الى 70% في الدول العربية، لأسباب كثيرة، رغم الأفكار التي يمكن ان تكون على ارض الواقع كيانات عملاقة. ايضا حملة التمويل الجماعي للمشاريع، اغلب المشاريع لا يثم الوثوق بها و بمصداقيتها لأسباب كثيرة ايضا. لهذا بعد ظهور العملة المشفرة Bitcoin الاولى عالميا من حيث حجم التداولات و السعر الذي وصل الى قرابة 18000 قبل أيام من نشر هذا المقال. العملة المشفرة ازالت حدود المعاملات ازالت القيود البنكية، و ازالت الوسطاء في التعامل المالي، عبر نظام الند للند بتكنولوجيا البلوكشين. تكنلوحيا البلوكشين جعلت تحويل القيمة يكون امنا، خالي من التزويرات و في وقت قياسي، ضف انه لا المستثمر و لا الشخص العادي يحتاج الى حساب مصرفي او وثائق من اجل عمل التحويلات بالعملات المشفرة، لانه ستحتاج فقط حاسوب او هاتف، و من محفظتك الإلكترونية للعملة، يمكنك إرسال عدد لا محدود من الدولارات في معاملة واحدة، و بدون اي رقابة من أي جهة مركزية او سلطة حكومية. كل هذه العومل ساهمت في ظهور ما يسمى عملات بديلة عبر العرض الأولي للعملة المشفرة ICO. فبعد ظهور شبكة Etheruem بعملتها ETH في 2015، التي سهلت فهم البلوكشين، و التي تقدم برمجيات بلوكشين جاهزة مفتوحة المصدر المطورة عن بلوكشين البيتكوين، و التي تولد لنا العقود الذكية، هذه الاخيرة هي العامل الاول و المساعد على ظهور العرض الأولي للعملة المشفرة ICO التي من خلالها حتى الان تم تمويل ما يقارب 900 شركة ناشئة، و التي حقق نجاحات مختلفة، و التي رمزها يساوي مئات الدولارات بإرتفاع مسjمر قد يصل يوما ما الى الاف الدولارات.

الشركات الممولة عبر ICO تستفيد من ناحيتين:

الاول عبر جمع تمويلات لتأسيس المشروع، و يمكن ان تحقق الشركة كرأسمار، مليارات الدولارت في يوم او أسبوع او شهر على حسب طبيعة المشروع, و رؤيته، و تطلعاته لحل قضايا و مشاكل من نظامها البيئي الى الناس، و ايضا الأشخاص وراء المشروع، و الحملات الإعلانية للترويج لفكرة المشروع و إستقطاب أكبر عدد من المشتثمرين.

من الناحية الثانية، عملتها الرقمية (الرمز Token) المتداول في البورصة، و التي يكون للشركة أحتاطي الرمز، و هذا يكون مذكور في الوثيقة البيضاء، في نظام توزيع الرموز المحدد في البلوكشين. تلك الرموز حينما يرتفع ثمنها، يعني رأسمال الشركة سيزيد في التوسع، ضف على ان عملتها ستنتشر و تزيد في التوسع، و يكثر الطلب على العملة، و الشركة سترتفع قيمتها و قيمة منتجاتها في الأسواق العالمية. و ستنتقل من شركة ناشئة الى شركة عملاقة تضاهي الشركات الاخرى.

نأمل ان نكون قد تطرقنا الى اهم الامور عن موضوع العرض الأولي للعملة المشفرة ICO للشركات الناشئة، يمكنكم ان تكملوا لنا النقص في المعلومات، عبر التعليقات. ترقبو موضوع المستثمر في ICO و ما يمكنه ان يستفيد من ذلك في الأيام القليلة المقبلة، من اجل توضيح ICO لكل الفئات.

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