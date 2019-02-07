تقرير: إيران تنوي إطلاق عملة رقمية مدعومة بالذهب

وبحسب ما ورد فإن إيران تنوي إطلاق عملة رقمية مشفرة مدعومة بالذهب تسمى “PayMon” في إيران.

ووفقاً لموقع “Financial Tribune”، فإن أربعة بنوك إيرانية – بنك “ميلات” وبنك “ميلي الإيراني” وبنك “باسارغاد” و “باريسيان” بنك – دخلوا في شراكة مع شركة بلوكشين تُعرف بأسم “كوكينوس” Kuknos وهي شركة ناشئة بهدف بدء المشروع وإطلاق العملة الرقمية.

ويشير التقرير إلى أنه سيتم في البداية إصدار مليار وحدة من عملة “PayMon” لاستخدامها في تحويل ملكية أصول وممتلكات البنوك. ومن المرجح أن تستخدم إيران “فارا بورس” وهي منصة تداول خارج الأسواق التقليدية (OTC)، عبر استخدام الرموز الرقمية.

تم الإبلاغ في يوليو 2018 عن أن إيران قد تطور عملة رقمية وطنية كوسيلة لتجاوز العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”. ستعمل العملة الرقمية مرة أخرى على تحويل العملة الوطنية الإيرانية من أجل تسهيل المعاملات المحلية والمدفوعات الدولية.

مقالات ذات صلة

في الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي الإيراني مسودة تقرير يقول إنه قد يسعى إلى منع استخدام العملات غير المعتمدة كوسيلة للدفع.

وفي الشهر الماضي، قدم المشرعون الأمريكيون مشاريع قوانين ضد جهود إيران الرامية إلى إنشاء عملة رقمية.

شركة Cboe تعلن عن سحب طلب إصدار صندوق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) بشكل مؤقت

دعا جزء من قانون حظر تمويل إيران غير المشروع، الذي قدمه النائب مايك غالاغر (ولاية ويسكونسن) إلى إجراء تحقيق في جهود إيران حول العملات الرقمية. تم تقديم مشروع قانون مناظرة في مجلس الشيوخ من قبل السناتور تيد كروز (ولاية تكساس). وتدعو المقترحات إلى فرض عقوبات على أولئك الذين يزودون إيران عن عمد بتمويل أو خدمات أو “دعم تكنولوجي، يستخدم في سياق تطوير العملة الرقمية الإيرانية”.