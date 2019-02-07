منصة مينا باي تنشئ نموذجًا جديدًا للدخل للمقاهي في الشرق الأوسط

بيان صحفي – سوف تسمح منصة “مينا باي” لـ 84٪ من سكان الشرق الأوسط الذين لا يستخدمون أنظمة مصرفية حديثة أو التسوق عبر الإنترنت ، لتحويل الأموال إلى الأصول الرقمية ، في المقاهي وعبر الإنترنت في مناطقهم.

بعد إعلان الشراكة الأخير, يمكن لـ 20.000 مقهى إنترنت في الشرق الأوسط الآن الحصول على دخل إضافي من خلال بيع عملات MenaCash بالاتفاق المبرم مع شركة Handy Cafe – أكبر شركة برمجيات الإنترنت في المقاهي في المنطقة -.

“MenaPay” ، هي أول منصة للمدفوعات بدون فوائد ، أعلنت عن شراكتها مع “Handy Cafe” التي تقدم خدماتها لـ 20،000 مقاهي إنترنت في الشرق الأوسط ، لتقديم طريقة دفع رقمية مناسبة للتمويل الإسلامي لأول مرة للأشخاص الذين لا يستخدمون النظام المصرفي الحديث ويستخدمون النقد فقط.

يمكن لمقاهي الإنترنت في الشرق الأوسط توفير عائدات إضافية من خلال كونها جزءًا من هذا التحول الرقمي. مع تقنية البلوكتشين، تتيح منصة الدفع MenaPay للناس إجراء معاملات دفع آمنة وسريعة في كل مجال من مجالات حياتهم اليومية دون استخدام الأنظمة المصرفية. من خلال شبكة الموزعين الخاصة بشركة MenaPay ، ستصبح مقاهي الإنترنت تبيع MenaCash ، وهي عبارة عن أموال رقمية من MenaPay ، وبالتالي ستخلق نموذجًا جديدًا للإيرادات لمقاهي الإنترنت.

العملة النقدية في 20,000 موقع لتحويلها بسهولة إلى عملة رقمية

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مع توقيع الاتفاقية بين “MenaPay” و “Handy Cafe” في ي 2019ناير ، سيكون بإمكان أكثر من 20،000 مقهى إنترنت باستخدام برنامج Handy Cafe جزءًا من شبكة MenaPay للتجزئة.

هذا النظام الرقمي الجديد يزيل المشاكل المالية في الشرق الأوسط. إيمانا منها بأن الناس في المنطقة مهمون للغاية للوصول إلى MenaCash ، وهو المال الرقمي لشركة MenaPay في الحياة اليومية ، يقول رئيس قسم المنتجات في Menapay ، “نتيجة لاتفاقنا مع Handy Cafe ، فإن الوصول إلى العملة الرقمية ل MenaCash أسهل بكثير. هدفنا في عملية بناء أكبر مجتمع غير نقدي في العالم هو أن الناس في المنطقة يمكنهم الوصول بسهولة إلى MenaCash وتحويل الأموال إلى النظام الرقمي.

مع شبكة مقاهي الإنترنت الواسعة التي تعمل معها Handy Cafe ، سنحقق تقدمًا كبيرًا في تحقيق هدفنا. سوف تتمكن مقاهي الإنترنت بجانب مكاتب الصرافة ، ومحلات المجوهرات ومحلات البقالة من استخدام تطبيق وكلاء MenaPay بسهولة ، وسوف يكونوا قادرين على خلق مصدر دخل إضافي عن طريق بيع MenaCash.

مقاهي الإنترنت ستحصل على دخلاً إضافياً

تقدم MenaPay نموذجًا تجاريًا جديدًا للمحلات التجارية والشركات المحلية التي ستتمكن من الحصول على إيرادات إضافية لأعمالها الحالية.

حيث ستتمكن مواقع التجارة الإلكترونية ، والمطاعم ، ومراكز التسوق ، ومحطات الوقود ، وآلات البيع بعض الأمثلة على الاستخدام اليومي لمنصة الدفع MenaPay وإعادة بيع العملات للمستخدمين.

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ستتمكن مقاهي الإنترنت والمحلات التجارية المشاركة في شبكة الموزعين من الوصول إلى نموذج مرن للدخل من خلال تحديد أسعار العمولات الخاصة بها بالإضافة إلى محفظة العملاء المتزايدة.*

بفضل لوحة مينا باي للتجار يمكن رؤية سجلات العملاء

بفضل خاصية لوحة التحكم المقدمة من قبل مينا باي، يستطيع صاحب المتجر مشاهدة سجلات العملاء. عن طريق استخدام واجهة MenaPay سوف يكون قادراً على تتبع الرقم ، وحجم ، ومعرف العميل ، وإيرادات المعاملات التي تتم عن طريق منصة MenaPay ، ويمكنه الوصول إلى تقارير مفصلة في ثوانٍ.

يمكن لأصحاب المتاجر الوصول إلى بيانات حول تاريخ الدفع لعملائهم وعادات استهلاكهم و شبكة الموردين حيث يمكنهم الإبلاغ عن مبيعاتهم بشكل منتظم والمصممة خصيصًا لمبيعات MenaCash.

يمكن لموردي مينا باي تحديد سعر العمولة على مينا كاش ويمكنهم إنشاء نظام عمولة المبيعات الخاصة بهم حسب الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم متابعة سلوكيات المستهلكين بشكل منتظم وسيكون لديهم منصة خاصة للإبلاغ عن سجلاتهم.

سيتم ضمان التكامل الثقافي من خلال نظام بلوكتشين للتمويل الإسلامي المتوافق والآمن

توفر MenaPay حلول لمن يواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة كأول نظام للدفع بدون فوائد في الشرق الأوسط ، سهولة التحكم في ثقة المستخدم وشفافية النظام بفضل إمكانية التحكم في تقنية البلوكتشين.

ستكمِّل منصة الدفع MenaPay ، التي تقدم بنية تحتية شفافة للدفع بدون فوائد كما أن جميع المعاملات مع MenaCash بأمان وبسرعة عبر تقنية البلوكتشين.

تقدم “مينا باي” بوابة الدفع الأولى ولوحة معلومات التجزئة بما يتوافق مع التمويل الإسلامي ، وتقدم نموذجًا تجاريًا ثوريًا لمنطقة الشرق الأوسط من خلال تحويل أكثر من 20 ألف مقهى إنترنت إلى نقطة بيع لمستخدمي الهواتف الذكية.

هذا النموذج التجاري الجديد هو مصدر دخل جديد إلى جانب نشاط المتاجر الفعلية. يقود نموذج العمل الجديد الذي قدمه مينا باي بدء واستمرار التحول الرقمي في المنطقة مع شبكة الموزعين والشراكات الجديدة.