ما الذي ينبغي عليك فعله إذا قمت بإرسال عملة البيتكوين إلى حساب خاطئ

هناك سؤال غالباً ما يتم سؤاله، ماذا يحدث إذا تم إرسال أحد عملات البيتكوين إلى عنوان خاطئ؟ دعونا أولا نفهم ما نعنيه بإرسال البيتكوين إلى عنوان خاطئ. لدينا السيناريوهات التالية:

1) إرسال “بيتكوين” إلى بلوكشين مختلف، على سبيل المثال، شبكة لايت كوين (Litecoin)

2) إرسال البيتكوين من محفظتك إلى امحفظة خرى بكتابة عنوان المحفظة الخاطئ سواء بحرف أو رقم

3) كتابة عنوان يبدو صالحًا ولكنه ليس العنوان المقصود

سنتناول كل حالة من الحالات التالية على حدة. ولكن أولاً، دعونا نفهم كيف تعمل العناوين في البلوكشين ومدى احتمال ارتكابك لخطأ.

في البداية، من المهم أن نفهم أنه في العملات المشفرة مثل البيتكوين BTC، فأنت المالك الوحيد والمتحكم في عملتك. هذا يعني أنه لا توجد سلطة أعلى للمتابعة إذا ارتكبت خطأ.

هذا يكاد يكون مستحيلاً حيث يقوم جميع عملاء المحفظة تقريبًا بتنفيذ المجموع الاختباري للتحقق من صحة عنوان الوجهة. إذا وضعت عنوانًا لـ اللايت كوين (LTC) كمستلم لمعاملة بيتكوين، فستقول كل محفظة تقريبًا أنها عنوان غير صالح. وذلك لأن كل بلوكشين لديه طريقته الخاصة لبناء عنوان. تبدأ محفظة البيتكوين في البدء بـ “1” بينما تبدأ اللايت كوين بـ “L.”

تعد عناوين محافظ التوقيع المتعدد استثناءً لهذه القاعدة، حيث أن عناوين محافظ البيتكوين و اللايت كوين غالباً ما تبدأ بـ “3.”. في هذه الحالة بالذات، قد يحدث نقل عرضي عبر البلوكشين. إذا كان البلوكشين يعترف بالعنوان باعتباره عنوانًا صالحًا، فمن الصعب تتبع الأموال. بمجرد تأكيد المعاملة من قبل الشبكة، لا يوجد أي توقف.

اللايت كوين تنوي القيام بتحديثات جذرية تخص عملة (LTC) الرقمية

ومع ذلك، إذا لم تكن هناك تأكيدات، فيمكن للمرء محاولة إعادة التحويل إلى عنوان مختلف.

مقالات ذات صلة

نرغب في وضع قاعدة بسيطة لسلامتك – لا تكتب “عنوان” في أي نظام بشكل يدوي! قم دائمًا بنسخ العنوان أثناء إجراء المعاملة.

دعنا الآن نقيم ما يحدث إذا كتبت عنوان غير صالح في النظام. كما تم شرح عناوين البيتكوين التي تمت مناقشتها بالفعل بواسطة المجموع الاختباري 32 بت، مما يجعل من المستحيل تقريباً كتابة عنوان صالح عن طريق الخطأ. احتمال القيام بذلك هو حوالي 1 في 4.3 مليار.

ياله من راحة! في الواقع، سيتم القبض على عنوان مكتوب بالخطأ من قبل المحفظة الخاصة بك أو طريقة الخدمة قبل أن يبدأ الناس في إلقاء نظرة على البلوكشين.

الآن، هذه هي الحالة الأكثر شيوعًا. قد تعتقد أن هذه المعاملة قد تفشل إذا لم يتم إنشاء محفظة للعنوان. هذا غير صحيح، يمكن أن تمر المعاملة حيث أن البلوكشين لا يعرف أي عناوين المحافظ موجودة. يعرف فقط عندما تظهر عناوين صحيحة.

5 حقائق يجب أن تعرفها حول مشروع "SiaCoin" وعملة "SC" الرقمية

السيناريو الذي أرسلت فيه وحدات البيتكوين إلى عنوان يبدو أنه صحيح ولكن لا ينتمي إلى أي شخص قد يؤدي إلى خسارة دائمة لك ولا يمكن استرداد العملات. من الناحية التقنية، لا تزال العملات الرقمية موجودة في النظام، لكن لا يمتلك أحد المفتاح الخاص لاستخدام هذه الأموال.

تتمثل إحدى إمكانيات الاستكشاف هي إنشاء محفظة تتطابق مع عنوان الاستلام. للأسف، هذا مستحيل لأن المحافظ يتم إنشاؤها من خلال عملية عشوائية أحادية الاتجاه.

دعني أستغل الوقت لشرح صعوبة تخمين عدد عناوين المحفظة التي يمكن إنشاؤها في البيتكوين. عنوان المحفظة عبارة عن سلسلة من 34 حرفًا (أحرف وأرقام) من 10 أرقام والأحرف الإنجليزية البالغ عددها 52 والحروف العليا/ الأقل. يتم استبعاد أربعة فقط لتجنب أخطاء الإدخال (O، 0، I، L). هذا يعطي إمكانية إجمالية 1060 رقم لعناوين مختلفة.

ببساطة، هذا العدد أكبر من جميع الذرات في مجرتنا. آمل أن تتمكن الآن من تصور تعقيد محاولة تحديد موقع محفظة وانت لا تعرف مالكها.