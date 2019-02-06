“فيسبوك” تدخل عالم البلوكشين عبر عملية استحواذ جديدة

وفقا للأخبار الأخيرة، فقد دخلت “فيسبوك” عالم البلوكشين عبر استحواذها على منصة متخصصة في تطوير العقود الذكية.

أفادت عدد من المصادر أن “فيسبوك” استحوذت بهدوء على منصة “Chainspace” وهي شركة رائدة متخصصة في مجال العقود الذكية أسسها الباحثون في جامعة كوليدج لندن.

تأسست منصة “Chainspace”في عام 2018 وهي تعمل على تزويد مجتمع من المنتجين بالطاقة. يلتزم صانعو البرامج ببناء خدمات لامركزية تسمح للجميع بالملكية والتحكم بشكل أكبر في كيفية تفاعلنا مع العالم الرقمي.

وطبقًا للافتة المنشورة في الجزء العلوي من الموقع:

“يسعدنا الإعلان عن انتقال الفريق إلى شيء جديد. ستظل منصة Chainspace ووثائقها مفتوحة المصدر، وستظل جميع الأعمال الأكاديمية المنشورة سابقًا متاحة. “

مقالات ذات صلة

عند سؤاله عن الاستحواذ، قال المتحدث باسم شركة “فيسبوك”:

“مثل العديد من الشركات الأخرى، يستكشف فيسبوك سبل الاستفادة من قوة تكنولوجيا البلوكشين. ويستكشف هذا الفريق الصغير الجديد العديد من التطبيقات المختلفة. ليس لدينا أي شيء آخر للمشاركة.”

كانت الشائعات حول تحرك “فيسبوك” في مجال البلوكشين والعملات مستمرة منذ فترة حتى الآن. في شهر ديسمبر، ذكرت بلومبرغ بالفعل أن عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقوم حاليا بتطوير إستقراره الخاص لتحويل الأموال عبر تطبيق المراسلة الشهير “واتس آب”.

أحجام التداول بـ المنصات اللامركزية (DEX) تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

لن يكون تحرك “فيسبوك” إلى عالم البلوكشين أمرًا غريبًا، نظرًا لأن تطبيقات المراسلة العالمية الأخرى، مثل Kakao و LINE و Telegram ، قد كشفت بالفعل عن خطط للانتقال إلى مجال البلوكشين.