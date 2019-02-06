تقرير: الكشف عن المزيد من الأخطاء التقنية في شبكة إيوس “EOS” هذا الشهر

بعد أشهر من كابوس إطلاقها، لا يزال الباحثون في مجال الأمان لـ شبكات البلوكشين يجدون نقاط ضعف في شبكة إيوس (EOS)، وذلك وفقًا لفريق عمل”HackerOne”.

بعد مراجعة المنصة، وجد فريق “Hard Fork” أن مطور شبكة إيوس – Block.one أغلق ثمانية ثغرات مؤخرا التي قدمها مجموعة من الهاكرز الاخلاقي في شهر يناير وحده، مقابل ذلك قدمت شبكة إيوس EOS ما مجموعه 50,750 دولار من المكافآت مقابل الكشف عن الأخطاء.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الثمانية ثغرات، هناك خمسة أشخاص مؤهلين للحصول على مكافأة Block.one بقيمة 10,000 دولار أمريكي، مخصصة لنقاط الضعف الحرجة في شبكة إيوس EOS.

يعمل فريق عمل شبكة إيوس EOS على الكشف عن نقاط الضعف في الشبكة من العام الماضي. بعد إطلاق برنامجها في نهاية شهر مايو، قامت “إيوس” EOS بتسليم أكثر من 500،000 دولار من مكافآت مادية لكل من يجد خلل في الشبكة وذلك في عام 2018، وهو ما يمثل أكثر من 60% من جميع مكافآت الكشف عن خلل تقني التي تمنحها مشاريع البلوكشين.

لم تكن Block.one التي تقدم التقارير التقنية, حيث نجد أن بلوكشين ترون TRON ومنصة روبين هود Robinhood أعلنت عن تقارير للأخطاء التقنية في مشاريعهم الثلاثة كلهم، تليها Cobinhood مع اثنين. كما تلقت كل من منصات Coinbase و Monero و Electroneum و Gatecoin تقريرًا واحدًا على الأقل في شهر يناير.

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لسوء الحظ، لا يتم الكشف عن أي نوع الخلل التقني و الثغرات الأمنية للعامة، لذلك لا توجد وسيلة لقياس مدى خطورة الخلل.

الهدف تطوير الشبكة

على الجانب المشرق، لا تمثل شركات البلوكشين سوى جزء صغير من جميع تقارير الأخطاء التي يتم تقديمها إلى منصة “HackerOne” في كانون الثاني. في المجموع، كان هناك حوالي 1,400 تقرير عن الأخطاء الجديدة على المنصة الشهر الماضي.

وبالمقارنة، أعلنت المشاريع القائمة على البلوكشين أكثر من 3000 تقرير عن الأخطاء في عام 2018، وفقا للبيانات من منصة HackerOne. وبطبيعة الحال، تشير البيانات حصريًا إلى نشاط تقرير الأخطاء على HackerOne، مما يعني أن العدد الحقيقي من الأخطاء في الأنشطة التي تعمل بالطاقة عبر البلوكشين من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير.