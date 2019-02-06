كل ما يجب عليك معرفته قبل تعدين أي عملة رقمية، وكيف تتجنب المخاطر!

إن عملية التعدين توفر طريقة لامركزية ذكية لإصدار العملات الرقمية ، من خلال إنشاء حافز لمزيد من الأشخاص للقيام بعملية التعدين ، مما يضمن إنتاج عملات رقمية جديدة كل 10 دقائق ( الوقت اللازم لتعدين كتلة BTC واحدة ) . وبالتالي فإن هذا يجعل الشخص المعدن يعمل بالمثل كمحاسب كمبيوتر متاح على مدار ( 24 ساعة / 7 أيام ) لإتمام عملية التحقق لمعاملات البلوكتشين ( blockchain ) ، ويحصل على راتب مقابل هذا من خلال رسوم المعاملات / مكافأة الكتلة ( Block Reward ) .

لضمان نزاهة الشبكة وأمانها ، يتم تنفيذ آلية زيادة الصعوبة في التعدين . هذه الآلية تجعل المتطلبات الحسابية أكثر صعوبة ، استنادًا إلى عوامل مثل الأجهزة ( hardware ) المتاحة والمصلحة العامة .

وحالياً ، تعد مجمعات التعدين ( mining pools ) ضخمة وتتفاخر بامتلاكها لأحدث أجهزة التعدين ، مما يجعل عملية التعدين أصعب من أي وقت مضى . فإن تكاليف الإستثمار والصيانة الحالية المطلوبة من أجل حل المشكلات الحسابية الخاصة بالعملية ، تجعل من تعدين الـ Bitcoin ببساطة غير مربح للمعدنين الأفراد الذين يستخدمون أجهزة على مستوى المستهلك العادي .

يعتبر تعدين البيتكوين مربحًا فقط للعمليات واسعة النطاق مثل مجمعات التعدين ( mining pools ) المذكورة أعلاه ، حيث تمكنت شركة Bitmain – ومقرها الصين – من جني أكثر من 3 مليارات دولار من الأرباح في العام الماضي . في حين أن هذه الصعوبة يعاد تعديلها كل 2.160 كتلة أو نحو ذلك ، فلا يوجد أي إتجاه في الأفق يظهر أي إنخفاض محتمل .

ولكن إذا كنت سمكة صغيرة تبحث عن طريقها في بحر التعدين للمرة الأولى ، فلا تقلق ، حيث أن هذه المعايير التعدينية قد تمت تهيئتها من قبل العديد من عملات الـ altcoins ، لضمان التوزيع الثابت والعادل للـ tokens الخاصة بها . إن هذه العملات ، في حين أنها أكثر تقلباً من البيتكوين وتقدم مكافآت أقل منه ، إلا أنها تأتي مع عوائق دخول أقل بكثير بالنسبة للمعدنين المبتدئين .

الأشياء التي يجب معرفتها قبل تعدين أي عملة رقمية

سوف تحتاج إلى مجموعة من الأشياء لبدء رحلة التعدين الخاصة بك ، هي كالتالي :

1- قاعدة بيانات خاصة مجانية – تعرف أيضاً بإسم “محفظة العملات” الخاصة بك – وهي عبارة عن وحدة تخزين لأرباحك محمية بكلمة مرور ، وتحافظ على سجل المعاملات عبر الشبكة .

2- حزمة برامج تعدين مجانية ، مثل هذه الحزمة من AMD .

3- عضوية في مجمع تعدين ( mining pool ) على الإنترنت ، وهو عبارة عن مجتمع من المعدنين الذين يجمعون بين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، من أجل زيادة الربحية واستقرار الدخل . والتعدين خارج الـ pool سيعني بالتأكيد أنك لن تكون الشخص الذي يحل المهمة الحسابية .

4- عضوية في منصة تداول عملات رقمية عبر الإنترنت ، حيث يمكنك القيام بعمليات تبادل للعملات الرقمية التي قمت بتعدينها مقابل النقود أو البيتكوين .

5- تهيئة مكان مناسب للتعدين ، يفضل أن يكون بارد ومكيف .

6- إعداد جهاز كمبيوتر مكتبي مصمم خصيصًا من أجل التعدين .

7- تزويد الكمبيوتر المكتبي بـ “كارت شاشة” ذات كفاءة عالية / وحدة معالجة الرسومات ATI / Nvidia ( GPU ) ، أو أكثر من كارت واحد لزيادة القدرة التعدينية . أو شراء جهاز معالجة متخصص في التعدين ، يسمى رقاقة ASIC ، سوف تكون التكلفة في أي مكان ابتداءاً من 90 دولاراً للمستعمل إلى 3000 دولاراً للجديد ، لكل رقاقة GPU أو ASIC .

8- الفضول الشخصي ، نعم ، أنت في حاجة إلى القراءة بإستمرار والبحث والتعلم ، حيث أن تقنيات التعدين تتطور بسرعة كبيرة ، مما يؤدي بك إلى طرق جديدة لتحسين نتائج التعدين الخاصة بك . فالمعدنين الأكثر نجاحًا في عملهم يقضون عدة ساعات كل أسبوع ، في دراسة أفضل الطرق لتعديل وتحسين أدائهم في مجال تعدين واستخراج العملات الرقمية .

المخاطر الجوهرية لعملية التعدين !

كما هو الحال مع أي نشاط مربح ، هناك بعض المخاطر الجوهرية التي يجب عليك معرفتها ، عند القيام بتعدين أي عملة رقمية :

فقدان محفظتك الرقمية :

هناك الكثير من الطرق لحدوث هذا الأمر ، إما عن طريق إقصاء نفسك من خلال نسيان بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك ، أو عن طريق تلف القرص الصلب (hard drive) الخاص بك .

هناك الكثير من الطرق لحدوث هذا الأمر ، إما عن طريق إقصاء نفسك من خلال نسيان بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك ، أو عن طريق تلف القرص الصلب (hard drive) الخاص بك . منظمي مجمعات التعدين ( mining pool ) غير الأمناء :

يمكن لمجمع التعدين ( حوض التعدين ) الذي يتم تشغيله من قبل المشرفين غير الشرفاء – خاصة في الدول غير الخاضعة للوائح تنظيمية – أن يقوم بالإقتطاع من أرباحك من العملة أو الإستيلاء على العملة بأكملها . كما أن هناك بعض مجمعات التعدين التي تفرض رسوم عضوية من الممكن أن تقلل من أرباحك .

يمكن لمجمع التعدين ( حوض التعدين ) الذي يتم تشغيله من قبل المشرفين غير الشرفاء – خاصة في الدول غير الخاضعة للوائح تنظيمية – أن يقوم بالإقتطاع من أرباحك من العملة أو الإستيلاء على العملة بأكملها . كما أن هناك بعض مجمعات التعدين التي تفرض رسوم عضوية من الممكن أن تقلل من أرباحك . تكاليف الكهرباء يمكن أن تجعل عملية التعدين غير مربحة :

بالنسبة لمعظم أجهزة التعدين ، فإن تكلفة ( 14 سنت / كيلو وات ساعة ) هي أقصى ما قد ترغب في دفعه لهواية التعدين خاصتك . أما فيما فوق تكلفة الـ 14 سنتًا ، فلن يكون تعدين عملات مثل الـ Bitcoin أو Litecoin أو Peercoin أو Feathercoin يستحق الإستثمار . كما أنك أيضًا بحاجة إلى التفكير في المعدل اليومي لربحك بالدولار ، فإذا كان معدل ربحك مثلاً قد يصل إلى دولارين في اليوم الواحد ، فأنت في حاجة إلى عامين لكي تتمكن من تسديد قيمة إستثماراتك في الأجهزة المستخدمة في التعدين ( ذلك إذا قررت البيع على الفور وليس الإحتفاظ بها ) .

بالنسبة لمعظم أجهزة التعدين ، فإن تكلفة ( 14 سنت / كيلو وات ساعة ) هي أقصى ما قد ترغب في دفعه لهواية التعدين خاصتك . أما فيما فوق تكلفة الـ 14 سنتًا ، فلن يكون تعدين عملات مثل الـ Bitcoin أو Litecoin أو Peercoin أو Feathercoin يستحق الإستثمار . كما أنك أيضًا بحاجة إلى التفكير في المعدل اليومي لربحك بالدولار ، فإذا كان معدل ربحك مثلاً قد يصل إلى دولارين في اليوم الواحد ، فأنت في حاجة إلى عامين لكي تتمكن من تسديد قيمة إستثماراتك في الأجهزة المستخدمة في التعدين ( ذلك إذا قررت البيع على الفور وليس الإحتفاظ بها ) . القراصنة ( Hackers ) :

من الممكن أن يتمكن “الهاكر” الموهوب من إختراق مجمع التعدين الخاص بك ، وإفراغ حافظات المستخدمين ، بما في ذلك محفظتك .

من الممكن أن يتمكن “الهاكر” الموهوب من إختراق مجمع التعدين الخاص بك ، وإفراغ حافظات المستخدمين ، بما في ذلك محفظتك . قيمة العملة التي تعدنها يمكن أن تنخفض :

لنفترض أنك قررت عدم بيع عملاتك في اللحظة التي تحصل عليها فيها من عملية التعدين ، بل فضلت الإحتفاظ بها لفترة من الوقت . فهناك إحتمالية أن القيمة السوقية لعملاتك تتغير مع مرور الوقت – تماماً مثل الذهب أو أي سلعة أخرى – فإذا انخفضت القيمة ، قد ينتهي بك الأمر مع حقيبة مليئة باللا شيء .

كيف تتغلب على تلك المخاطر !

تلك المخاطر السابقة ، في حين أنها حقيقية ومخيفة ، إلا أنه يمكن بالتأكيد الحد منها . فيما يلي بعض الاقتراحات لإدارة نقاط الضعف تلك في عملية تعدين العملات الرقمية :

عادات جيدة :

هناك عادات جيدة احرص على العمل بها ، قم بتخزين محفظة العملات خاصتك على ذاكرة ( memory drive ) قابلة للفصل ، بحيث تقوم بفصلها عن الكمبيوتر و عن الشبكة في حالة عدم إستخدامها . وقم بنقل عملاتك الرقمية بانتظام ، من وحدة التخزين الخاصة بك على الإنترنت ( إذا كنت تستخدم خدمة التعدين السحابية ) إلى المحفظة القابلة للفصل حتى لا تتراكم على الإنترنت . كما يمكنك أيضًا تطوير عادة شخصية من خلال الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من محفظتك كل يومين ، و الإحتفاظ بكلمة المرور مكتوبة في مكان آمن . وفضلاً لا تقم بالضغط على أي رابط twitter عشوائي يروج لهدايا أو “إيردروب” airdrops .

هناك عادات جيدة احرص على العمل بها ، قم بتخزين محفظة العملات خاصتك على ذاكرة ( memory drive ) قابلة للفصل ، بحيث تقوم بفصلها عن الكمبيوتر و عن الشبكة في حالة عدم إستخدامها . وقم بنقل عملاتك الرقمية بانتظام ، من وحدة التخزين الخاصة بك على الإنترنت ( إذا كنت تستخدم خدمة التعدين السحابية ) إلى المحفظة القابلة للفصل حتى لا تتراكم على الإنترنت . كما يمكنك أيضًا تطوير عادة شخصية من خلال الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من محفظتك كل يومين ، و الإحتفاظ بكلمة المرور مكتوبة في مكان آمن . وفضلاً لا تقم بالضغط على أي رابط twitter عشوائي يروج لهدايا أو “إيردروب” airdrops . السمعة الجيدة لمجمع التعدين أو شركة التعدين السحابي :

تُعد مجمعات التعدين أو شركات التعدين السحابي التي لديها مجتمعات مستخدمين نشطة عبر الإنترنت ، والتي تتمتع بسمعة جيدة ، أفضل رهان . فهناك شركات مثل : Hashflare ، و Genesis ، و Hashing24 ، و Minex ، و Minergate ، و NiceHash ذات صيت ذائع .

تُعد مجمعات التعدين أو شركات التعدين السحابي التي لديها مجتمعات مستخدمين نشطة عبر الإنترنت ، والتي تتمتع بسمعة جيدة ، أفضل رهان . فهناك شركات مثل : Hashflare ، و Genesis ، و Hashing24 ، و Minex ، و Minergate ، و NiceHash ذات صيت ذائع . تثبيت قيمة مسبقة لرسوم الكهرباء الخاصة بك :

سيسمح لك بعض مزودي الكهرباء بتأمين رسم لكل ( كيلو وات / ساعة ) لمدة سنة أو سنتين . إذا كنت تستطيع الحصول على ذلك بسعر ( 14 سنتًا أو أقل لكل كيلو وات ساعة ) ، فافعل ذلك . وبالتأكيد إذا تمكنت من تثبيت قيمة ( 10 سنتات لكل كيلو وات ساعة وأقل ) فذلك أمر ممتاز ، ليس فقط للتعدين ولكن لمصلحتك الخاصة كمستهلك .

ما هي أسهل عملة رقمية للتعدين ؟!

سؤال آخر مع عدم وجود إجابة صحيحة ومحددة له . انظر إلى الأمر على هذا النحو التالي : عندما تأتي عملة رقمية جديدة إلى السوق ، فإنها تكون غير معروفة إلى حد ما ويمكن تعدينها بسهولة ، حيث لا يوجد الكثير من المعدنين المهتمين بها . ولكن عندما تبدأ تلك العملة في الحصول على بعض الجاذبية وتصير من ضمن العملات المتعارف عليها في المجتمع ، يبدأ الناس بتحويل انتباههم نحو تلك العملة ، مما يجعل عملية التعدين أكثر صعوبة مع كل جهاز جديد يدخل شبكتها .

لذا ، فإن أفضل طريقة لتعدين العملات الرقمية التي يسهل إستخراجها ، هي البحث في المنتديات والمجموعات الخاصة بالعملات الرقمية ، و إختيار العملات الرقمية التي تبدو واعدة ولكنها لا تزال تفتقر إلى وجود إسم قوى في المجتمع .

وأخيراً ، قم بالتعدين ، وقم بجمع عملات جديدة بقدر ما تستطيع ، ونأمل أن السعر ينطلق بك كالصاروخ في وقت لاحق ، عندما يتم مثلاً إضافة عملتك إلى منصة عملات رقمية ضخمة ، أو عندما يتوسع مجتمع العملة ويضم مجتمع خارجي جديد .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : Captain Altcoin

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