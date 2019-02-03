إجمالي عملات البيتكوين (BTC) المفقودة للأبد تتجاوز 90 مليون دولار… ماذا يعني هذا للبيتكوين؟

عملة البيتكوين لديها عرض ثابت يقدر بـ21 مليون عملة (BTC) رقمية، ومع ذلك، في ضوء الأحداث الحالية والسابقة، الآلاف بل ويفترض أن الملايين من عملات البيتكوين تم فقدانها للأبد مما يقلل من العرض.

منصة صاحب منصة “QuadrigaCX” الكندية لم تستطع الوصول إلى غالبية الـ 190 مليون دولار التي تدين بها لعملائها، وفقاً لإيداع قضائي. في شهادة منشورة بقسم محكمة نوفا سكوتيا العليا، ذكرت “جنيفر روبيرسون” وهي أرملة “جيرالد كوتن” مؤسس منصة QuadrigaCX، أن المنصة تدين بمبلغ 250 مليون دولار كندي “190 مليون دولار أمريكي” لعملائها. وفي الآونة الأخيرة، اتخذت المنصة خطوة لتجنب الإفلاس من خلال تقديمها للحماية من الدائنين.

وفقا للإيداع، حتى 31 يناير 2019، كان هناك حوالي 115,000 مستخدم يمتلكون أرصدة في المنصةبما في ذلك 180 مليون دولار كندي من العملات الرقمية و 70 مليون دولار كندي بالعملات النقدية.

وحسب الشهادة فإن المنصة تمتلك حوالي 26,500 بيتكوين (92.3 مليون دولار أمريكي) و 11,000 بيتكوين كاش SV ما مثل (707،000 دولار)، و 11,000 بيتكوين كاش (1.3 مليون دولار)، و 35,000 بيتكوين جولد (352،000 دولار) و 430،000 ايثيريوم (46 مليون دولار)، و 200،000 لايت كوين ( 6.5 مليون دولار).

في الإقرار، لم يتم تخزين سوى كمية صغيرة من العملات المشفرة في المحفظة التي يديرها فريق العمل كما أضافت روبرتسون، “كان الإجراء الطبيعي هو أن [المؤسس والمدير التنفيذي لـ منصة QuadrigaCX جيرالد كوتن] سيحرك معظم العملات الرقمية إلى محافظ التخزين الباردة كطريقة لحماية العملات من القرصنة أو سرقة افتراضية أخرى. “

الأمم المتحدة تبدي اهتمامها بعدد من العملات الرقمية.... ما هي يا ترى؟

وبحسب ما ورد، فإن أعضاء الفريق لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى المحافظ الباردة الخاصة بالمنصة حيث أن المؤسس هو الوحيد الذي لديه المعرفة والمعلومات للوصول إليها والذي تم الإعلان عن وفاته مؤخرا. بعد وفاته ، كتبت “روبرتسون”: “أصبحت عملات المنصة الرقمية غير متاحة وبعضها قد يكون ضائعًا”.

مقالات ذات صلة

فقدان ونقص عملات البيتكوين المعروضة

الآن ، يبدو أن هذه الأموال ستفقد إلى الأبد مما يعني أن هذه العملات الرقمية سيتم خصمها من العرض الثابت للبيتكوين والبالغ 21 مليون ومن العملات الرقمية الأخرى. أحد مستثمري العملات الرقمية، “آنا نوماد” تسائل على تويتر بصوت عالٍ عن فقدان ما يقارب ما قيمته 92 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين ونقص العملات المعروضة المفترض.

في حين يقول متداول آخر “مون أوفرلورد”، إن هذا الرقم “محافظ” إلى حد ما، حيث يقول كل ما فعله وفعل أنه من المتوقع أن يصل العدد إلى 5 ملايين عملة بيتكوين مفقودة.

يمكن أن يكون من السهل توقع هذا العدد بالملايين حيث أن هناك العديد من الحوادث التي فقدت فيها عملات البيتكوين.

في شهر مايو من العام الماضي، ذكرت Wired أنها خسرت 100,000 دولار من عملات البيتكوين. لقد استلموا بالفعل جهاز تعدين في عام 2013 وتمكنوا من استخراج حوالي 13 بيتكوين ثم قرروا بعد ذلك تدمير المفتاح الخاص.

تقرير جديد: هذه قائمة أكثر منصات تداول العملات الرقمية أمانا

أيضا، في الماضي، تم الإبلاغ عن حوادث حيث مالك البيتكوين إما فقد أو ننسى المفتاح الذي يعني فقدان عملات البيتكوين إلى الأبد دون أي فرصة لاستردادها. ومع تقليص عدد البيتكوين من أي وقت مضى، يتوقع العديد أن ينعكس هذا على سعر البيتكوين لندرة العملات الرقمية، مما يجعل الناس أكثر تفاؤلاً.