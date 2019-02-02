الريبل في نمو… الآن بإمكانك استخدام عملة الريبل (XRP) في أكثر من 4500 متجر حول العالم

لا تزال شركة الريبل تنمو بمعدل مذهل، مما يدل على أنها لا تمتلك فقط تقنية البلوكشين التي تفضلها البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة، بل إنها طورت أيضًا عملة رقمية تعمل تنمو في عمليات الاستخدام والقبول بشكل سريع يتوافق مع النظام البيئي لكريبتو.

على الرغم من شكوك العديد من الناس، نجح فريق الريبل “Ripple” في جذب العديد من المستثمرين، مع شراكات جديدة مهمة. تم الكشف عن آخر شراكة قبل بضع ساعات عندما أعلن معالج الدفع “CoinGate” أنه سيقدم الدعم لعملة الريبل الرقمية (XRP) ليصبح بإمكان المستخدمين استخدام العملة في 4500 متجر.

يعلق فريق CoinGate أنه بالإضافة إلى دراسة التكنولوجيا، تم اتخاذ قرار قبول عملة الريبل XRP نظرًا لارتفاع الطلب على العملة الرقمية من قبل المجتمع.

“يسعدنا أن نخبرك بأننا نضيف خيار دفع آخر لخدماتنا، وهذه المرة هو خيار كبير! نظرًا للطلب الشديد من جانب المجتمع، فإن العملة الرقمية التالية هي عملة الريبل (XRP).

ونتيجة لذلك، يمكن لأصحاب العملات الآن استخدامها كوسيلة للدفع في أكثر من 4,500 متجر عبر الإنترنت! سواء كنت ترغب في شراء VPN أو لعبة فيديو أو أي شيء آخر، فأنت مرحب بك للقيام بذلك! ”

وأكدت شركة CoinGate على أنها شركة تتمتع بثقة عالية في موثوقية الريبل وتقنية البلوكشين المتقدمة التي تطورها. لاحظت شركة CoinGate أنه على الرغم من الاتهامات حول الربيبل بأنها شديدة المركزية، فإن الريبل تقوم بتنفيذ استراتيجية اللامركزية التي تحفز فيها قبول مدققي الأطراف الثالثة وإزالة عقدة واحدة خاصة لكل عقدتين لامركزيتين جديدتين.

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كما أعربوا عن التزامهم بتكنولوجيا الريبل. وقالت مؤسسة CoinGate في إعلانها: “من أجل زيادة تسريع عملية اللامركزية في شبكة الريبل XRP ، فإننا نقوم الآن بتشغيل مدقق XRP Ledger الخاص بنا!”

لا تقتصر العلاقة بين CoinGate و Ripple فقط على دعم العملة الرقمية للثانية (XRP) كآلية للدفع. أعلنت شركة CoinGate أيضًا عن إطلاق خدمة شراء العملة الرقمية (XRP) عبر العديد من طرق الدفع:

“الآن، يمكنك أيضًا شراء عملة الريبل XRP عبر CoinGate باستخدام إحدى طرقنا المدعومة. على سبيل المثال، يمكنك شراء العملة باستخدام التحويل المصرفي لـ SEPA ورصيد الهاتف المحمول و QQPay من خلال لوحة معلومات CoinGate. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في إزعاج التسجيل، فهناك طرق بديلة لتحقيق ذلك.

طريقة واحدة هي شراء عملة الريبل الرقمية (XRP) ببطاقة الائتمان. وهو إجراء بسيط للغاية لا يتطلب سوى إجراء فحص سريع لمفهوم “إعرف عميلك”. وينطبق نفس الشيء على أولئك الذين يرغبون في شراء عملة الريبل XRP باستخدام محفظة Neteller أو Skrill. ما عليك سوى تقديم عنوان استلام XRP الخاص بك، وإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك والمضي قدما في السحب! “

نمو الريبل هو حقيقة. وقد سمحت استراتيجيتها التسويقية وتطورها التكنولوجي المتين لها بالارتفاع إلى المرتبة الثانية في سقف السوق العالمي، حيث تتجاوزها فقط عملة البيتكوين، التي لا تزال ملكاً بلا منازع للعملات الرقمية المشفرة.

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حاليا، على عكس غيرها من المشاريع التي اضطرت إلى استبعاد العديد من الأعضاء بسبب الخسائر الاقتصادية، بدأت الريبل حملة توظيف المواهب. في الوقت الحالي هناك 36 موقعًا مفتوحًا مدرجة في موقع العمل في مؤسسة الريبل، للإدارات المختلفة في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والصين ودبي وسنغافورة والهند.