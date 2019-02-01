منصة Mobidex: منصة لامركزية لتداول العملات الرقمية عبر الجوال

ماهي منصة Mobidex؟

منصة (Mobidex) هي منصة لامركزية تحل مشكلة التداول من خلال الهواتف الذكية وذلك من خلال توفير تطبيقات تناسب جميع الأنظمة, وتعمل المنصة على حل مشكلة السيولة من خلال اتاحة تعبئة طلب التداول بالربط مع عدة منصات لامركزية مبنية على بروتوكول 0x.

الجدير بالذكر أن المنصة توفر خدمة التواصل مع المجتمع التابع للمنصة من خلال مجموعة التيليجرام التابعة لهم

تداولات لامركزية

تداول توكن ERC-20 التابع لـ شبكة الإيثيريوم بحرية تامة من خلال بروتوكول 0x ونظام التداول المصمم من المحفظة الى المحفظة. لمعرفة المزيد.

امكانية استعمال التطبيق كمحفظة

بما ان التطبيق متوفر على كافة أنظمة الهواتف الذكية مثل iOS و Android فبدلًا من الاعتماد على المتصفح لإستخدام محفظة مدموجة بالتطبيق ذاته، كل ماعليك هو إستيراد أو إنتاج محفظة جديدة في الواجهة الرئيسية للتطبيق.

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الشفافية

لتوفير الأمن تستخدم منصة Mobidex ما يعرف بـ الأمن من خلال الغموض. لذلك أي تطبيق او محفظة تدعي توفير تداول لامركزي يجب أن توفر الكود المصدري التابع لها. بإمكانك الإطلاع على الكود المصدري الخاص بـ Mobidex هنا.

منصة Mobidex اللامركزية تطلق نظام دعوة الاصدقاء للمنصة

أعلنت منصة Mobidex عن اطلاق نظام دعوة الاصدقاء والذي يتيح إمكانية ربح عملة 0x ورمزها (ZRX) من خلال دعوة الاصدقاء للمنصة لتحصل على 50% من رسوم تداول المستخدمين لأول 3 شهور فكلما زاد عدد المستخدمين المنضمين من خلالك سيزداد العائد المادي.

لمتداول العملات الرقمية: 8 خصائص لن تجدها إلا في المنصات اللامركزية

للتنويه: تم كتابة هذه المقالة عبر أحد أعضاء مجموعة الخليج 365, وبإمكانك التواصل مع الكاتب مباشرة عبر حسابه في التيليجرام هنا