تاريخياً… شهر فبراير هو شهر إيجابي لصناعة العملات الرقمية, هل سيتكرر الأمر هذا العام؟

شهد شهر فبراير ارتفاعا في سعر عملة البيتكوين في السنوات الـ 4 الماضية, مما يجعل البعض من مجتمع العملات الرقمية يرى أن شهر فبراير هو شهر إيجابي لسوق العملات الرقمية… ولكن هل سيتكرر الأمر هذا العام؟

قد يرى البعض الآخر أنه من الممكن أن ينهي البيتكوين سلسلة ارتفاعاته التي امتدت لأربعة أعوام في شهر فبراير، إلا إذا شهدت الأسعار ارتدادًا قويًا من الدعم الرئيسي.

وبالنظر إلى بيانات السنوات الأخيرة:

السنة نسبة التغيير في شهر يناير (%) نسبة التغيير في شهر فبراير (%) 2012 +15.7 – 9.7 2013 + 54.5 + 65.1 2014 + 9.7 – 31.5 2015 – 32.4 + 16.2 2016 – 14.4 + 18.1 2017 – 0.1 + 23.5 2018 – 26.0 + 1.6 2019 – 7 ؟؟

اكتسبت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاعاً بلغ 16 و 18 و 23.5 و 1.6 في المئة في الشهر الثاني من عام 2015 و في أعوام 2016 و 2017 و 2018 على التوالي.

وجرت العادة على أن تحدث خسائر في أسعار البيتكوين بشكل عام في يناير قبل أن تتحسن الأسعار في شهر فبراير. وكما شاهدنا فأن سلسلة الخسارة في يناير امتدت إلى السنة الخامسة مع إغلاق البارحة بشكل سلبي.

وحتى كتابة هذا التقرير، فإن سعر البيتكوين BTC يتراوح عند 3414 دولار ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 في المئة عن سعر الافتتاح الشهري البالغ 3,693 دولار.

أهم النقاط التي ذكرها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول العملات الرقمية و (ETFs)

كما رأينا في الجدول أعلاه، فقد سجلت عملة البيتكوين BTC مكاسب في شهر فبراير في خمسة سنوات من ما مجموعه سبع سنوات.

كان شهر يناير شهرًا جيدًا لـ سعر عملة البيتكوين خلال فترة الثلاث سنوات بين 2012-2014.

ومع ذلك، فإن احتمالات تحقيق المكاسب في سعر البيتكوين في فبراير للسنة الخامسة على التوالي يراها البعض منخفضة للغاية، حيث أن الانخفاض الأخير وصول سعر البيتكوين أدنى مستوياته في ستة أسابيع قد انعكس على انخفاض مستويات السيولة ايضا.

ومع ذلك، فإن التوقع بالهبوط قد يفشل إذا تم الارتداد من المتوسط ​​المتحرك الحاسم لـ 200 أسبوع والذي يقع حاليًا عند 3,298 دولار أمريكي، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع مستمر إلى مستويات 4000 دولار.

الشارت الشهري

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يظهر الرسم البياني أعلاه أن المتوسطات المتحركة التي تتراوح بين 5 و 10 أشهر تتجه هبوطاً وتتداول عملة البيتكوين BTC عند أدنى من هذه المعدلات لأول مرة منذ عام 2015.

بكل بساطة، حسب وجهة النظر في التحليل المرفق فإن الاتجاه الرئيسي في فبراير هو الاتجاه الهبوطي، في حين أن الظروف الصعودية كانت سائدة في السنوات الثلاث السابقة. ومن ثم، قد تواجه عملة البيتكوين BTC أوقاتًا صعبة في تحقيق مكاسب مستدامة في الأسابيع الأربعة القادمة.

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شارت 3 أيام

وارتفاع سعر البيتكوين فوق مستوى 4000 دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي، اكد على وجود انحراف صعودي لمؤشر RSI – وهو مؤشر قوي على تغير الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي.

ومع ذلك ، لم تكن متابعة هذا الاتجاه انعكاسًا صعوديًا. علاوة على ذلك، حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يشير عدم قدرة البيتكوين BTC على تحقيق مكاسب كبيرة على الرغم من تباعد مؤشر RSI إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قويًا.

الشارت الأسبوعي

على الرسم البياني الأسبوعي، توجهت عملة البيتكوين BTC هبوطيًا من مستوى 4000 دولار، مما يعزز الصورة السلبية التي قدمها المتوسط ​​المتحرك لآخر 10 أسابيع.

وبالتالي، يمكن أن تعيد البيتكوين قريبًا النظر للتراجع بالقرب من 3,100 دولار “قاع شهر ديسمبر”. أي هبوط من هناك سيؤسس لحد أدنى منخفض جديد ويفتح الأبواب لانخفاض أعمق يتجاوز مستويات 3000 دولار.