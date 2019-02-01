7 منصات لتداول العملات الرقمية تنضم إلى “ناسداك”

كشفت عدد من التقارير أن “ناسداك” ستضم سبعة منصات لتداول للعملات الرقمية لأول مرة من بينهم منصتي Gemini و SBI اللتان تم الكشف عنهما فقط. تبنت هذه المنصات تكنولوجيا مراقبة السوق في “ناسداك” للتهرب من الاحتيال المحتمل بالإضافة إلى جذب المستثمرين التقليديين.

لتجنب التداول الخادع أو الأنشطة الخبيثة، فإن العديد من عمليات تداول العملات الرقمية يتم توجيهها نحو تبني التكنولوجيا من أسواق الأوراق المالية التقليدية. وبالمثل، فإن منصة Gemini مع تكنولوجيا “ناسداك” يعد إضافة جديدة للمنصة والصناعة بشكل عام.

في حوار مع ممثل فوربس “توني سيو” – رئيس فريق مراقبة الصرف والتنظيم في ناسداك – كشف عن تفاصيل العملية التي تستخدم في منصات تداول العملات الرقمية, ويوضح الصرامة التي يتبعها الفريق القانوني والفني في “ناسداك” لحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة. ويقول إن أي عملاء لتداول العملات الرقمية يجب أن يخضعوا لثلاث عوامل:

– نموذج عمل

– أنظمة مكافحة غسيل الأموال وإعرف عميلك

– حوكمة الصرف في منصة التداول والتحكم

“من الناحية التاريخية، نحن لا نقوم بعملية بحث كبيرة لعملائنا لأنهم الأكثر شهرة في المجال. ولكن عندما بدأنا العمل مع أسماء أقل شهرة، مثل شركات ناشئة، أدركنا أننا بحاجة إلى القيام بعملية التحقق هذه”.

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وفقا للمقابلة، وفيما يلي الجوانب الأساسية للتحقق من أن أي منصة لتداول العملات الرقمية مؤهلة لاستخدام تكنولوجيا ناسداك.

1) نموذج العمل – توضح التقارير أن السؤال الرئيسي من نموذج العمل هو “ما مدى سمعة المنتجات التي تقدمها المنصة؟”. هنا يقوم فريق ناسداك بتحديد مضمون الأصول المشفرة لاستخدامها لفهم ما إذا كان قد تم استخدامه لشراء أمور غير قانونية في الماضي.

2) نموذج أنظمة مكافحة غسيل الأموال وإعرف عميلك – يتناول هذا النموذج آلية الأمان الخاصة بالمؤسسة والتي تسلط الضوء على تجربة منصات تداول العملات الرقمية الخاصة من الأيام الأولى حتى الآن. ومع ذلك، فإن السؤال المثير للاهتمام الذي تناولته المقابلة من هذا النموذج هو “ما هو الهيكل التنظيمي وخلفيات المؤسسين (أي الخبرة التقنية والخبرة في الأسواق المالية، وما إلى ذلك).

3) حوكمة الصرف في منصة التداول والتحكم – وأخيرا، يشير النموذج النهائي إلى السؤال الرئيسي وهو “هل معايير سرد الأصول المشفرة موجودة؟”

ومع ذلك، من المثير للاهتمام ملاحظة أن تكنولوجيا ناسداك تضمن تأمين عملائها من الاحتيال والتلاعب. والأكثر من ذلك هو أن منصات التداول التي تجتاز الاختبار سيتم توفيرها مع تقنية المراقبة المماثلة التي تستخدمها ناسداك.