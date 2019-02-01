بيتكوين تحوم تحت ٣٤٥٠ دولارًا بينما تشهد جميع العملات المشفرة خسائر معتدلة

تام شمس - الجمعة 1 فبراير 2019 12:55 صباحاً - الخميس ٣١ يناير - جميع أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل خسائر معتدلة إلى ثقيلة في اليوم بحلول وقت النشر. وتحوم بيتكوين (BTC) تحت ٣٤٥٠ دولارًا مرة أخرى، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت النشر، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ١ في المئة فقط خلال اليوم، وبلغت قيمتها نحو ٣٤٤٩ دولارًا، وفقًا لما ورد في كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أقل من ٣٥٩٣ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

فقدت ريبل (XRP) ما يقرب من ٣,٤ في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت النشر ويتم تداولها حاليًا حول ٠,٣٠٨ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أقل من ٠,٣١٦ دولار، وهو السعر الذي بدأت به ريبل الأسبوع. والسعر الحالي أيضًا أقل من ٠,٣٣٣ دولار، وهو أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع الذي تم تسجيله في وقت سابق اليوم.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما شهدت إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة في العالم من حيث القيمة السوقية، انخفاضًا في قيمتها بأكثر من ٢٪ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم حول ١٠٦ دولارات، بعد أن بدأت فترة ٢٤ ساعة بحوالي ٣ دولارات أعلى. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت القيمة الحالية لإيثريوم من ١١٦ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به العملة الأسبوع.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات التي تعاني من أكبر الخسائر هي نيم (XEM) - التي تراجعت بأكثر من ١١٪ - وترون (TRX) و بيتكوين إس في (BSV)، اللذان فقدا حوالي ٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

والقيمة السوقية المشتركة لكل العملات المشفرة - التي تعادل حاليًا ١١٣,٤ مليار دولار - هي أقل بنحو ٦ مليارات دولار من ١١٩,٨ مليار دولار، وهي القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع. وفي التاسع والعشرين من يناير، بلغ إجمالي القيمة السوقية أدنى مستوى خلال شهر بلغ حوالي ١١١ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد أعلنت مؤسسة نيم أنها قامت بإصلاح مؤسسة نيم غير الربحية بالكامل في ظل الصعوبات المالية. وتخطط المؤسسة، التي كانت لديها ميزانية في السابق مع معدل حرق شهري قدره ٩ ملايين نيم (أي ما يعادل حوالي ٣٩٢٠٠٠ دولار)، لخفض التكاليف بشكل كبير الآن.

كما أن الأخبار قد انتشرت اليوم أن كوريا الجنوبية ستستمر في حظر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) في البلاد، مع الحفاظ على قرار عام ٢٠١٧.

وعلى الرغم من استمرار السوق الهابط، تستمر شركات العملات المشفرة وبلوكتشين الناشئة في رؤية موجات التمويل من المستثمرين داخل وخارج الصناعة. فاليوم فقط، أعلنت شركة Staked الناشئة أنها اختتمت ٤,٥ مليون دولار من بانتيرا كابيتال وكوين بيز فنتشرز ووينكلفوس كابيتال وغيرها.

وفي يوم الثلاثاء، ٢٩ يناير، أفاد كوينتيليغراف أن أحد أعضاء نظام بلوكتشين الإيكولوجي العالمي لتحالف آر ثري قد أبلغ عن تحقيق هدفه المتمثل في جمع ١٠ ملايين دولار، معظمها من الاتحادات الائتمانية.