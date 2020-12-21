شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأعمال "المصرى الزامبى" ينطلق غدا لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم غداً لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين "منتدى الأعمال المصري الزامبى "، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ووكالة التنمية الزامبية ، ويعقد المنتدي عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت رعاية ومشاركة وزيرا التجارة والصناعة في مصر وزامبيا.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، أن المنتدي، يهدف الي استعراض فرص الاستثمار والتجارة والتصدير في السوق المصرية والزامبي بالجمع بين المستثمرين والمصدرين والمستوردين من الجانبين لتبادل الخبرات واهتمامات الأسواق لنشر الوعي بالفرص التجارية المتاحة في كلا السوقين.

وأضاف الجبلي، يهدف المتلقي المصري الزامبي الي تبادل المعلومات حول العلاقات التجارية والاستثمارية والحلول المتاحة لتسهيل التجارة والنقل ، وكذلك التسهيلات المالية التي يمكن أن تكون مفيدة للمصدرين والمستوردين في كلا السوقين ، مشيرا الى أن الفرص التجارية المشتركة تتمثل في مجالات الزراعة، التعدين، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الكيماويات، مواد البناء، الورق والتغليف، المنسوجات، المنتجات الجلدية، الأثاث، المستحضرات الطبية بجانب قطاع البنوك والتمويل ، لافتا الى أن هناك فرص استثمارية بين البلدين في مجالات الزراعة، الطاقة، السياحة، الصناعة، المنتجات طبية، بالإضافة إلى البنية التحتية.