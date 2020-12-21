شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لعدد من صناديق التأمين الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات وهي 1157، 1185، 1202 لسنة 2020، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ونصت بحسب المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 288 كالتالي.

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