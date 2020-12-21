شكرا لقرائتكم خبر عن "فوزى" رئيسا لشعبة البن بغرفة القاهرة و"نظمى وعسل" نائبان و"عبد المقصود" سكرتيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات، اليوم الاثنين، لإعادة تشكيل مجلس ادارتها لدورة جديدة 2020 - 2024،

وتراس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، معلنا اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، حيث جاء حسن فوزي رئيسا ومحمد نظمي وبيومي عسل نائبين أول وثان، ومحمد عبد المقصود سكرتيرا عاما للشعبة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالتجانس الموجود بين اعضاء الشعبة ورغبتهم في خدمة قطاعهم وهو ما جعل اختيار مجلس الإدارة وهيئة مكتب الشعبة بالتزكية.

وطالب "العربي"، مجلس ادارة الشعبة بوضع خطة عمل لخدمة قطاعها ورفعها آليه شخصيا لمتابعتها، شأنها شان باقي الشعب، التي تم إعادة تشكيل مجالس إدارتها لتنشيط كافة القطاعات وتطويرها وتنميتها طبقا لخطة الاتحاد التطويرية، التي تعتمد علي التحول الرقمي، والشمول المالي تماشيا مع خطة الدولة التنموية لدعم اقتصاد بلدنا القومي.