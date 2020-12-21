شكرا لقرائتكم خبر عن "فوزى" رئيسا لشعبة البن بغرفة القاهرة و"نظمى وعسل" نائبان و"عبد المقصود" سكرتيرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات، اليوم الاثنين، لإعادة تشكيل مجلس ادارتها لدورة جديدة 2020 - 2024،
وتراس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، معلنا اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، حيث جاء حسن فوزي رئيسا ومحمد نظمي وبيومي عسل نائبين أول وثان، ومحمد عبد المقصود سكرتيرا عاما للشعبة.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالتجانس الموجود بين اعضاء الشعبة ورغبتهم في خدمة قطاعهم وهو ما جعل اختيار مجلس الإدارة وهيئة مكتب الشعبة بالتزكية.
وطالب "العربي"، مجلس ادارة الشعبة بوضع خطة عمل لخدمة قطاعها ورفعها آليه شخصيا لمتابعتها، شأنها شان باقي الشعب، التي تم إعادة تشكيل مجالس إدارتها لتنشيط كافة القطاعات وتطويرها وتنميتها طبقا لخطة الاتحاد التطويرية، التي تعتمد علي التحول الرقمي، والشمول المالي تماشيا مع خطة الدولة التنموية لدعم اقتصاد بلدنا القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فوزى" رئيسا لشعبة البن بغرفة القاهرة و"نظمى وعسل" نائبان و"عبد المقصود" سكرتيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.