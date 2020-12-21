شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه مع استمرار ترقب تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وقلص مكاسبه مع استمرار متابعة الأسواق للتطورات على صعيد أزمة فيروس كورونا.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



يأتي ذلك على الرغم من توارد المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتماد عدة دول من بينها بريطانيا وكندا استخدام لقاح "فايزر بيونتك" للوقاية من الفيروس.



من ناحية أخرى، كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتفاق قادة الكونجرس والبيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي الثانية المقدرة بقيمة 900 مليار دولار.



وأضاف "منوتشن" أنه بموجب حزمة التحفيز المالي الجديدة، سيتم بداية من الأسبوع المقبلة إرسال شيكات الـ600 دولار لكل أسرة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.