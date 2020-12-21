شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي بعد الاقتراب من الهدف السلبي المنتظر عند 1.2105، ليرتقي فوق 1.2175 من جديد ويعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، مستهدفاً اختبار مستوى 1.2300 كمحطة إيجابية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم التوقعات بالارتفاع.

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